Gebruikstips voor je inboedelverzekering

Voor producten die al een tijdje meegaan, keren verzekeraars na schade of diefstal slechts de dagwaarde uit. Die waarde kan per verzekeraar flink verschillen. Zo keert de ene voor een smartphone van €500 na 2,5 jaar €80 uit en de andere €250. Heb je over die uitkeerwaarden geen informatie gekregen, dan weet je feitelijk niet waarvoor je precies verzekerd bent. Na een oproep van de Consumentenbond in 2016 maken inmiddels de meeste inboedelverzekeraars op hun website bekend hoe snel zij diverse producten afschrijven.

