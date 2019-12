Buitenshuisdekking: verzeker je spullen buitenshuis

Waarom buitenshuisdekking?

Verlies en diefstal onderweg worden ook gedekt door een reisverzekering. Maar in Nederland vaak alleen als je op vakantie bent. Een ander nadeel is dat een reisverzekeraar slechts de dagwaarde vergoedt. Zeker bij elektronische apparatuur als smartphones en digitale camera's daalt die dagwaarde snel.

ls je veel onderweg bent en dure spullen op zak hebt, heb je daarom meer aan een goede buitenshuisdekking. Ongeveer twee derde van de inboedelverzekeraars biedt deze optioneel aan.

Wereldwijd of alleen in Nederland?

In ongeveer de helft van de gevallen geldt de buitenshuisdekking wereldwijd. Dit is het geval bij de volgende verzekeraars:

Aegon de Goudse ANWB ING ASR (behalve mobiele apparatuur) Inshared Ditzo (behalve mobiele apparatuur) Nationale-Nederlanden (all-in polissen) Woongarant* Unigarant

Maar de laatste tijd zien we dat steeds meer inboedelverzekeraars het dekkingsgebied beperken tot Nederland. Dit geldt voor de volgende verzekeraars:

ABN Amro (sinds 19 mei 2019) Reaal Avéro Achmea FBTO Centraal Beheer (sinds oktober 2017) SNS Interpolis United Insurance nowGo Univé Ohra Verzekeruzelf.nl

* Woongarant biedt de keuze tussen wereldwijd en Nederland

Lager verzekerd bedrag

Veel verzekeraars hanteren in het geval van de buitenshuisdekking een lager verzekerd bedrag. Dat varieert van maximaal €2500 (de allriskpolis van Univé) tot €125.000 (ANWB en Unigarant). Voor bepaalde spullen geldt dan vaak weer een apart maximumbedrag.

Voor lijfsieraden ligt dat bij een aantal verzekeraars (Ohra, nowGo, Reaal, SNS, Verzekeruzelf.nl, Univé en Woongarant) onder de €1000. Bij de extra uitgebreid polis van ABN Amro is het zelfs €0.

Apparatuur

Ook voor audio- en telecomapparatuur, (spel)computers en foto-, film en video-apparatuur gelden vaak aparte maximumvergoedingen. Bij ASR en Ditzo zijn smartphones en dergelijke alleen met de extra keuzedekking 'Mobiele Elektronica' zowel binnen als buiten de woning gedekt - maar alleen in Nederland.

ANWB en Unigarant hebben sinds juli 2017 een aanvullende smartphone- en tabletdekking, die schade aan deze apparaten tegen nieuwwaarde vergoedt tot maximaal €5000 per gebeurtenis.

Diefstal, maar geen vergoeding

In tegenstelling tot verlies, wordt diefstal door alle verzekeraars met buitenshuisdekking gedekt. Voor bewijs van diefstal moet je altijd aangifte bij de politie doen. Maar bij nalatigheid kun je naar je centen fluiten. Laat je je mobieltje in een café 'even' op tafel laat liggen tijdens het plassen of afrekenen? Dan krijg je geen schadevergoeding bij diefstal. Laat je je telefoon of laptop in het zicht in de auto liggen, dan krijg je ook niets.

Maar zelfs in situaties waar je verwacht dat de buitenshuisverzekering voor bedoeld is, krijg je soms niets of slechts een minimaal bedrag uitgekeerd. Bijvoorbeeld als je nieuwe laptop van pakweg €1000 wordt gestolen uit de kofferbak van je goed afgesloten auto.

Je hebt in veel gevallen ook (dubbel) pech als je met de auto voor een rood stoplicht staat, een dief de deur opentrekt en een tas met daarin een laptop, tablet en smartphone van de passagiersstoel grist. Check dus goed de kleine lettertjes in de voorwaarden!

Checklist

Waar moet je op letten bij het afsluiten van een inboedelverzekering met buitenshuisdekking?

Geldt de buitenshuisdekking alleen in Nederland of wereldwijd?

Is verlies ook gedekt, of alleen diefstal?

Worden productcategorieën als telecom, computer of audio op voorhand uitgesloten?

Krijg je nieuwwaarde of dagwaarde uitgekeerd?

Welk maximumbedrag krijg je bij schade? Soms zijn de vergoedingen zo laag dat je geen nieuw vervangend product kunt kopen.

Wordt er een eigen risico dat kan oplopen tot €400 van het uitgekeerde bedrag afgetrokken?

Hoeveel premie betaal je?

Benieuwd welke inboedelverzekering met buitenshuisdekking het beste bij jou past?

