Verhuizen? Regel je inboedelverzekering!

Verhuizen met je huidige inboedelverzekering

Wil je bij een verhuizing dezelfde inboedelverzekering houden? Dan kun je een adreswijziging naar je inboedelverzekeraar sturen. Doe dit op tijd. Meestal kan dat ook online. Je inboedelverzekeraar zal dan wel naar de premie van je inboedelverzekering kijken. Die is namelijk afhankelijk van waar je woont en hoe groot je huis is.

Past de inboedelverzekering bij je nieuwe huis?

Een verhuizing is hét moment om je inboedelverzekering nog eens goed te bekijken. Dit kan in onze inboedelverzekeringsvergelijker. Heb je nog wel de beste inboedelverzekering voor jouw situatie? Let bijvoorbeeld op het soort dekking, of je glas wilt verzekeren of bij spullen buitenshuis. Wij vergelijken elk halfjaar de dekking en voorwaarden van inboedelverzekeringen. De inboedelverzekering met de beste polisvoorwaarden is de Beste uit de Test.

Je inboedelverzekering tijdens de verhuizing

Tijdens de verhuizing is je inboedel soms op meerdere plekken tegelijk. Bijvoorbeeld omdat een deel van de inboedel nog in je oude huis staat of tijdelijk ergens anders is opgeslagen. Dan is er ook nog de verhuisrit zelf. Niet alle inboedelverzekeraars hebben dan dezelfde dekking.

Erkend verhuisbedrijf aansprakelijk voor schade

Schakel je een erkend verhuisbedrijf in? Controleer dan goed wat het contract zegt over schade ontstaan tijdens de verhuizing. De verhuizer is aansprakelijk voor schade tijdens het verhuizen. Valt schade óók onder de dekking van je inboedelverzekering? Kies daar dan voor. Inboedelverzekeraars betalen namelijk langer de nieuwwaarde.

Spullen in opslag verzekeren

Gaan je spullen niet meteen van het oude naar het nieuwe huis? Dan sla je je inboedel tijdelijk ergens anders op. De meeste inboedelverzekeraars bieden dekking tijdens opslag, maar de voorwaarden verschillen.

Inboedelverzekering en koopappartement

Verhuis je naar een koopappartement? Dan hoef je niet zelf een opstalverzekering af te sluiten. Daar moet de vereniging van eigenaren (VvE) voor zorgen.

Lees meer over het verzekeren van je appartement.

Je kunt ook nagaan bij welke verzekeraar de VvE de opstalverzekering heeft afgesloten. Vraag bij deze verzekeraar ook een offerte op voor je eigen inboedelverzekering. Het afsluiten van je inboedel- en opstalverzekering bij dezelfde verzekeraar bespaart namelijk gedoe bij schade.

Is je appartement flink verbouwd? Of ga jij het verbouwen na aankoop? Controleer dan ook het eigenaarsbelang. Hieronder vallen alle veranderingen, verbeteringen of uitbreidingen die aan een appartement zijn gedaan. Als de verbouwing gezamenlijk is gedaan, is dit vaak al meegenomen in de opstalverzekering van de VvE. Maar gelden de verbeteringen alleen voor jouw appartement? Dan moet je dit apart verzekeren. Controleer je huidige inboedelverzekering. Of zoek een inboedelverzekering die aansluit bij je nieuwe situatie.

Van koopwoning naar huurwoning

Verhuis je van een koopwoning naar een huurwoning? Dan heb je nog wel een inboedelverzekering nodig, maar geen opstalverzekering. Je kunt de opstalverzekering opzeggen met ingang van je verhuisdatum.

Bekijk of er een huurdersbelang is. Hieronder vallen alle veranderingen, verbeteringen of uitbreidingen die je zelf hebt gedaan of (tegen betaling) hebt overgenomen van de vorige huurder. Denk aan een parketvloer, een luxere keuken, schilderwerk en behang.

Dit alles is niet standaard gedekt op de opstalverzekering van de verhuurder. Bedenk of je dit wilt én kunt meeverzekeren op de inboedelverzekering. En controleer of het maximale verzekerde bedrag voldoende is voor de verbeteringen aan je huurwoning. Dit verschilt nogal over de verschillende verzekeraars. Zoek als het nodig is een inboedelverzekering die aansluit bij je nieuwe situatie.

Korting bij inbraakpreventie

Voldoet je huis aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW)? Of is je huis elektronische beveiligd en heb je een Borg-certificaat? Dan krijg je soms korting op de premie of een betere dekking.