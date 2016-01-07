Gebruikstips voor je inboedelverzekering

Schade aan je huis of inboedel is erg vervelend. We geven je tips over de afhandeling van schade en waar je op moet letten.
Gezinsuitbreiding? Of ga je verhuizen, verbouwen of op wereldreis? Je woning verhuren of een praktijk aan huis beginnen? Of heb je dure spullen gekocht? Geef dit door aan je verzekeraar. Die kan je verzekering dan aanpassen. Soms kun je zelfs beter een andere inboedelverzekering nemen.
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Verhuizen? Regel je inboedelverzekering
Huissleutel kwijt of gestolen? Wat moet je doen? Kijk goed wat je inboedelverzekeraar vergoedt. De meeste verzekeraars dekken de kosten van een nieuw slot (gedeeltelijk), ook op je opstalverzekering.
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Huissleutel kwijt? Meld het bij je verzekeraar
Als je woning afbrandt, heeft dat natuurlijk enorme gevolgen. Met de volgende tips en voorzorgsmaatregelen beperk je in elk geval de financiële schade:
Maak een goede inventarislijst van al je bezittingen. Maak ook foto's van de inboedel en waardevolle spullen. Bewaar deze foto's in de cloud. Zo heb je altijd toegang tot de informatie.
Fotografeer en registreer alle spullen die het calamiteitenbedrijf meeneemt. Dan is er hard bewijs als er spullen ontbreken.
Informeer bij brand meteen de verzekeraar en geef je mobiele nummer door.
Was Stichting Salvage ingeschakeld? Check dan of hun informatie ook naar je verzekeraar is gestuurd.
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Woningbrand: wat moet je doen?
Heeft iemand anders jouw spullen beschadigd? Claim de schade dan op je eigen inboedelverzekering. Als je een claim indient bij de aansprakelijkheidsverzekering (AVP) van iemand anders, word je meestal doorverwezen naar je eigen woonverzekeraar.
Jouw verzekeraar haalt het schadebedrag dan terug bij de verzekeraar van de veroorzaker. Of bij de persoon zelf, als hij geen verzekering heeft. Dit hebben verzekeraars afgesproken om dubbele uitbetaling te voorkomen.
Het voordeel is ook dat de inboedelverzekering de schade vergoedt op basis van de nieuwwaarde. De aansprakelijkheidsverzekering gaat uit van de dagwaarde, die meestal lager is.
Heb je een eigen risico op je inboedelverzekering? Dan krijg je niet je hele schadebedrag terug. Claim het eigen risico wel bij de veroorzaker. Of bij de aansprakelijkheidsverzekering van deze persoon.
Voor producten die al een tijdje meegaan, keren verzekeraars na schade of diefstal de dagwaarde uit. Die waarde kan per verzekeraar flink verschillen. De ene verzekeraar keert na 2,5 jaar nog maar €80 uit voor een smartphone die €500 kostte. Bij een andere krijg je €250.
Heb je daar geen informatie over gekregen? Dan weet je eigenlijk niet waarvoor je precies verzekerd bent. Tegenwoordig zetten bijna alle inboedelverzekeraars op hun website hoe snel zij producten afschrijven. Vooral voor mobiele elektronica kan de waarde snel teruglopen. Check ook hoe lang je verzekeraar de nieuwwaarde uitkeert.
Alle verzekeringen die je na 1 januari 2010 hebt afgesloten, hebben een looptijd van 1 jaar. Je kunt er wel zelf voor kiezen om de looptijd op 5 jaar te zetten. Als je de polis niet opzegt, verlengt de verzekeraar die automatisch met nog een jaar.
Na de verlenging kun je de polis wel dagelijks opzeggen. Er is wel een opzegtermijn van een maand. Soms betaal je daarvoor wel opzegkosten.
Heb je voor 1 januari 2010 een verzekering afgesloten? Dan moet de verzekeraar je op tijd laten weten wanneer hij de verzekering automatisch verlengt. Ook moet hij aangeven tot welke datum je nog kunt opzeggen.
Laat je de verzekering automatisch verlengen, dan gelden na die looptijd nieuwe regels.
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