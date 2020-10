Je (mobiele) apparatuur goed verzekeren

Audio- en computerapparatuur

De meeste inboedelverzekeraars beschouwen audio- en computerapparatuur als 1 rubriek. De Hema is een uitzondering. Daar zijn audioapparatuur, foto- filmapparatuur, tv’s en computers allemaal apart verzekerd tot €10.000 (bij diefstal €5000). Wel hebben steeds meer aanbieders aparte voorwaarden voor mobiele apparatuur (zie hieronder.

Brandschade

Bij brandschade is de standaardvergoeding voor audio(visuele) apparatuur en computers meestal aan een apart maximum gebonden. Deze standaardvergoeding varieert van €3000 (Klaverblad Budget) tot €200.000. Bij Centraal Beheer, FBTO, Interpolis, Ohra en SNS geldt geen aparte maximumvergoeding.

Diefstal (inbraak)

Bij diefstal (inbraak) ligt de maximumvergoeding soms nog lager. Van standaard €2500 (United Insurance) tot €200.000. SNS is de enige verzekeraar die ook bij diefstal van elektronica geen aparte maximumvergoeding hanteert.

Bij de meeste verzekeraars kunnen de maximumbedragen tegen betaling van extra premie wel worden verhoogd, soms onbeperkt.

In de grote steden

ING keert bij diefstal in de 4 grote steden maximaal €5000 uit, in plaats van €7500. De Royaal-polis van Klaverblad heeft diezelfde beperking, maar alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Bij Univé geldt een maximale vergoeding van €5000 in elk 'grote-stedengebied’.

Mobiele elektronica

Smartphones, laptops en tablets zijn erkende schadeposten voor inboedelverzekeraars. Voor dit soort mobiele elektronica geldt steeds vaker een uitgeklede dekking, vergeleken met 'gewone' audio- en computerapparatuur.

Dag- of nieuwwaarde

Allianz vergoedt bijvoorbeeld nooit de nieuwwaarde van mobiele apparaten, maar altijd de vervangingswaarde. Met een reguliere inboedelverzekering van ABN Amro en ASR ontvang je nooit meer dan de dagwaarde. Positieve uitschieter ING vergoedt bij gedekte schade daarentegen maar liefst tien jaar de nieuwwaarde.

Nieuwwaarderegeling

De overige inboedelverzekeraars hanteren de nieuwwaarderegeling. Dat houdt in dat je de nieuwwaarde ontvangt zolang de dagwaarde van het apparaat meer dan 40% van de nieuwwaarde bedraagt. Daarna ontvang je de dagwaarde. Hoe die wordt berekend, kan verschillen per verzekeraar en merk, type en aanschafprijs van het apparaat.

Rekenvoorbeeld nieuwwaarderegeling Janey heeft een inboedelverzekering bij United Insurance en Samsung-smartphone. United Insurance hanteert de nieuwwaarderegeling. Dat betekent dat zij de smartphone in 36 maanden afschrijven met 2,77%. Zo duikt de dagwaarde van haar smartphone na 22 maanden onder de nieuwwaarde. Tot dat moment ontvangt Janey bij gedekte schade aan haar smartphone de nieuwaarde, daarná nog slechts de dagwaarde.

Aanvullend eigen risico

Bij val- en stootschade aan mobiele elektronica heb je bij de volgende inboedelverzekeraars te maken met een aanvullende eigen risico:

Aegon (€250, tenzij de schade hersteld wordt door Aegon Schade Service)

Aon (€100)

Klaverblad (€150)

ZLM (€100)

Centraal Beheer en FBTO hanteren bij specifieke allrisk-schades altijd een afwijkend eigen risico, van €100 respectievelijk €150.

Val- en stootschade in aparte dekking

Bij de volgende aanbieders is allrisk-schade (vallen en stoten) aan mobiele elektronica niet meer gedekt op de allrisk-inboedelverzekering:

ABN Amro

Allianz Direct

ANWB

ASR

Ditzo

de Goudse

ING

InShared

Unigarant

Behalve bij Allianz Direct is dit wél als extra dekking mee te verzekeren (zie de tabel hieronder).

Nationale-Nederlanden gaat stap verder

Bij Nationale-Nederlanden is geen enkele schade aan mobiele apparatuur nog gedekt. Hiervoor lanceerde Nationale-Nederlanden per 1 april 2020 de Mobiele Elektronicaverzekering. Deze dekt binnen- en buitenshuis schade aan elektronica tot €7.500 per gebeurtenis. De premie varieert van €14 tot €18 per maand.

ING lanceert Mobielverzekering

Voorlopig laatste in het rijtje is ING. Deze bank lanceert binnenkort de Mobielverzekering voor smartphones en tablets. Verzekerden hebben recht op reparatie of vervanging binnen 24 uur. Ook bij val- of stootschade. De dekking is wereldwijd, maar reparatie en vervanging vindt alleen plaats in Nederland. De premie varieert van €3 tot €21 per maand. Dit is afhankelijk van het merk, model en de gekozen dekking.

Aanvullende dekkingen mobiele apparatuur

Naam Dekking Max. vergoeding E.R. ABN Amro Mobiele apparaten dekking in Nederland €7500 €100 ANWB Smartphone en tablets wereldwijd €5000 €50* ASR/Ditzo Mobiele elektronica in Nederland Onbeperkt €0 de Goudse Mobiele telefoons/apparaten wereldwijd €500 - €1500 €0 ING Mobielverzekering Wereldwijd In natura €29,95 InShared Mobiele apparaten wereldwijd €5000** €50 N-N Mobiele Elektronicaverzekering wereldwijd €7500 Keuze Unigarant Smartphone- en tabletdekking wereldwijd €5000 €100*

* Eigen risico vervalt als een aangesloten schadehersteller wordt ingeschakeld

** Buiten Nederland maximaal €2500 per gebeurtenis.

Premies

De premies van de aanvullende dekkingen verschillen flink. Met name bij de Goudse: van €6,05 - €32,67 per maand (inclusief assurantiebelasting). De premies van de Goudse hangen af van je gezinssituatie, het verzekerd bedrag en de optionele diefstaldekking. De Mobiele apparatendekking van ABN Amro is het voordeligst: €6,84 per maand Bij ASR en Ditzo betaal je €9,68 per maand.

