Buitenshuisdekking: verzeker je spullen buitenshuis

Waarom een buitenshuisdekking?

Wie veel onderweg is met dure spullen, kan een buitenshuisdekking nemen. De meeste inboedelverzekeraars bieden deze dekking aan. Bij Lemonade is de buitenshuisdekking standaard. Dit betekent dat je die dan niet apart hoeft te verzekeren.

Verlies en diefstal van spullen onderweg vallen ook onder een reisverzekering. Maar alleen tijdens een vakantie. Niet als er op een ander moment buiten iets met je spullen gebeurt. Een reisverzekeraar vergoedt alleen de dagwaarde en niet wat je er nieuw voor hebt betaald. Die dagwaarde daalt snel, zeker bij elektronische apparaten zoals smartphones en digitale camera's.

Waar kun je buitenshuisdekking afsluiten?

Bij de meeste verzekeraars kun je een buitenshuisdekking afsluiten als aanvulling op je inboedelverzekering. Bij Allianz (Direct), AnsvarIdéa en ZLM kan dit niet. Bij ASN, ING, InShared, Lancyr, Nationale Nederlanden (Bank) en Zevenwouden kan dat alleen bij een allrisk inboedelverzekering. Bij de verzekeraars die dit wel aanbieden, kun je je spullen in Nederland óf wereldwijd verzekeren.

Waar ben ik verzekerd?

Ongeveer de helft van de verzekeraars biedt een buitenshuisdekking over de hele wereld aan.

Dekkingsgebied van de buitenshuisdekking

Wereldwijd Alleen Nederland ANWB ABN AMRO (allrisk) a.s.r. ASN (allrisk) Ik kies zelf van a.s.r. Avéro Achmea De Goudse Centraal Beheer De Internationale FBTO Klaverblad ING (allrisk) Lancyr allrisk InShared (allrisk) Lemonade Interpolis Nationale-Nederlanden (All-in) Nationale Nederlanden Bank (allrisk) Rhion OHRA Unigarant Univé Vereniging Eigen Huis Zevenwouden (Allrisk)

Peildatum: 23 januari 2025

Buitenshuis lager verzekerd bedrag

Veel verzekeraars die buitenshuisdekking aanbieden, gebruiken een lager verzekerd bedrag. Dat verschilt van maximaal €2500 (de allrisk-polis van Univé) tot €200.000 (Lemonade).

Voor sommige spullen geldt een apart maximumbedrag. OHRA betaalt je voor sieraden minder dan €1.000 terug. Bij De Internationale krijg je voor meerdere spullen maximaal €1000 terug, waaronder sieraden en fotoapparatuur.

Smartphone- en tabletdekking

Voor geluidsapparatuur, telefoons, computers en foto-, film en video-apparatuur gelden vaak andere maximale vergoedingen.

Voor mobiele elektronica, zoals een smartphone of tablet, heb je vaak een aanvullende dekking nodig. Als je voor die dekking kiest, zijn je mobiele apparaten binnen en buiten je huis verzekerd. Bij Centraal Beheer, De Internationale, FBTO, Interpolis, OHRA en Vereniging Eigen Huis valt mobiele elektronica wel onder de buitenshuisdekking.

ANWB en Unigarant hebben een aanvullende smartphone- en tabletdekking. Deze apparaten vallen niet standaard onder de inboedelverzekering, ook niet binnen.

Diefstal, maar geen vergoeding

Alle verzekeringen met buitenshuisdekking vergoeden diefstal. Je moet altijd aangifte doen bij de politie om de diefstal te kunnen bewijzen.

Heb je je mobiel in een café 'even' op tafel laten liggen? Of je laptop op het dak van je auto? Dan vinden verzekeraars dat je niet goed op je spullen hebt gelet. Je krijg dan geen geld terug bij diefstal.

Diefstal onderweg

Als een dief het portier van je auto opentrekt voor het stoplicht, heb je pech. Hij grist een tas met daarin een laptop en smartphone van de passagiersstoel. Er zijn dan geen braaksporen, dus je krijgt geen vergoeding. Controleer dus goed de kleine lettertjes in de voorwaarden.

Autoverzekering of inboedelverzekering

Diefstal van losse spullen valt onder je inboedelverzekering. Denk aan diefstal van een tas uit je achterbak. Daar heb je geen aparte buitenshuisdekking voor nodig. Wel geldt er bij veel verzekeraars een maximumbedrag bij diefstal uit je auto. Is je autoradio gestolen? Die valt onder je autoverzekering.

Ben je benieuwd welke inboedelverzekering met buitenshuisdekking het beste bij jou past? Kijk dan op onze Woonverzekering Vergelijker. Vergeet niet buitenshuisdekking aan te vinken.