Test rookmelders: op tijd gewaarschuwd bij brand

Rookmelder kopen en ophangen

Waar let je op?

Koop een rookmelder die 10 jaar meegaat en waarvan de batterij 10 jaar meegaat. Zo vervang je na 10 jaar meteen de hele rookmelder. Controleer de productiedatum om te zien dat je geen oude melder koopt.

Let ook op of de rookmelder voldoet aan de wettelijk vereiste NEN-14604-norm. Er staan goedkeuringen op de verpakking genoemd. Daar moet BS-EN 14604:2005 bij staan.

De Federatie Veilig Nederland heeft een lijst met veilige rookmelders.

De rookmelders zijn goedkoop. Daarom kun je de gok beter niet nemen om een extra goedkope rookmelder online te kopen waarvan je niet weet of en hoe hij werkt.

Waar hang je een rookmelder?

Installeer op elke verdieping van je huis een rookmelder. Voor nieuwbouwwoningen is een rookmelder op iedere verdieping al sinds 2003 verplicht. Maar dit geldt per 1 juli 2022 ook voor alle bestaande woningen.

Een rookmelder moet aan het plafond geplaatst worden. Het liefst in de woonkamer en in alle slaapkamers. Hang in elk geval een melder in de hal en op de overloop. Onder andere omdat dit de vluchtroute is als er brand uitbreekt.

Een CO-melder waarschuwt als het percentage koolmonoxide in een ruimte te hoog oploopt. Die kun je het beste in iedere slaapkamer ophangen. En eentje in de buurt van de open haard, cv-ketel en geiser. Bij de ketel is de kans namelijk het grootst op het vrijkomen van het giftige kleur- en geurloze gas.

Welke rookmelders hebben we getest?

We hebben ons beperkt tot rookmelders die je zelf in je huis aanbrengt, die een batterijvoeding hebben. En een lange levensduur van zo’n 10 jaar. In nieuwbouwhuizen worden rookmelders gemonteerd die hun voeding uit het lichtnet halen. Dit soort melders hebben we niet getest.

De rookmelders met batterijen liggen voor prijzen van zo’n €8 tot €30 bij bijvoorbeeld de bouwmarkt.

Een goede rookmelder (2018)

We geven geen rapportcijfer. We kijken of de rookmelders aan deze voorwaarden voldoen:

Ze gaan 10 jaar mee.

Ze geven op tijd een hard waarschuwingssignaal bij brand.

De batterij gaat 10 jaar mee, of kan in de tussentijd worden vervangen.

Van de geteste rookmelders zijn er 6 die aan al deze voorwaarden voldoen. Daarom zijn deze rookmelders aanraders.

Aanraders

De batterij van deze rookmelders gaan 10 jaar mee.

Merk & Type Richtprijs Verkrijgbaar bij Jalo Helsinki J4-A €18,50 bol.com, conrad.nl, mediamarkt.nl Alecto SA-110 €19 bol.com, coolblue.nl, praxis.nl, mediamarkt.nl EI Electronics EI650 €20 bol.com, eirookmelders.nl Smartwares RM218 €21,50 bol.com, conrad.nl, karwei.nl Fito ASD-10Q €22 fito.nl, bol.com, brandblussershop.eu FireAngel ST-620-BNL2 €25 bol.com

Alle testresultaten

Bij de geteste exemplaren zitten rookmelders vanaf €14 die aan alle voorwaarden voldoen. Dit zijn de aanraders. Uit de test kwamen gelukkig geen echte afraders.

Wel hebben we ook een lijst gemaakt van rookmelders waarmee ‘iets’ aan de hand is. Dat maakt ze minder geschikt, maar het zijn geen afraders.

Vaak gaat de lithiumbatterij niet de geclaimde 10 jaar mee. Of de rookmelder geeft een te zwak waarschuwingssignaal.

Batterij in de tussentijd vervangen

Merk & Type Richtprijs Verkrijgbaar bij Smartwares RM149 €14 bol.com, conrad.nl, karwei.nl Flamingo FA25 €15 bol.com Abus RWM50 €16 conrad.nl, praxis.nl Alecto SA-31 €20 bol.com, praxis.nl Alecto SA-41 €20 bol.com, coolblue.nl Renkforce LM-101LD €20,50 conrad.nl Smartwares RM174RF €20,50 bol.com, conrad.nl, karwei.nl

Geen aanraders

Flow Mister Owl 1015027

Prijs : €21,50

Verkrijgbaar bij : flowamsterdam.com, mediamarkt.nl, alarmsysteemstore.nl

Batterij tussentijds vervangen? Ja

Waarom geen aanrader? Het geluid is te zwak, hij wordt minder betrouwbaar naarmate de batterij leger raakt.

Lidl FSM-121

Prijs: €8

Verkrijgbaar bij: lidl-shop.nl

Batterij tussentijds vervangen? Nee

Waarom geen aandrader? Hij wordt minder betrouwbaar naarmate de batterij leger raakt.

Ook rookmelders die je bij een buitenlandse webshop kunt kopen raden we niet aan.

Hoe hebben we de rookmelders getest?

De gevaarlijkste woningbranden doen zich ’s nachts voor. Iedereen slaapt dan. En als er veel koolmonoxide in de rook zit, slaap je ook steeds dieper en kun je zelfs bewusteloos raken. De rookmelder moet daarom al snel na het detecteren van rook een hard geluidssignaal afgeven.

Alle rookmelders hebben we volgens de wettelijke normen gemeten. We controleren of ze: