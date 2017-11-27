Je inboedel opslaan

Evelien Mansens Expert verhuizenBijgewerkt op:13 november 2024
Shurgard is veruit het grootste inboedelopslagbedrijf, gevolgd door ALLSAFE Mini Opslag. Daarnaast zijn er veel opslagbedrijven met 1, een paar of 10 á 15 vestiging(en), soms regionaal.
De ruimtes die je kunt huren variëren in grootte van 1 tot wel 100m3. Ze zijn vaak 3 meter hoog. Als je vaak spullen uit bijvoorbeeld verhuisdozen moet halen of opbergen, dan is dit onhandig. Per aanbieder (en vestiging) kan ook de vorm van de ruimtes verschillen.
Het is lastig is om in te schatten hoeveel ruimte je nodig hebt. De meeste aanbieders hebben een 'ruimtecalculator' op hun website. Daar vul je in hoeveel en welke spullen je wilt opslaan. Maar de calculators geven niet dezelfde uitkomst en geven niet meer dan een indicatie.
De meeste ruimtes hebben een overdekte laad- en losruimte. Er zijn liften en karren beschikbaar om de spullen van de laad- en losruimte naar je eigen 'unit' te rijden. De ruimtes zijn vaak verwarmd tot kamertemperatuur.
Om in het opslagpand te komen krijgt elke huurder een code. Daarnaast wordt elke unit afgesloten met een slot, waarvan alleen de huurder een sleutel heeft. Bij de bedrijven die werken met gestapelde containers moet je een afspraak maken.
Voor de veiligheid is het prettig dat het terrein rondom het opslagpand, de centrale ruimtes en elke unit verlicht is. Dit verschilt per bedrijf. Alle bedrijven hebben beveiligingscamera's hangen, maar bij welke ruimte precies verschilt. Dat laatste geldt ook voor brand- en rookmelders. Sommige bedrijven hebben in elke unit een bewegingsmelder, die afgaat zodra iemand anders in jouw unit komt.
Vaak kun je bij het opslagbedrijf ook een busje of aanhanger huren, en soms mensen die helpen met in- of uitladen. Verder kun je er vaak verhuisdozen en inpakmateriaal kopen. Gemakkelijk, maar vergelijk de prijzen met andere aanbieders.
De prijs van een opslagruimte kan van veel factoren afhangen, zoals:
De bedrijven zijn niet aansprakelijk bij schade aan jouw spullen. Daarom is het verstandig dat die verzekerd zijn. De meeste inboedelverzekeringen dekken externe opslag. Maar let op de grote verschillen tussen dekkingen. Denk daarbij de maximale termijn dat je inboedel opgeslagen mag zijn, of het maximaal verzekerde bedrag. Ook kunnen minder zaken gedekt zijn. De verzekeraar kan ook aanvullende eisen stellen. Lees ook: Inboedelverzekering bij tijdelijke opslag
Er zijn inboedelopslagbedrijven die automatisch een verzekering voor je afsluiten (dit zit dan vaak bij de huur inbegrepen). En bedrijven waar je moet bewijzen dat je eigen verzekering voldoet aan hun eisen. Vaak kun je bij hen ook een verzekering afsluiten.
Klussen en verbouwen in je nieuwe huis? Je kunt ervoor kiezen om dit uit te besteden aan bijvoorbeeld een schilder of aannemer. Lees onze tips om een goede vakman te vinden en om de kosten in de gaten te houden.