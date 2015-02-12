Woonverzekeringen vergelijken: welke gegevens hebben we nodig?

Persoonlijke gegevens

Voor het vergelijken van een woonverzekering (inboedelverzekering en opstalverzekering) vul je de gegevens in over jouw persoonlijke situatie. Met die gegevens bepalen inboedelverzekeraars de waarde van je spullen. Opstalverzekeraars vragen daarnaast ook gegevens over je woning om de waarde te bepalen.

Premieverschillen stad en dorp

Voor de premie is het risico op brand, inbraak en waterschade belangrijk. De risicogebieden verschillen per verzekeraar. Vergelijk premies goed, zeker als je verhuist. Verhuis je van een dorp naar een stad? Dan betaal je waarschijnlijk meer premie door een hoger risico op diefstal.

In de 4 grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) zijn de premies hoger dan in de rest van Nederland. Dit komt omdat daar meer schades zijn. Vooral waterschade door ondergelopen kelders en schade door inbraak. Woonverzekeraars weigeren je niet op basis van de postcode.

Tip: in onze vergelijker kun je ook een combinatie van inboedel- en opstalverzekering afsluiten. Dit is verstandig bij een koophuis. Zo onstaat er geen gedoe bij de schadeafhandeling tussen twee verschillende verzekeraars.

Bijzondere inboedel

Verzekeraars gebruiken vaak een maximumvergoeding voor waardevolle spullen, zoals:

Audiovisuele apparatuur.

Lijfsieraden.

Bijzondere bezittingen, bijvoorbeeld verzamelingen en antiek.

Dit geldt ook voor veranderingen en verbeteringen aan je huurwoning die jij zelf op eigen kosten deed. Dit heet het huurdersbelang en valt onder je inboedelverzekering.

Maximum bij lijfsieraden

Heb je meer dan €6000 aan sieraden? Dan telt de verzekeraar het meerdere op bij het verzekerde bedrag. De premie wordt dan hoger. Veel verzekeraars kennen een aparte maximumdekking voor diefstal van dit soort spullen. Voor een hogere dekking moet je vaak een aparte verzekering afsluiten.

Beveiliging

Heb je je huis beveiligd? Heb je een politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW), een BORG- of een VEB-certificaat? Dan krijg je bij een aantal verzekeraars korting op de premie van je verzekering.

Gegevens van je woning

Meestal geldt: hoe groter je woning, hoe meer spullen je hebt. Daarom houden inboedelverzekeraars rekening met het woonoppervlak. Sommige verzekeraars willen ook het bouwjaar weten en in wat voor soort huis je woont.

Opstalverzekeringen vergelijken

Veel opstalverzekeraars werken met een herbouwwaardemeter. Zo bepalen ze de gemiddelde kosten om je huis te herbouwen na bijvoorbeeld brand. Bij die herbouwkosten kijkt de verzekeraar ook naar bijvoorbeeld de afwerking van de woning (normaal/hoogwaardig/luxe).

Hoe luxer bijvoorbeeld de badkamer of keuken, des te hoger de herbouwwaarde. Ook het soort gevel is belangrijk. Een aantal opstalverzekeraars wil de WOZ-waarde weten voor het bepalen van het te verzekeren bedrag.

Aanvullende dekkingen/verzekeringen

Wij vragen je om aan te geven of je een aanvullende dekkingen wilt. Dan wordt de premie hoger.

Resultaten uit de vergelijker

De verzekeringen in onze vergelijker sorteren we op de maandpremie van laag naar hoog. Kijk niet alleen naar de laagste prijs. Kijk ook welke verzekering het beste past bij jouw huis en inboedel. Je kunt de premies apart voor je inboedel of opstal bekijken. Maar ook voor beide verzekeringen in 1 keer.

Tip: Neem ook meteen je aansprakelijkheidsverzekering mee in de vergelijking!

Filters

Met filters kun je jouw zoektocht nog verder verfijnen. Bijvoorbeeld door te kiezen voor alleen duurzame verzekeraars. Of voor een vrijwillig eigen risico. Je betaalt dan minder premie. Niet alle verzekeraars bieden deze mogelijkheid. Let er dan wel op dat je bij schade een deel zelf betaalt.