Wat dekt je inboedelverzekering bij brand?

Inboedelverzekering en opstalverzekering noodzakelijk

Bij brand vergoedt de opstalverzekering de herbouw van je afgebrande koopwoning. Een inboedelverzekering vergoedt de schade aan je interieur en andere spullen. Breekt er brand uit bij de buren en heb jij last van de gevolgen, denk aan roetschade of bluswater in huis, dan kun je deze kosten niet verhalen op de woonverzekeringen van de buren. Je moet deze kosten zélf claimen, op je eigen inboedel- of opstalverzekering.

Bewijslast

Bij de afwikkeling van een schade krijg je als consument te maken met bewijslast. Je moet aan de verzekeraar kunnen aantonen dat je in het bezit was van een product, wat de aanschafprijs was en hoe oud het was. Dit kan heel lastig zijn, zeker als er van je hele huis weinig over is. Leg daarom zaken vast: bewaar aankoopbonnen, maak foto's van bijzondere verzamelingen en sla dit op. NIet alleen op je computer, maar ook ergens anders, bijvoorbeeld in de cloud.

Lagere uitkering door afschrijving

Alle inboedelverzekeraars rekenen met afschrijving. Voor spullen waarvan de dagwaarde lager is dan 40% van de nieuwwaarde, wordt slechts de dagwaarde uitgekeerd. Soms valt het uitgekeerde schadebedrag daardoor erg tegen. Gunstige uitzonderingen zijn ING en Nationale-Nederlanden, die 10 jaar lang nieuwwaarde vergoeden. Daarom scoren deze verzekeraars hoog in onze test inboedelverzekering. ABN Amro vergoedt 3 jaar de nieuwwaarde, ook bovengemiddeld.

Wat zijn je spullen waard?

Vaak is het uitgekeerde bedrag te laag om dezelfde spullen opnieuw te kopen. Maar hoe weet je hoeveel geld je bankstel, tafel, kleding of televisie nog waard is? Bijna alle verzekeraars werken met afschrijvingslijsten. Na een oproep van de Consumentenbond in 2016 melden inmiddels bijna alle inboedelverzekeraars op hun website hoe snel zij allerlei producten afschrijven.

Lees ook: