Schade in je huis

Storm is meer dan een beetje wind. Verzekeraars hebben het pas over storm bij windkracht 7 of hoger. Een natte vloer of kapotte tuinmeubels zijn voorbeelden van schade aan spullen in je huis. Dit soort schade wordt gedekt door de inboedelverzekering. De opstalverzekering dekt schade door storm aan je huis zelf.

Eigen risico bij stormschade

Je kunt bij je inboedelverzekering kiezen voor een eigen risico. Dit betekent dat je bij schade een bedrag betaalt dat je zelf hebt gekozen. Hoe hoger dat bedrag van het eigen risico, hoe lager je premie.

Bij stormschade kan de inboedelverzekering een apart bedrag als eigen risico hebben. Dit is bijvoorbeeld zo bij Aegon, FBTO, Ik kies zelf van a.s.r., Noorderlinge Verzekeraars en Univé. Het eigen risico bij stormschade ligt bij deze verzekeraars tussen €75 en €250. Bij sommige verzekeraars kun je dit eigen risico afkopen. Dan betaal je meer premie.

Stormschade en je huurwoning

Heb je een huurwoning? Als je huurt, heb je geen opstalverzekering nodig. Daarvoor moet de verhuurder zorgen. Verbeteringen die je zelf hebt gedaan aan je huurhuis vallen bij een inboedelverzekering onder de term 'huurdersbelang'. Het gaat daarbij om zaken die vastzitten aan je huis en die jij zelf hebt gekocht. Die moet jij zelf verzekeren, niet de eigenaar van de woning. Denk daarbij aan een keuken, badkamer of zonnepanelen.

Bij de meeste verzekeraars is een bepaald bedrag voor huurdersbelang al standaard meeverzekerd. Soms kun je nog een extra bedrag bijverzekeren. Ben je onvoldoende verzekerd? Dan keert de verzekeraar niet volledig uit bij schade aan eigen aanpassingen aan de huurwoning.

Bij stormschade geldt vaak een eigen risico. Dit geldt ook voor het huurdersbelang. Dit is zo bij a.s.r., ABN AMRO, ASN, Centraal Beheer, De Goudse, ING, InShared, Interpolis, Klaverblad, Mintley, Nationale-Nederlanden Bank, OHRA en SNS.

Schade aan je huis

De kans dat er bij storm schade is aan je huis zelf is groot. Er kunnen bijvoorbeeld pannen van het dak waaien. Dan heb je een goede opstalverzekering nodig. Waaien er dakpannen van jouw dak op het huis of de auto van je buren? Dan betaalt jouw aansprakelijkheidsverzekering dit.

