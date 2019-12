Inboedelverzekering en waardevolle spullen

Bij schade aan kostbare zaken als kunst, computerapparatuur en (lijf)sieraden geldt vaak een lager verzekerd bedrag. Dit is soms beperkt tot €2500. Bij diefstal ligt het bedrag soms zelfs nog lager.

Lijfsieraden

Bij schade door bijvoorbeeld brand, lekkage of blikseminslag zijn sieraden meestal tot een beperkt bedrag verzekerd. Dit bedrag varieert van €2500 tot €15.000. Deze standaardbedragen zijn vaak wel te verhogen, maar daar staat een hogere premie tegenover. Bij diefstal geldt in principe altijd een beperkte maximumvergoeding.

Bij ING, Nationale-Nederlanden (Maatwerk), Interpolis, Centraal Beheer, SNS, FBTO, Woongarant, ZLM, Klaverblad en Allianz zijn lijfsieraden zonder apart maximum meeverzekerd, behalve bij diefstal. Dit geldt sinds 19 mei 2019 ook voor ABN Amro.

Als de sieraden in een kluis liggen die aan de eisen van de verzekeraar voldoet, vervalt de maximumdekking bij diefstal bij Centraal Beheer en Interpolis.

Als je huis is beveiligd volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) of Borg-certificaat, vervalt de maximumvergoeding bij diefstal bij FBTO. Zo’n beveiliging leidt bij veel inboedelverzekeraars wel tot een aardige premiekorting.

Univé keert bij diefstal van sieraden in ‘een grote-stedengebied’ maximaal €2500 uit in plaats van €5000.

Elektronische apparatuur

In geval van bijvoorbeeld brandschade is bij de meeste inboedelverzekeraars de standaardvergoeding voor audio(visuele) apparatuur en computers aan een apart maximum gebonden. Deze standaardvergoeding varieert van €3000 tot €30.000. Bij de meeste verzekeraars kan dit bedrag tegen betaling van extra premie worden verhoogd, soms onbeperkt.

Bij ING, Interpolis, Centraal Beheer, SNS, FBTO en Woongarant geldt geen aparte maximumvergoeding. SNS is de enige die ook bij diefstal van elektronica geen aparte maximumvergoeding hanteert.

De meeste verzekeraars beschouwen audio- en computerapparatuur als één rubriek. Uitzondering is Hema, waar audio, foto/film, tv’s en computers allemaal apart zijn verzekerd tot €10.000 (bij diefstal €5000).

ING keert bij diefstal in de 4 grote steden maximaal €5000 uit, in plaats van €7500. De Royaal-polis van Klaverblad heeft diezelfde beperking, maar alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Bij Univé geldt de maximale vergoeding van €5000 in ‘een grote-stedengebied’ voor álle kostbare inboedel, behalve lijfsieraden.

Bijzondere bezittingen

Onder bijzondere bezittingen vallen kunst, antiek en muziekinstrumenten evenals verzamelingen van bijvoorbeeld munten, postzegels en kristal- of zilverwerk.

Veel inboedelverzekeraars beschouwen al deze bijzondere bezittingen als één rubriek. Daarbij wordt schade standaard vergoed tot een bedrag dat varieert van €1000 tot €35.000.

Bij de meeste verzekeraars kan dit bedrag tegen het betalen van extra premie worden verhoogd, soms onbeperkt.

Bij ING, Interpolis, Centraal Beheer, SNS, FBTO en Woongarant geldt geen aparte maximumvergoeding. Interpolis, Centraal Beheer, FBTO en Woongarant maken een uitzondering voor diefstal. Dit geldt sinds 19 mei 2019 ook voor ABN Amro.

Let goed op de kleine lettertjes: losse munten en postzegels zijn bij diverse verzekeraars bijvoorbeeld niet verzekerd.

Reaal betaalt maximaal 50% van de waarde zoals vermeld in de catalogus van de Nederlandse Vereniging van postzegelhandelaren en van Yvert & Tellier.

Klaverblad vergoedt bij schade aan verzamelingen tot maximaal 40% van de cataloguswaarde.

Taxatierapport

Voor voorwerpen waaraan je een speciale waarde toekent, zoals kunst, antiek of bijzondere collecties, kun je een erkende taxateur inschakelen. Die kijkt onder meer naar de zeldzaamheid van de spullen. Dit kan bijvoorbeeld bij Aegon, Aon Direct, ASR, Ditzo, De Goudse, Interpolis, Ohra en Verzekeruzelf.nl. Zo'n taxatierapport kost je al gauw enkele honderden euro's en is doorgaans 5 of 6 jaar geldig. Bij schade binnen die termijn krijg je dan wel gegarandeerd de taxatiewaarde uitgekeerd. Ná die termijn vervalt de getaxeerde waarde.

