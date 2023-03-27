Huisdieren en je inboedelverzekering

Welke schade met een huisdier wordt vergoed?

Bij een brand of diefstal kan je huisdier gewond raken. Dit wordt schade aan je huisdier genoemd. Het valt meestal onder de dekking van de inboedelverzekering. Het gaat dus om schade aan je huisdier zelf. Niet om inboedelschade door je huisdier. Het moet ook gaan om schade die valt onder de standaarddekking van je inboedelverzekering. Medische kosten door ziekte of een afwijking vallen nooit onder de dekking.

Wat is een huisdier volgens de inboedelverzekeraar?

Inboedelverzekeraars rekenen meestal alleen kleine dieren als huisdieren. Denk aan een hond, kat, of konijn. Boerderijdieren zoals geiten of pony’s vallen hier vrijwel nooit onder.

Verzekeraars die schade aan huisdieren niet of beperkt vergoeden

Sommige verzekeraars vergoeden schade aan je huisdieren niet. Dit zijn:

ANWB

FBTO (alleen de basispolis)

Klaverblad (alleen de budgetpolis)

Nationale Nederlanden (alleen de basispolis)

Unigarant

Wat wordt vergoed bij schade aan je huisdier?

Er zijn verzekeraars waarbij voor schade aan huisdieren altijd de basisdekking geldt, ook bij een allrisk-inboedelverzekering.

Bij de volgende inboedelverzekeraars is de vergoeding beperkt:

ABN AMRO

De Goudse

De Internationale

Klaverblad (de royaalpolis)

Lancyr

Rhion

ZLM

Bij de meeste verzekeraars met een beperkte dekking is er geen allriskdekking. Schade aan je huisdier door een (huis)ongeluk valt daar dan niet onder. Bij ZLM is alleen schade door brand of diefstal verzekerd.

Lancyr en Rhion dekken als enige de kosten van een dierenpension voor huisdieren na een verzekerde schade. Mogen je huisdieren niet mee naar de andere plek waar je tijdelijk woont? Dan vergoeden deze verzekeraars de kosten voor een verblijf in een dierenpension. Maximaal €80 per dag en €15.000 in totaal.

Medische kosten door een ziekte of afwijking vallen nooit onder een inboedelverzekering. Daarvoor heb je wel een specifieke huisdierverzekering nodig.

Maximum vergoeding

Voor de vergoeding bij schade aan huisdieren geldt meestal een maximumbedrag. Bij veel inboedelverzekeraars is dat zo’n €2500. Bij ­AnsvarIdéa is dit lager (maximaal €1000) en bij Lemonade veel hoger (€200.000 met een maximum van €5000 per dier).

Avéro Achmea, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis vergoeden bij diefstal van huisdieren maximaal €35.000 per gebeurtenis.

Schade door je huisdier

Heeft je hond of kat schade veroorzaakt in je eigen huis? Dit wordt niet vergoed door je inboedelverzekeraar. Heeft je huisdier schade veroorzaakt aan (de spullen van) een ander. Dan ben jij aansprakelijk. Je hebt hier een aansprakelijkheidsverzekering voor nodig.