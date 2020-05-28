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Voorkom registratie als fraudeur

Vul alle vragen naar waarheid in. Doe je dit niet dan heeft dit vervelende gevolgen.
Francien Schelhaas rond 700x700

Francien Schelhaas   Expert inboedelverzekeringenBijgewerkt op:23 januari 2026

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Neem slotvragen serieus

Verzekeraars willen weten wie ze in huis halen. Aan het einde van een verzekeringsaanvraag stellen ze daarom een aantal slotvragen, onder meer naar het schadeverleden. Hoeveel claims heb je de laatste jaren op verzekeringen gedaan? Neem hier de tijd voor en vermijd een leugentje om bestwil. 

Centraal Informatie Systeem (CIS)

Verzekeraars slaan de informatie op en delen die via het Centraal Informatie Systeem (CIS).

In het CIS worden de volgende zaken voor de duur van 3 jaar bewaard:

In het CIS worden de volgende zaken voor de duur van 5 jaar bewaard:

  • schadeclaims
  • ontzeggingen van de rijbevoegdheid

Meldplicht CIS

Verzekeraars zijn verplicht een registratie in CIS aan de klant te melden. Dit gaat weleens mis. Ze mogen de database alleen gebruiken om antwoorden van hun klanten te controleren. Als een verzekeraar bij de aanvraag niet vraagt naar het schadeverleden mag hij de klant ook niet weigeren om die reden. De ANWB vraagt hier bijvoorbeeld niet naar.

Verzekeraar mag vraag niet registreren

Heb je iets anders ingevuld dan in het CIS staat? Dan mag de verzekeraar jouw aanvraag weigeren. Bij een online-aanvraag kan dit snel gaan. 

Als je om informatie vraagt over schade, registreert de verzekeraar dat soms als schademelding. Dit mag niet. Vraag je verzekeraar om de melding  te verwijderen. 

Acceptatiebeleid: breder dan CIS

Een verzekeraar kan de aanvraag ook weigeren als de door jou opgegeven informatie wél klopt met het CIS. Want de verzekeraar selecteert niet alleen op de vragen die je aan het eind krijgt bij afsluiten. 

Datahandelaren

Verzekeraars laten ook toetsen uitvoeren bij datahandelaren als EDM, EDR, Focum en Infofolio.

Een voorbeeld hiervan is softwarebedrijf Friss. Dat koppelt al die informatiebronnen aan elkaar. 

De CIS-database is in te zien door consumenten. Maar de informatie van datahandelaren niet. Je kunt er er wel de dupe van worden. De Consumentenbond vindt dit zorgwekkend. Zo kreeg Experian van de Autoriteit Persoonsgegevens een boete voor het verzamelen van persoonsgegevens.

Fraude is 8 jaar zichtbaar

Fraude (of een poging daartoe) kan leiden tot een registratie in het Externe Verwijzingsregister (EVR). Elke verzekeraar kan dan zien dat je als (potentiële) fraudeur in de boeken staat. 

Dit geldt ook voor klanten die bij de verzekeringsaanvraag niet de volledige waarheid vertellen. Bijvoorbeeld over hun verzekerings- of strafrechtelijk verleden. Die kunnen dus ook kunnen in het EVR terechtkomen. Maximaal 8 jaar lang kun je dan (bijna) nergens een verzekering afsluiten of wijzigen. En ook geen lening krijgen.

Verzekeraar Vereende accepteert afgewezen klanten

Voor een nieuwe verzekeringen kun je dan alleen nog naar verzekeraar de Vereende. Die accepteert als enige klanten die andere verzekeraars afwijzen. Je betaalt dan wel een fors hogere premie.

Klanten van de Vereende kunnen een schadeverleden hebben of betalingsachterstanden. Het gaat meestal niet om fraude of een veroordeling. 

Tips

  • Als je zoekt op ‘CIS-registratie’ kun je ook als resultaat zien: probleemverzekering.nl. Dit is een commerciële site die kosten rekent voor een inzageverzoek. Dit kun je makkelijk zelf gratis doen.
  • Zeg geen oude polis op vóór de acceptatie bij een nieuwe verzekeraar. Zeker als je met je schadevrije jaren in de min staat bij een autoverzekering. Want veel verzekeraars weigeren deze klanten.
  • Heb je bij de aanvraag een gezondheidsverklaring ingevuld?  En verandert er vóór de definitieve acceptatie iets in je gezondheid? Dan moet je dit zelf melden. Verzwijging kan leiden tot opzegging van de verzekering.
  • Check voor het afsluiten van een polis het acceptatiebeleid van de verzekeraar. Een tussenpersoon kan helpen. Ook na weigering van je online aanvraag. Je kunt ook het online aanvraagproces doorlopen, inclusief slotvragen. Maar stop dan natuurlijk wel bij de aanvraagknop.

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