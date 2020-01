Grote dekkingsverschillen bij 'self-storage'

Niet alle gedupeerden van de nieuwjaarsbrand bij Shurgard in Zoetermeer blijken goed verzekerd te zijn voor de schade. Er zijn dan ook grote verschillen in hoe inboedelverzekeraars schade vergoeden bij tijdelijke opslag (ook wel self-storage).

Dubbel verzekerd

Om te beginnen zijn opslagbedrijven als Shurgard niet aansprakelijk bij schade aan jouw spullen. Zorg daarom dat ze goed verzekerd zijn. Maar je wilt ook niet dúbbel verzekerd zijn.

De meeste inboedelverzekeringen dekken, onder bepaalde voorwaarden, externe opslag (zie de tabel). Toch zijn er opslagbedrijven die automatisch een verzekering voor je afsluiten. Dit zit dan vaak bij de huur inbegrepen.

Onvoldoende dekking

Shurgard biedt zelf ook een verzekering aan (van de Amerikaanse gigant Marsh). Die schade dekt tot €20.000 per klant en per opslagunit. En €15.000 per verzekerd item (voor horloges, edelstenen en postzegels geldt een limiet van €1000 per unit).

Deze verzekering moet je afsluiten als je eigen polis volgens Shurgard niet voldoende dekking biedt.

Checklist

Toch blijken er onder de pakweg 4.000 gedupeerden mensen niet goed verzekerd te zijn tegen de brandschade. Denk daarom aan het volgende, vóór je je kostbare spullen in self-storage zet:

Laat je niet zomaar een verzekering aansmeren. Raadpleeg eerst goed de voorwaarden van je eigen inboedelverzekering.

Doe dit ruim van te voren en kijk ook hoe lang spullen in opslag zijn verzekerd.

Is de verzekerde periode lang genoeg gezien de verwachte duur van de opslag? Zo niet, overweeg dan (tijdelijk) over te stappen naar een inboedelverzekeraar met ruimere voorwaarden.

Let op: verzekeraars eisen vaak dat het om een erkend verhuis- of opslagbedrijf gaat.

Flinke verschillen qua voorwaarden

Zoals gezegd, bieden de meeste inboedelverzekeraars ook dekking tijdens opslag. Maar de voorwaarden verschillen flink!

Dekking bij 'self-storage'

ABN Amro Basisdekking (extra uitgebreid) tot €5.000 per gebeurtenis. Aegon Optioneel Allianz Eerste 3 maanden tot 10% verzekerd bedrag. Daarna alleen na melding aan en acceptatie door Allianz. Schade aan geld, lijfsieraden, verzamelingen en schilderijen is altijd uitgesloten.

Aon Direct Maximaal 3 maanden, lijfsieraden uitgesloten. Centraal Beheer Maximaal 2 jaar. Daarna alleen dekking voor brand, bliksem, ontploffing en schade door luchtvaartuigen. FBTO Maximaal 90 dagen. Daarna alleen dekking voor brand, bliksem, ontploffing en schade door luchtvaartuigen. de Goudse Maximaal 3 maanden basisdekking (extra uitgebreid), schade door diefstal en vandalisme alleen als er sprake is van braak. Klaverblad Maximaal 3 maanden, daarna andere premies en voorwaarden. Ohra Extra uitgebreide dekking op een opslaglocatie in Nederland met goede preventieve voorzieningen tegen schade door inbraak, brand en water. Bijvoorbeeld een toegangscontrolesysteem, camerabewaking en een brand- en inbraakmeldsysteem. Reaal/nowGo Maximaal 6 maanden tot €15.000. Bij diefstal of vandalisme alleen met zichtbare sporen van braak. Uitgesloten: beschadiging en diefstal van sieraden, geld, computer-, film-, foto- en audiovisuele apparatuur, muziekinstrumenten, kunst, antiek en verzamelingen.

Univé Extra uitgebreide dekking, behalve 'kostbare inboedel'. Diefstal alleen gedekt met sporen van braak. Waterschade alleen als de inboedel minimaal 10 cm boven de grond stond.



