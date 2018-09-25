Inboedelverzekering en waardevolle spullen

Lijfsieraden

Heb je schade door bijvoorbeeld brand, lekkage of blikseminslag? Dan krijg je voor sieraden vaak niet al het geld terug. FBTO Basis keert het laagste bedrag uit: €2500. Bij de meeste verzekeraars ligt het tussen de €6000 tot maximaal €200.000. Je kunt de verzekerde bedragen vaak verhogen. Dan betaal je wel meer premie.

Uitkering zonder maximaal bedrag

Sommige verzekeraars hebben bij schade aan sieraden door brand een uitkering zonder maximum. Dit zijn Centraal Beheer, FBTO Extra uitgebreid en Allrisk, Interpolis en Ohra. Bij diefstal zijn er wel beperkingen.

Bij diefstal geldt meestal een beperkte maximumvergoeding.

Bijzondere bezittingen

Onder bijzondere bezittingen vallen kunst, antiek en muziekinstrumenten. Ook verzamelingen van munten, postzegels en kristal- of zilverwerk zijn bijzondere bezittingen.

Veel inboedelverzekeraars betalen bij schade een bedrag voor al deze bezittingen samen. Dat bedrag ligt tussen €30.000 bij Klaverblad Budget tot €200.000 bij Lemonade. Bij Lemonade geldt wel een maximum van €5000 per bezitting.

Bij de meeste verzekeraars kan je dit bedrag verhogen tot soms onbeperkt. Dan betaal je wel meer premie.

Centraal Beheer, FBTO, Interpolis en Ohra hebben geen aparte maximale vergoeding bij brand. Vaak is er wel een beperking bij diefstal. Bij de Basis-polis van FBTO is de maximale vergoeding per bezitting altijd €2500.

Taxatierapport van waardevolle spullen

Om zeker te weten wat jouw waardevolle spullen waard zijn, kun je een erkende taxateur inschakelen. Die kijkt bijvoorbeeld hoe zeldzaam je spullen zijn. De taxateur schrijft dit op in een taxatierapport.

Zo'n taxatierapport kost je enkele honderden euro's en is 5 of 6 jaar geldig. Bij schade binnen die jaren krijg je dan zeker de getaxeerde waarde terug. Na die periode van 5 of 6 jaar vervalt de getaxeerde waarde.

Geen taxatierapport van je spullen? Dan bepaalt de verzekeraar de waarde van je spullen met een afschrijvingslijst. Die vind je op de site van je verzekeraar.