Cybercrime is een snel groeiende vorm van criminaliteit. Een toenemend aantal verzekeraars speelt daarop in, met een cyberverzekering voor particulieren.

Grote verschillen in dekking

Omdat het om een relatief nieuw fenomeen gaat, houden niet alle aanbieders dezelfde definitie aan van wat een cyberincident is. De ene verzekering dekt dan ook meer, of heel ándere, zaken dan de andere (zie de tabel). Zo dekt de ene identiteitsfraude en de andere fraude bij webshopaankopen.

5 Aanbieders

Op dit moment kun je terecht bij:

Independer: Veilig Online Verzekering

Turien & Co: CyberCare P-polis. Deze is af te sluiten via een tussenpersoon

United Insurance: Privacy Assist

Aon: sinds 1 november 2020 standaard Cyberhulp in de inboedelverzekering

Univé: iedereen met een schadeverzekering kan sinds februari 2021 gratis een beroep doen op de Univé Cyberhelpdesk. Daarnaast voorziet Univé de aansprakelijkheidsverzekering en de inboedelverzekering van een cyberdekking.

24/7 telefonische hulp

Wat ze allemaal bieden, is onbeperkte telefonische hulpverlening. Deze hulp is kosteloos. Ook als er volgens de polisvoorwaarden geen dekking is voor dat specifieke incident. Is het incident gedekt, dan kan er een specialist worden ingeschakeld.

Hoeveel keren ze uit?

De kosten voor het inschakelen van deze specialisten worden vergoed tot een maximum bedrag. Dit varieert van €1000 (United Insurance) tot €100.000 (Turien).

‘Ons product ziet veel meer toe op misbruik van foto’s online, pesterijen, beschadiging van je online reputatie en terughalen van je gegevens’, aldus Mieke Dadema van United Insurance. ‘Daarom heeft psychologische ondersteuning ook een grote rol’, verwijst zij naar de maximaal 3 consultaties per jaar die worden vergoed.

Eigen risico

Je hebt meestal wel te maken met een eigen risico. Bij Aon is dat €100 per gebeurtenis. Bij Independer €50 (behalve bij financiële transacties) en bij Turien & Co €125. United Insurance en Univé kennen geen eigen risico. United Insurance heeft wel een zogeheten wachttijd van 2 maanden.

Uitsluitingen

Deze verzekeringen vergoeden alleen schade die jij en/of gezinsleden als particulier lopen. En dus niet schade die ontstaat tijdens het (thuis)werken. Verder is onder meer uitgesloten schade door opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid of eigen fraude. Ten slotte kan de verzekeraar een schadeclaim afwijzen als blijkt dat je niet hebt voldaan aan de (soms stevige) beveiligingseisen.

Wat dekken de cyberverzekeringen?

Aon Independer Turien United Insur. Univé 24/7 Hulpverlening ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Hulp bij herstel data & foto's ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Losgeld i.g.v. cyberafpersing ✔ Inbreuk op privacy ✔ ✔ ✔ E-reputatieschade ✔ ✔ ✔ Identiteitsfraude ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Aankopen via webshop ✔ ✔ Aansprakelijkheid ✔ ✔ ✔ ✔ Fraude met betaalmiddelen ✔ ✔ ✔ Psychologische hulp ✔

Verzekerd bedrag

Aon Cyberhulp: €5000 per jaar. Bij ransomware en gemist loon €2500.

Independer Veilig Online: voor dataherstel €2000, bij webaankopen €3000 en bij betaalfraude €10.000.

Turien & Co Cybercare: €100.000 per jaar en €50.000 per incident.

United Insurance Privacy Assist: €1000 per jaar.

Univé: €2.000 voor eigen schade en voor aansprakelijkheidschade.

Dekkingsgebied

Aon Cyberhulp: Wereld (behalve VS en Canada)

Independer Veilig Online: Wereld

Turien & Co Cybercare: Wereld

United Insurance Privacy Assist: Je eigen huis

Univé: Wereld

Premie per maand (all-in)

Aon Cyberhulp: €1,05

Independer Veilig Online: €4,10 - €5,80

Turien & Co Cybercare: €15,13

United Insurance Privacy Assist: €8,23 - €12,35

Univé: op dit moment geen extra premie.

Bron: DigitaalGids maart 2021

Het complete artikel over de zin en onzin van cybercrimeverzekeringen staat in de nieuwe DigitaalGids. Deze verschijnt in maart.