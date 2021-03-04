Wat is cybercrime?

Cybercrime is online criminaliteit. Criminelen proberen je geld of gegevens te stelen. Soms zetten ze je ook onder druk. Ze beschadigen dan je computer of blokkeren je gegevens.

Voorbeelden van cybercrime zijn:

Phishing

Nepberichten via e-mail, sms of WhatsApp. Criminelen proberen zo toegang te krijgen tot je gegevens. Het doel is vaak om geld te stelen.

Hacking van je account of ransomware

Iemand krijgt toegang tot je computer en blokkeert die. Vaak vragen criminelen losgeld om dit ongedaan te maken.

Identiteitsdiefstal of identiteitsfraude

Iemand gebruikt jouw identiteitsgegevens om aankopen te doen. Of om abonnementen af te sluiten.

Iemand gebruikt jouw identiteitsgegevens om aankopen te doen. Of om abonnementen af te sluiten. Online aankoopfraude

Je bestelt een product of dienst. Later blijkt dat het bedrijf niet bestaat.

Cybercrime verandert steeds. Er kunnen ook nieuwe vormen van fraude bijkomen. Een datalek is geen gedekte gebeurtenis die valt onder een cyberverzekering. Maar hierdoor kan de kans op een cyberincident wel groter worden.

Lees meer over:

Datalek en je cyberverzekering

Kun je je verzekeren tegen cybercrime?

Bij 5 inboedelverzekeraars hoort cyberdekking standaard bij de inboedelverzekering. Dit geldt voor a.s.r., AnsvarIdéa, Nationale-Nederlanden, Univé en Vereniging Eigen Huis.

Bij AnsvarIdéa krijg je standaard de dekking Cyber Compact. Je kunt tegen betaling ook kiezen voor een uitgebreidere dekking.

Bij ANWB en Unigarant kun je cyberdekking als extra optie meeverzekeren.

Losse verzekeringen

Sommige verzekeraars bieden een losse cyberverzekering aan. Bij Turien en AnsvarIdéa kun je de Cyberverzekering voor particulieren los afsluiten. Je hebt dan geen inboedelverzekering nodig. Je kunt deze verzekeringen niet rechtstreeks online afsluiten. Dit kan alleen via een verzekeringsadviseur of tussenpersoon.

Wat valt onder de dekking?

De dekking van een cyberverzekering bestaat grof gezegd uit 5 onderdelen.

Cyberhelpdesk en onderzoek

Met uitzondering van a.s.r. hebben alle verzekeraars een cyberhelpdesk. Daar meld je je schade en krijg je een eerste check van de gevolgen. Je kunt er ook terecht met vragen over het beveiligen van je apparaten.

Bij a.s.r. krijg je wel hulp bij cybercrime. Je krijgt die hulp alleen als je een cyberincident hebt.

Herstel van data

Je eigen data wordt teruggezet vanaf een back-up. Ook wordt beschadigde software hersteld.

Diefstal van geld

Vergoeding van geld dat criminelen stelen via phishing of spoofing. Het kan ook gaan om ook om aankopen op jouw naam na identiteitsdiefstal.

Hulp bij identiteitsdiefstal

Inclusief de kosten die je moet maken om je identiteit vast te stellen. Inclusief de kosten van herstel van je identiteitsdocument.

Hulp bij cyberafpersing of hacking

Experts helpen je met het deblokkeren van je systeem of software. Ze helpen ook met het verwijderen van kwaadaardige software.

In veel gevallen vragen criminelen losgeld. Bij bijna alle verzekeraars is betalen van losgeld uitgesloten. Bij AnsvarIdéa wordt losgeld wel vergoed, met een maximum van €5000 voor een gezin en €2000 voor een alleenstaande. Je betaalt wel €50 eigen risico.

Hoeveel krijg je vergoed?

Alle verzekeraars hebben maximale bedragen per soort cyberincident. Soms geldt er ook een eigen risico. Hieronder staat een overzicht van de maximale verzekerde bedragen:

Verzekeraar Phishing / spoofing Identiteits-diefstal Hacken / Malware Cyberafpersing a.s.r. €5000 €5000 €7500 €7500 AnsvarIdea €5000 €5000 €2500 €5000 ANWB €2000 €2000 €2000 €2000 Nationale-Nederlanden €5000 €5000 €2000 €2000 Unigarant €2000 €2000 €2000 €2000 Univé €2000 €2000 €2000 €2000 Vereniging Eigen Huis €5000 €5000 €5000 €5000

Bij de meeste verzekeraars geldt een maximumbedrag per gebeurtenis. Vaak is dit ook het maximumbedrag per jaar. Controleer dit goed in de voorwaarden van je verzekeraar.

Welke voorwaarden gelden?

Je schade wordt niet altijd vergoed. Je moet vaak aan een aantal voorwaarden voldoen. Denk aan:

Updates installeren binnen 14 dagen nadat ze beschikbaar zijn.

Je systeem beveiligen, bijvoorbeeld met antivirussoftware.

Minstens 1 keer per 14 dagen een data-back-up maken.

Sterke wachtwoorden gebruiken.

Kijk altijd goed in de voorwaarden van je verzekeraar welke voorwaarden er gelden. Niet alle verzekeraars stellen dezelfde eisen. Zo geldt bovenstaand lijstje bijvoorbeeld niet bij AnsvarIdéa.

Gaat de schade over je bankrekening? Bijvoorbeeld door betaalfraude, spoofing (oplichting waarbij iemand zich voordoet als een ander) of phishing. Dan vergoedt je verzekeraar dit alleen als je bank dat niet doet. Heb je een oplichter aan de lijn en maak je uit eigen beweging geld over? Dan vergoedt ook niet elke verzekeraar dit.

Uitsluitingen

In sommige situaties krijg je nooit een vergoeding. Dit geldt in elk geval bij:

Cybercrime op een zakelijke computer of met zakelijke gegevens

Schade die te maken heeft met gokken

Verlies van bitcoins of cryptomunten

Fraude door jezelf

Cyberincidenten zonder dat je aangifte hebt gedaan

De meeste verzekeraars vergoeden geen losgeld bij hacking.

Wat doe je als je te maken krijgt met cybercrime?

Wat je doet, hangt af van het soort cybercrime. Gaat het ook om je bankrekening? Dan zijn de eerste 2 stappen extra belangrijk.

Blokkeer je rekening

Neem contact op met je bank

Bel de cyberhelpdesk van je verzekeraar

Doe aangifte

Hoe voorkom je cybercrime?

Helemaal voorkomen lukt niet. Iedereen die online is, kan hiermee te maken krijgen. Je kunt het risico wel kleiner maken. Dit zijn maatregelen voor je online veiligheid: