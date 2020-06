Voorkom registratie als fraudeur

Neem slotvragen serieus

Verzekeraars willen weten wie ze in huis halen. Aan het einde van een verzekeringsaanvraag stellen ze daarom een aantal slotvragen, onder meer naar het schadeverleden. Hoeveel claims heb je de laatste jaren op verzekeringen gedaan? Neem hier de tijd voor en vermijd een leugentje om bestwil.

Centraal Informatie Systeem (CIS)

Verzekeraars slaan de informatie op en delen die via het Centraal Informatie Systeem (CIS). In het CIS worden de volgende zaken voor de duur van 5 jaar bewaard:

schadeclaims

opzeggingen door betalingsachterstanden

ontzeggingen van de rijbevoegdheid

Meldplicht CIS

Verzekeraars zijn verplicht een registratie in CIS aan de klant te melden, al gaat dit weleens mis. En ze mogen de database alleen gebruiken om antwoorden van klanten te controleren.

Als een verzekeraar bij de aanvraag niet vraagt naar het schadeverleden mag hij de klant ook niet weigeren op basis van de CIS-gegevens. De ANWB vraagt bijvoorbeeld niet naar het schadeverleden.

Verzekeraar mag vraag niet registreren

Als de gegevens afwijken kan dat reden zijn om de aanvraag te weigeren. Bij een online-aanvraag soms zelfs binnen enkele ogenblikken.

Hoewel de database alleen bedoeld is voor echte claims, gebeurt het regelmatig dat een simpele vraag om informatie als schademelding wordt geregistreerd. Dit mag niet. Vraag je verzekeraar in zo'n situatie de melding ongedaan te maken.

Inzageverzoek bij CIS Inzage in jouw registraties kan gratis via stichtingcis.nl. Na het invullen en verzenden van een webformulier, krijg je een e-mail met onder meer een dossiernummer. Die mail je, getekend en voorzien van een kopie geldig legitimatiebewijs, naar info@stichtingcis.nl. In deze coronatijd kun je ook een foto maken van je gegevens en deze mailen. Noteer op een wit vel papier de volgende gegevens: het dossiernummer

persoonlijke gegevens

plaats

datum

handtekening Maak hier een foto van en mail deze, inclusief een foto van je legitimatiebewijs, naar info@stichtingcis.nl. De aanvraag neemt 10 werkdagen tot maximaal een maand in beslag. CIS werkt aan een inzage-app, maar komt deze zomer eerst met een webapplicatie.

Acceptatiebeleid: breder dan CIS

Een verzekeraar kan de aanvraag ook weigeren als de opgegeven informatie wél klopt met de gegevens in het CIS. Want de slotvragen zijn maar een deel van het acceptatiebeleid.

Datahandelaren

Verzekeraars selecteren steeds strenger aan de poort. Ze laten ook toetsen uitvoeren bij datahandelaren als EDM, EDR, Experian, Focum en Infofolio.

De prominentste speler in dit veld is softwarebedrijf Friss. Dat koppelt al die informatiebronnen aan elkaar en lokt verzekeraars met de belofte ‘in 1 seconde een polis of aanvraag te beoordelen’.

In tegenstelling tot de CIS-database is deze informatie niet altijd inzichtelijk voor consumenten, die er wel de dupe van kunnen worden. Wij vinden dit een zorgwekkende ontwikkeling.

Fraude is 8 jaar zichtbaar

Fraude (of een poging daartoe) kan leiden tot een Externe Verwijzings Registratie (EVR). Elke verzekeraar kan dan zien dat je als (potentiële) fraudeur te boek staat.

Ook klanten die bij de aanvraag van een verzekering niet de volledige waarheid vertellen. Bijvoorbeeld over hun verzekerings- of strafrechtelijk verleden, kunnen in het EVR terechtkomen. Gedurende maximaal 8 jaar kun je dan (bijna) nergens een verzekering afsluiten, wijzigen, of een financiering krijgen.

Verzekeraar Vereende accepteert afgewezen klanten

Voor nieuwe verzekeringen ben je dan aangewezen op verzekeraar de Vereende. Die accepteert als enige klanten die door andere verzekeraars zijn afgewezen. Je betaalt dan wel een fors hogere premie.

Klanten van de Vereende hebben meestal een schadeverleden of betalingsachterstanden gehad. Fraude en een strafrechtelijk verleden speelt in mindere mate een rol.

Tips