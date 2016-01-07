Gebruikstips voor je inboedelverzekering

Heeft iemand anders jouw spullen beschadigd? Claim de schade dan op je eigen inboedelverzekering. Als je een claim indient bij de aansprakelijkheidsverzekering (AVP) van iemand anders, word je meestal doorverwezen naar je eigen woonverzekeraar.

Jouw verzekeraar haalt het schadebedrag dan terug bij de verzekeraar van de veroorzaker. Of bij de persoon zelf, als hij geen verzekering heeft. Dit hebben verzekeraars afgesproken om dubbele uitbetaling te voorkomen.

Het voordeel is ook dat de inboedelverzekering de schade vergoedt op basis van de nieuwwaarde. De aansprakelijkheidsverzekering gaat uit van de dagwaarde, die meestal lager is.

Heb je een eigen risico op je inboedelverzekering? Dan krijg je niet je hele schadebedrag terug. Claim het eigen risico wel bij de veroorzaker. Of bij de aansprakelijkheidsverzekering van deze persoon.