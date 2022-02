FBTO Basis inboedelverzekering: eerste indruk

Conclusie: Goedkoop is al gauw duurkoop

De Basis inboedelverzekering van FBTO doet wat hij belooft, namelijk het meest basale verzekeren. Gemiddeld genomen is het ook de voordeligste inboedelpolis die er is. Het maakt deze verzekering geschikt voor consumenten met weinig (kostbare) spullen en die niet vies zijn van een gokje. Want bij schade geldt al snel dat goedkoop duurkoop is.

Inderdaad de goedkoopste

Om met die laatste claim te beginnen: na het doorrekenen van bijna 24.000 profielen blijkt ‘FBTO Basis’ inderdaad de voordeligste van alle 57 onderzochte inboedelverzekeringen. De gemiddelde jaarpremie bedraagt €81,72 (inclusief assurantiebelasting). Daarmee is FBTO €11 goedkoper dan nummer 2, de extra uitgebreide inboedelverzekering van Allianz Direct.

Voorbeeld

De allerlaagste premie vonden wij in het Friese Nijemirdum. De 20-jarige bewoner van een kleine 2-onder-1-kap-woning betaalt, opnieuw inclusief assurantiebelasting, €1,45 per maand, slechts €17,40 per jaar. Maar met een bredere (extra uitgebreide) inboedelpolis van Centraal Beheer óf FBTO zelf (!) is deze bewoner nauwelijks meer kwijt. En is hij wél beter verzekerd, met bijvoorbeeld een eigen risico van ‘slechts’ €200 respectievelijk €300.

Altijd de dagwaarde

Het gaat hier om een flink uitgeklede inboedelpolis. Om te beginnen betaal je bij schade de eerste €500 altijd zelf. Kunnen je spullen niet gemaakt worden? Dan krijg je altijd de dagwaarde vergoed (minus het eigen risico van €500), tot maximaal €2500 per voorwerp. Bij andere inboedelverzekeringen krijg je eerst gedurende een bepaalde tijd de nieuwwaarde vergoed.

Niet verzekerd

Verder zijn ten opzichte van FBTO’s ‘normale’ inboedelpolissen níet verzekerd:

Spullen in bijgebouwen

Uitgeleende spullen

Zakelijk gebruik

Bedrijfsinventaris

Uitbreidingen of verbeteringen in een huurhuis (het huurdersbelang)

Planten, struiken en bomen

Spullen in de tuin

Geld

Motorrijtuigen zonder kenteken

Vervangen sleutels en sloten

Spullen van een ander

Nog een minpunt: studenten die op kamers wonen, en feitelijk middenin de doelgroep vallen, kunnen de Basis inboedelverzekering niet afsluiten. Dit geldt overigens ook voor bewoners van een stacaravan, recreatiewoning, woonboerderij of een woonboot met betonnen dak.

Nét voldoende

Afgezien van de studenten klopt ook de eerste claim van FBTO. Dat is 'voor klanten die zich alleen tegen de grootste risico’s willen verzekeren’. Denk aan schade aan je eigen spullen in huis door brand, blikseminslag, storm. Maar ook diefstal, mits er sporen zijn van inbraak. Deze uitgeklede dekking komt ook tot uiting in ons Testoordeel van de Basis inboedelverzekering: een 5,8, nét voldoende.