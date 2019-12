Korting door inbraakpreventie

Tot 15% korting op je verzekering

Voldoet je huis aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) of de Borg-norm (voor elektronische beveiliging)? Dan krijg je bij sommige inboedelverzekeraars korting op je premie. Deze varieert van 5% tot 15% (zie tabel). Afhankelijk van onder meer je woonplaats en gezinssituatie kost een inboedelverzekering al snel tussen de €10 en €16 per maand. Een korting van bijvoorbeeld 10% scheelt dan zó een paar tientjes per jaar. Sommige verzekeraars hebben wel aanvullende of eigen eisen.

Politie Keurmerk Veilig Wonen

Als je handig bent, kun je zelf veel doen om aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) te komen:

ramen, deuren, bergingen en schuren beveiligen met gecertificeerd hang- en sluitwerk;

goede buitenverlichting bij de voor- en achterdeur;

rookmelders bij de slaapkamers.

De precieze eisen voor het PKVW vind je op politiekeurmerk.nl. Bekijk deze website vóórdat je gaat klussen. Het nieuwe hang- en sluitwerk moet namelijk aan bepaalde eisen voldoen. Voldoet het daar niet aan, dan krijg je het keurmerk ook niet. 'Over het algemeen is het aan te raden om eventuele aanpassingen door een vakman te laten uitvoeren', aldus Ruud Geerling, eigenaar van de website Sloteninfo.com. Vraag een PKVW-erkend bedrijf om dit voor je te doen. Heb je de aanpassingen zelf gedaan, dan moet je een PKVW-bedrijf inschakelen om een en ander te controleren. Aan deze controle zijn kosten verbonden.

Certificaat

Vergeet in elk geval niet om een certificaat van het PKVW aan te vragen nadat je deze aanpassingen hebt gedaan of laten doen. Dit certificaat kan alleen afgegeven worden door een PKVW-erkend bedrijf. Dit heb je nodig om de korting aan te vragen bij je inboedelverzekeraar.

PKVW-bedrijven kunnen alleen certificaten afgeven voor woningen ouder dan 2 jaar. Is een woning jonger, dan moet hiervoor een erkende inspectie-instelling worden ingeschakeld, zoals Stichting CB&V en R2B Inspecties. Deze instellingen werken op basis van een offerte.

Een certificaat van het politiekeurmerk is 10 jaar geldig, daarna moet je je huis opnieuw laten keuren.

Borg-norm

Voor de Borg-norm moet meer gebeuren dan voor het Politiekeurmerk. Je hebt dan in ieder geval een alarmsysteem nodig. Dat alarmsysteem moet Borg-gecertificeerd zijn en geïnstalleerd worden door een erkend bedrijf.

Deze alarmsystemen kunnen behoorlijk prijzig zijn. Een rondje op internet leerde ons dat deze al snel minimaal rond de €800 kosten.

Richtprijzen

Hieronder wat richtprijzen van sloten die voldoen aan SKG-eisen voor hang- en sluitwerk:

Een enkelvoudig hoofdinsteekslot: van €35 tot €100 (meerpuntssluitingen zijn uiteraard duurder)

Een cilinder SKG**: €20 tot €50 (mede afhankelijk van cilinderlengte), cilinder SKG***: €30 tot €70 (mede afhankelijk van cilinderlengte) anti kerntrekcilinder SKG*** €40 tot €300 (mede afhankelijk van merk, uitvoering en cilinderlengte)

Een penslot (bijzetslot): van €20 tot €30

Een cilinderbijzetslot, incl. cilinder (skg**), beslag en sluitkom: van €80 tot €130

Veiligheidsbeslag: van €50 tot €100 (geadviseerd wordt veiligheidsbeslag met (cilinder)kerntrekbeveiliging). Veiligheidssmalbeslag en veiligheidsbeslag van de materialen messing, chroom en rvs kan heel wat duurder uitvallen dan het gangbare aluminium.

Sluitkommen voor hoofdinsteeksloten: €10 á €15

Anti-inbraakstrippen: €50 á €100

Sloten voor draai/val/kiepramen: van €20 tot €75

Doorklimbeveiliging: van €30 tot €70

Montagekosten en voorrijkosten zijn hier niet bij inbegrepen. Reken op zo'n €30 á €40 per uur aan voorrijkosten en €40 á €50 per uur voor montage.

Bron/peildatum sloten: Sloteninfo.com, oktober 2018

Doe-het-zelf alarmsystemen

Als je premiekorting niet interessant vindt, maar je huis wèl graag wilt beveiligen met een alarmsysteem, dan kun je al voor rond de €60 een basisalarm kopen bij een bouwmarkt. De prijzen van de meer gangbare alarmsystemen liggen wat hoger: tussen de €100 en €150. Verzekeraar Inshared geeft een premiekorting van 10% als je een alarmsysteem hebt die verbinding heeft met een meldkamer.

Inboedelverzekeringen met korting bij keurmerk

Aanbieder PKVW Borg-certificaat ANWB/Unigarant** 10% (max 20%) 5% (max 15%) de Goudse* tot 15% geen Inshared 5% geen Klaverblad 10% 10% Nationale- Nederlanden

Maatwerk Basis en All-in 2 à 6% 2 à 6% Ohra 15% 15% Verzekeruzelf.nl 8% 8%

Peildatum tabel: oktober 2018

*) alleen als de beveiliging vrijwillig is aangebracht

**) alleen voor woningen gebouwd vóór 2002

Ditzo eist beveiliging

De trend is dat het nemen van bepaalde beveiligingsmaatregelen bij steeds minder inboedelverzekeraars leidt tot premiekorting. Sterker: bij Ditzo is het in sommige gevallen sinds kort een eis om überhaupt verzekerd te zijn tegen diefstal. Als de inboedelwaarde volgens de Inboedelwaardemeter boven de €100.000 ligt, wordt het te verzekeren risico van diefstal als hoog ingeschat. Ditzo stelt dan extra beveiligingseisen: een beveiligingscertificaat via VEB/Borg plús een onderhoudscontract.

