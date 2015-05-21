Wat dekt je inboedelverzekering bij brand?

Inboedelverzekering en opstalverzekering bij brand

Bij brand vergoedt de inboedelverzekering de schade aan de spullen in je huis. Dit werd vroeger ook wel de brandverzekering genoemd. Als je jouw koopwoning laat herbouwen na brand, vergoedt de opstalverzekering dit. De inboedelverzekering en de opstalverzekering samen worden ook wel woonverzekeringen genoemd.

Heb je geen inboedelverzekering of opstalverzekering? Dan ben je niet verzekerd voor schade aan jouw huis of spullen door brand.

Schade aan je spullen door brand bewijzen

Heb je schade aan spullen in je huis door brand? Dan moet je dat bij de inboedelverzekering kunnen bewijzen. Dat noemen we bewijslast.

Dit moet je kunnen laten zien:

Dat je in het bezit was van het product waarvoor je geld terug wilt.

Hoeveel je ervoor hebt betaald.

Hoe oud het product was.

Dit kan heel lastig zijn, zeker als er weinig over is van je huis. Bewaar daarom de bonnen van je spullen goed. Het is ook handig om van bijzondere verzamelingen foto's te maken en die op te slaan. Niet alleen op je computer, maar bijvoorbeeld ook in de cloud.

Niet de nieuwwaarde terug

Bijna alle inboedelverzekeraars werken met afschrijvingslijsten. Dit zijn lijsten waarop staat wat spullen op een bepaald moment nog waard zijn. Dit noem je de dagwaarde. De nieuwwaarde is het bedrag waarmee je een soortgelijk product nieuw kunt kopen. Elke verzekeraar heeft eigen voorwaardes voor het gebruik van dagwaarde of nieuwwaarde. Bijvoorbeeld: is de dagwaarde lager dan 40% van de nieuwwaarde? Dan krijg je alleen de dagwaarde terug.

Lemonade is uitzondering

Soms krijg je dus minder geld terug na brandschade dan je misschien dacht. Behalve bij Lemonade. Als de schade verzekerd is, vergoedt deze verzekeraar altijd de nieuwwaarde. Bij Rhion en Lancyr kan dat ook, maar alleen met een aanvullende dekking.

Voor oudere spullen krijg je minder geld

ANWB, ING, Unigarant en Zevenwouden vergoeden vaak 10 jaar lang de nieuwwaarde. Bij a.s.r., ASN, Nationale Nederlanden (Bank) en Univé krijg je 5 jaar lang de nieuwwaarde. ABN AMRO en Allianz Direct vergoeden 3 jaar de nieuwwaarde. Bij ongeveer een derde van de verzekeraars daalt de waarde van je inboedel al meteen als je spullen koopt. Hoe ouder je spullen zijn, hoe minder je terug krijgt.

Wil je weten hoeveel jouw spullen waard zijn? Zoek dan de afschrijvingslijsten op de website van je verzekeraar.

Wat doe je als er brand is bij je buren?

Breekt er brand uit bij de buren? Heb je last van de gevolgen, zoals roetschade of bluswater in jouw huis? Meld de schade dan bij je eigen verzekeraar. Je moet deze kosten zelf terugvragen, via je eigen inboedel- of opstalverzekering.