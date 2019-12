Test rookmelders: op tijd gewaarschuwd bij brand

Test|Een goede rookmelder vind je al voor een paar tientjes bij de bouwmarkt. Zo'n rookmelder kan levensreddend zijn, dus er is geen enkele reden om er niet een, of meer, op te hangen. En laat je niet verleiden om online een Chinese melder van een paar euro te kopen, deze werken echt niet.

Alle rookmelders melden rook

Het goede nieuws eerst: alle door ons geteste rookmelders doen wat ze moeten doen, namelijk op tijd en met veel kabaal waarschuwen bij brand. Maar het aanbod is erg groot en van alle niet-geteste rookmelders weten we niet of ze goed functioneren. De producten zijn echter zodanig goedkoop, dat je de gok beter niet kunt nemen om een extra goedkope online te scoren waarvan je niet weet of en hoe hij werkt.

Pas op voor online aanbieders uit het buitenland

In mei 2019 kocht onze Engelse zusterorganisatie Which? enkele rookmelders online via grote verkoopsites als eBay en Wish. De prijzen zijn vaak maar enkele euro's. Maar ze blijken vaak juist niet te doen wat ze zouden moeten doen: waarschuwen bij brand. Geef liever iets meer geld uit en kies een melder uit onze test.

Welke rookmelders hebben we getest?

We hebben ons beperkt tot rookmelders die je zelf in je huis aanbrengt, die een batterijvoeding hebben en een lange levensduur van zo’n 10 jaar. In nieuwbouwhuizen worden rookmelders gemonteerd die hun voeding uit het lichtnet halen, dit soort melders hebben we niet getest. De rookmelders met batterijen liggen voor prijzen van zo’n €8 tot €30 bij de bouwmarkt.

Hoe hebben we de rookmelders getest?

De gevaarlijkste woningbranden doen zich ’s nachts voor: iedereen slaapt dan en als er veel koolmonoxide in de rook zit, slaap je ook steeds dieper en kun je zelfs bewusteloos raken. De rookmelder moet daarom al snel na het detecteren van rook een hard geluidssignaal afgeven. Alle rookmelders hebben we volgens de wettelijke normen gemeten: reageren ze goed op verschillende soorten brand, geven ze een zeer luid waarschuwingssignaal en functioneren ze ook nog goed als de batterij op het eind van zijn levensduur komt?

Resultaten

We geven geen rapportcijfer maar kijken of de rookmelders aan deze voorwaarden voldoen:

Ze gaan 10 jaar mee.

Ze geven op tijd een hard waarschuwingssignaal bij brand.

De batterij gaat 10 jaar mee óf kan tussentijds worden vervangen.

Bij de geteste exemplaren zitten rookmelders vanaf €14 die aan alle voorwaarden voldoen. Dit zijn de aanraders. Uit de test kwamen gelukkig geen echte afraders.

Wel hebben we ook een lijst gemaakt van rookmelders waarmee ‘iets’ aan de hand is. Dat maakt ze minder geschikt en ze zijn daarom geen aanraders. Vaak gaat de lithiumbatterij niet de geclaimde 10 jaar mee, maar vele jaren korter of produceert de melder in sommige situaties een te zwak waarschuwingssignaal.

Aanraders

Merk & Type Richtprijs Verkrijgbaar bij Batterij vervangbaar? Smartwares RM149 €14 bol.com, conrad.nl, karwei.nl ja Flamingo FA25 €15 bol.com ja Abus RWM50 €16 conrad.nl, praxis.nl ja Jalo Helsinki J4-A €18,50 bol.com, conrad.nl, mediamarkt.nl nee Alecto SA-110 €19 bol.com, coolblue.nl, praxis.nl, mediamarkt.nl nee Alecto SA-31 €20 bol.com, praxis.nl ja Alecto SA-41 €20 bol.com, coolblue.nl ja EI Electronics EI650 €20 bol.com, eirookmelders.nl nee Renkforce LM-101LD €20,50 conrad.nl ja Smartwares RM174RF €20,50 bol.com, conrad.nl, karwei.nl ja Smartwares RM218 €21,50 bol.com, conrad.nl, karwei.nl nee Fito ASD-10Q €22 fito.nl, bol.com, brandblussershop.eu nee FireAngel ST-620-BNL2 €25 bol.com nee

Geen aanraders

Flow Mister Owl 1015027

Prijs: €21,50

Verkrijgbaar bij: flowamsterdam.com, mediamarkt.nl, alarmsysteemstore.nl

Batterij vervangbaar? Ja

Waarom geen aanrader? Het geluid is te zwak, hij wordt minder betrouwbaar naarmate de batterij leger raakt.

Lidl FSM-121

Prijs: €8

Verkrijgbaar bij: lidl-shop.nl

Batterij vervangbaar? Nee

Waarom geen aandrader? Hij wordt minder betrouwbaar naarmate de batterij leger raakt.

Waar hang je een rookmelder?

Een rookmelder moet aan het plafond geplaatst worden, liefst in de woonkamer en in alle slaapkamers. Hang in elk geval een melder in de hal en op de overloop, onder andere omdat dit de vluchtroute is als er brand uitbreekt. Een CO-melder, die waarschuwt als het percentage koolmonoxide in een ruimte te hoog oploopt, kun je het best in iedere slaapkamer ophangen en eentje in de buurt van de open haard, cv-ketel en geiser. Bij de ketel is de kans namelijk het grootst op het vrijkomen van het giftige kleur- en geurloze gas.

Lees verder: