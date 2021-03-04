Francien Schelhaas Expert inboedelverzekeringenBijgewerkt op:27 maart 2026
Cybercrime is online criminaliteit. Criminelen proberen je geld of gegevens te stelen. Soms zetten ze je ook onder druk. Ze beschadigen dan je computer of blokkeren je gegevens.
Voorbeelden van cybercrime zijn:
Phishing
Nepberichten via e-mail, sms of WhatsApp. Criminelen proberen zo toegang te krijgen tot je gegevens. Het doel is vaak om geld te stelen.
Hacking van je account of ransomware
Iemand krijgt toegang tot je computer en blokkeert die. Vaak vragen criminelen losgeld om dit ongedaan te maken.
Cybercrime verandert steeds. Er kunnen ook nieuwe vormen van fraude bijkomen. Een datalek is geen gedekte gebeurtenis die valt onder een cyberverzekering. Maar hierdoor kan de kans op een cyberincident wel groter worden.
Lees meer over:
Datalek en je cyberverzekering
Bij 5 inboedelverzekeraars hoort cyberdekking standaard bij de inboedelverzekering. Dit geldt voor a.s.r., AnsvarIdéa, Nationale-Nederlanden, Univé en Vereniging Eigen Huis.
Bij AnsvarIdéa krijg je standaard de dekking Cyber Compact. Je kunt tegen betaling ook kiezen voor een uitgebreidere dekking.
Bij ANWB en Unigarant kun je cyberdekking als extra optie meeverzekeren.
Sommige verzekeraars bieden een losse cyberverzekering aan. Bij Turien en AnsvarIdéa kun je de Cyberverzekering voor particulieren los afsluiten. Je hebt dan geen inboedelverzekering nodig. Je kunt deze verzekeringen niet rechtstreeks online afsluiten. Dit kan alleen via een verzekeringsadviseur of tussenpersoon.
De dekking van een cyberverzekering bestaat grof gezegd uit 5 onderdelen.
Met uitzondering van a.s.r. hebben alle verzekeraars een cyberhelpdesk. Daar meld je je schade en krijg je een eerste check van de gevolgen. Je kunt er ook terecht met vragen over het beveiligen van je apparaten.
Bij a.s.r. krijg je wel hulp bij cybercrime. Je krijgt die hulp alleen als je een cyberincident hebt.
Je eigen data wordt teruggezet vanaf een back-up. Ook wordt beschadigde software hersteld.
Vergoeding van geld dat criminelen stelen via phishing of spoofing. Het kan ook gaan om ook om aankopen op jouw naam na identiteitsdiefstal.
Inclusief de kosten die je moet maken om je identiteit vast te stellen. Inclusief de kosten van herstel van je identiteitsdocument.
Experts helpen je met het deblokkeren van je systeem of software. Ze helpen ook met het verwijderen van kwaadaardige software.
In veel gevallen vragen criminelen losgeld. Bij bijna alle verzekeraars is betalen van losgeld uitgesloten. Bij AnsvarIdéa wordt losgeld wel vergoed, met een maximum van €5000 voor een gezin en €2000 voor een alleenstaande. Je betaalt wel €50 eigen risico.
Alle verzekeraars hebben maximale bedragen per soort cyberincident. Soms geldt er ook een eigen risico. Hieronder staat een overzicht van de maximale verzekerde bedragen:
|Verzekeraar
|Phishing / spoofing
|Identiteits-diefstal
|
Hacken / Malware
|
Cyberafpersing
|a.s.r.
|
€5000
|
€5000
|
€7500
|
€7500
|AnsvarIdea
|
€5000
|
€5000
|
€2500
|
€5000
|ANWB
|
€2000
|
€2000
|
€2000
|
€2000
|Nationale-Nederlanden
|
€5000
|
€5000
|
€2000
|
€2000
|Unigarant
|
€2000
|
€2000
|
€2000
|
€2000
|Univé
|
€2000
|
€2000
|
€2000
|
€2000
|Vereniging Eigen Huis
|
€5000
|
€5000
|
€5000
|
€5000
Bij de meeste verzekeraars geldt een maximumbedrag per gebeurtenis. Vaak is dit ook het maximumbedrag per jaar. Controleer dit goed in de voorwaarden van je verzekeraar.
Je schade wordt niet altijd vergoed. Je moet vaak aan een aantal voorwaarden voldoen. Denk aan:
Kijk altijd goed in de voorwaarden van je verzekeraar welke voorwaarden er gelden. Niet alle verzekeraars stellen dezelfde eisen. Zo geldt bovenstaand lijstje bijvoorbeeld niet bij AnsvarIdéa.
Gaat de schade over je bankrekening? Bijvoorbeeld door betaalfraude, spoofing (oplichting waarbij iemand zich voordoet als een ander) of phishing. Dan vergoedt je verzekeraar dit alleen als je bank dat niet doet. Heb je een oplichter aan de lijn en maak je uit eigen beweging geld over? Dan vergoedt ook niet elke verzekeraar dit.
In sommige situaties krijg je nooit een vergoeding. Dit geldt in elk geval bij:
De meeste verzekeraars vergoeden geen losgeld bij hacking.
Wat je doet, hangt af van het soort cybercrime. Gaat het ook om je bankrekening? Dan zijn de eerste 2 stappen extra belangrijk.
Helemaal voorkomen lukt niet. Iedereen die online is, kan hiermee te maken krijgen. Je kunt het risico wel kleiner maken. Dit zijn maatregelen voor je online veiligheid: