Huisdieren en je inboedelverzekering

Huisdieren vallen onder de dekking van de inboedelverzekering, tenzij ze expliciet zijn uitgesloten in de polisvoorwaarden. Inboedelverzekeraars die schade aan huisdieren expliciet uitsluiten zijn:

ABN Amro (behalve schade aan dieren uit het aquarium als gevolg van het breken van glas)

ANWB

FBTO (alleen de Basis-polis)

De Goudse

Lancyr

Unigarant

De volgende inboedelverzekeraars dekken schade aan huisdieren beperkt:

Aegon (alleen schade door ongevallen buiten de woning en diefstal uit de woning na inbraak).

Hema Basis-polis (alleen schade door verlies van huisdieren in de woning of de tuin van de verzekerde).

Inshared Standaard-polis (alleen schade door verlies van huisdieren in de woning of de tuin van de verzekerde).

ZLM (alleen bij brand of diefstal).

Medische kosten door een ziekte of afwijking vallen niet onder een inboedelverzekering. Daarvoor heb je een specifieke huisdierverzekering nodig.

Kleine dieren

Onder huisdieren verstaan inboedelverzekeraars meestal alleen kleine dieren. In de polisvoorwaarden van Aegon staat dit bijvoorbeeld zo omschreven: 'Een hond, kat, marmot, hamster, fret, cavia of konijn. (Boerderij)dieren zoals geiten, kippen, paarden, varkens, koeien, pony’s en dergelijke vallen hier niet onder.'

Maximum vergoeding

Voor de vergoeding bij schade aan huisdieren geldt meestal een maximumbedrag. Bij veel inboedelverzekeraars is dat zo’n €2500. ­Aegon en Univé (maximaal €1000) zitten een stuk lager, ING beduidend hoger (€150.000). Centraal Beheer, FBTO en Interpolis vergoeden bij diefstal van huisdieren maximaal €35.000 per gebeurtenis. Bij andere schade aan huisdieren vergoeden zij, marktconform maximaal €2500.

Kapotte spullen

Als je hond of kat schade aan je spullen veroorzaakt, is dat alleen zonder mitsen of maren gedekt op de inboedelverzekeringen van ING en ZLM. De allrisk-polissen van Hema en Inshared vergoeden in deze situatie uitsluitend stootschade, De Goudse alleen brandschade.

De meeste concurrenten vergoeden schade door een huisdier helemaal niet. Of niet als het dier zich met goedvinden van de verzekerde in de woning bevindt, wat bij een hond of kat vrijwel op hetzelfde neerkomt.