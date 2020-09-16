Je (mobiele) apparatuur goed verzekeren

Hoe zijn je telefoon, laptop of tablet verzekerd?

Je mobiel, tablet of laptop gebruik je elke dag. Inboedelverzekeraars hebben aparte voorwaarden voor mobiele apparatuur. Kijk welke verzekering het beste aansluit bij jouw wensen. En welke dekking er geldt. Let ook op het maximale bedrag dat verzekerd is.

Wat valt onder je inboedelverzekering?

Bij de meeste verzekeraars is je mobiele elektronica zonder aanvullende dekking verzekerd. Vaak is dit alleen een dekking voor diefstal uit je huis en schade door brand in je woning. Maar bij ANWB en Unigarant is mobiele elektronica helemaal niet verzekerd met je inboedelverzekering zonder een aanvullende dekking.

Val- en stootschade in huis

Heeft de inboedelverzekering een Allrisk-dekking? Dan bieden sommige verzekeraars ook dekking bij val- of stootschade aan je mobiele elektronica. Bijvoorbeeld door schade als je je mobiel laat vallen. Of als er een kop thee over je laptop valt.

Bij deze verzekeraars ben je met een Allrisk-inboedelverzekering ook verzekerd voor vallen en stoten van mobiele elektronica:

Centraal Beheer

FBTO

Interpolis

Lancyr

OHRA

Vereniging Eigen Huis

ZLM

Let op: dit geldt alleen in huis. Vaak gelden ook maximale bedragen voor alle mobiele elektronica samen.

Soms beperkte dekking in grote steden

Klaverblad betaalt geen geld terug bij diefstal uit kelderboxen en auto's in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Mobiele apparaten aanvullend verzekeren

Wil je in huis ongelukjes meeverzekeren, zoals schade als je mobiel, tablet of laptop valt? Of wil je dat je telefoon buitenshuis ook verzekerd is? Dan heb je een aanvullende verzekering nodig. Dat is een aanvulling op je inboedelverzekering. Je kunt die alleen afsluiten bij je eigen inboedelverzekeraar.

Dit heet een 'Mobiele Elektronica dekking'. Of een 'Smartphone- en tabletverzekering' (bij ANWB en Unigarant). Bij Centraal Beheer, FBTO, Interpolis, Lemonade, Ohra en Vereniging Eigen Huis valt dit onder de 'Buitenshuisdekking'.

Bij Allianz kun je Mobiele Elektronica niet extra verzekeren.

Bij de meeste verzekeraars is je mobiel of tablet dan binnen en buiten verzekerd, ook tegen vallen. Niet bij Lemonade en De Internationale. Daar is schade door vallen niet mee te verzekeren.

Kijk goed naar de verzekerde bedragen. Er kan ook een apart eigen risico zijn voor de aanvullende verzekering. De dekking is voor Nederland of voor de hele wereld.

Aanvullende dekking in Nederland:

ABN AMRO

Allianz Direct

AnsvarIdéa

ASN

Centraal Beheer

FBTO

'Ik kies zelf' van a.s.r.

ING

Interpolis

Klaverblad (en tot 50 kilometer in Duitsland en België)

Nationale-Nederlanden Bank

OHRA

Univé

Aanvullende dekking met Werelddekking:

a.s.r.

ANWB

De Goudse

De Internationale

InShared

Lancyr

Lemonade

Nationale-Nederlanden

Rhion

Unigarant

Vereniging Eigen Huis

Zevenwouden

Hoeveel krijg je vergoed?

Dagwaarde, nieuwwaarde en maximaal bedrag

Als je telefoon of laptop niet kan worden gemaakt, krijg je (een deel van) de waarde terug. Bij de meeste verzekeraars krijg je de eerste 12 maanden de nieuwwaarde terug. Niet bij onder andere Allianz (Direct), De Internationale, FBTO Basis, Lancyr en Rhion. Daar krijg je ook in het eerste jaar de dagwaarde terug.

Nieuwwaarde : je krijgt de kosten van een nieuw apparaat terug.

: je krijgt de kosten van een nieuw apparaat terug. Dagwaarde: je krijgt terug wat je apparaat nog waard was. Hoe ouder je toestel, hoe minder je terugkrijgt.

Nieuwwaarderegeling

Er zijn verzekeraars die gebruik maken van de nieuwwaarderegeling. Zoals ANWB, Klaverblad, Ohra en Unigarant. Daar krijg je de nieuwwaarde terug, zolang de dagwaarde niet lager is dan 40% van de nieuwwaarde.

Maximaal bedrag

Vaak wordt een maximumbedrag vergoed per gebeurtenis. Bij een inbraak en diefstal van meerdere apparaten, geldt 1 maximumbedrag. Het maakt niet uit hoeveel apparaten er zijn gestolen. Controleer of dit maximum genoeg is voor al jouw apparaten samen.

Hoe zit het met eigen risico?

Soms geldt standaard een eigen risico. Dat kan gelden voor de Allrisk-inboedelverzekering. Maar ook alleen voor de aanvullende verzekering.

Bij de volgende verzekeraars betaal je standaard een eigen risico voor schade aan je telefoon, tablet of laptop: ABN AMRO, Centraal Beheer, De Internationale, FBTO, InShared, Interpolis, Rhion, Vereniging Eigen Huis, Zevenwouden en ZLM.

Je kunt niet alles verzekeren

Niet alle schade aan mobiele elektronica is verzekerd. Zoals verlies zonder duidelijke oorzaak. Of diefstal als je niet voldoende voorzichtig bent geweest. Denk aan een tas (met je telefoon) onbeheerd achterlaten. Of een laptop in een auto achterlaten. Bij de meeste verzekeraars wordt dit helemaal uitgesloten. Soms is het alleen uitgesloten als de laptop of mobiel zichtbaar was van buiten de auto.

Let op de volgende punten

Bij diefstal uit een auto geldt vaak een maximaal bedrag dat vergoedt wordt. Dat geldt voor alle gestolen spullen samen. Soms is dat maar €250.

Ga je op reis en neem je een tablet, smartphone of laptop mee? Dan is die alleen verzekerd in je handbagage, niet in het ruim.

Bij diefstal na een inbraak moeten er sporen van braak zijn.

Heb je een kras op je scherm of apparaat. Maar kun je je apparaat nog goed gebruiken? Dan valt de schade niet onder de dekking.

Mobiele elektronica in onze vergelijker

Wil je je mobiele apparaten zoals je telefoon en tablet goed verzekeren? Kijk dan in de vergelijker bij de resultaten bij 'vergoedingen' die in de verzekeringskaart staan. Daar kun je zien of een verzekeraar mobiele apparaten standaard wel of niet meeverzekert. Ook zie je of je daarvoor een aanvullende dekking kunt afsluiten. Sluit je een inboedelverzekering direct via onze vergelijker af? Voeg dan (later) de aanvullende dekking toe via de site van de verzekeraar.