Soms kom je ruimte tekort. Dan zijn er verschillende mogelijkheden om je inboedel op te slaan: van particuliere opslag tot opslag in een 'inboedelhotel'. Opslagruimte kan een uitkomst zijn, maar is vaak prijzig. Doe je voordeel met onze tips.

Soorten opslagruimte

Ruimte huren kan op verschillende manieren:

Ruimte in een loods of schuur , bijvoorbeeld bij een particulier of boer. Omdat dit geen professionele verhuurders zijn, is het verstandig om duidelijke afspraken te maken en vast te leggen, onder andere over de prijs, aansprakelijkheid en opzegtermijn.

, bijvoorbeeld bij een particulier of boer. Omdat dit geen professionele verhuurders zijn, is het verstandig om duidelijke afspraken te maken en vast te leggen, onder andere over de prijs, aansprakelijkheid en opzegtermijn. Garageboxen worden te huur (of te koop) aangeboden door bedrijven. Ook verhuren sommige woningcoörporaties leegstaande garages. De garages liggen meestal niet vlakbij de woning. Overdekt laden en lossen kan vaak niet.

worden te huur (of te koop) aangeboden door bedrijven. Ook verhuren sommige woningcoörporaties leegstaande garages. De garages liggen meestal niet vlakbij de woning. Overdekt laden en lossen kan vaak niet. Bij sommige verhuisbedrijven kun je tijdelijk je inboedel opslaan. Dat kan alleen als je je verhuizing ook aan hen uitbesteedt. De prijs van de opslag wordt vaak opgenomen in de totaalkosten van de verhuizing. Daardoor is het lastig om de kosten te vergelijken met bijvoorbeeld die van een inboedelopslagbedrijf. Je kunt vaak niet tussendoor bij je spullen.

kun je tijdelijk je inboedel opslaan. Dat kan alleen als je je verhuizing ook aan hen uitbesteedt. De prijs van de opslag wordt vaak opgenomen in de totaalkosten van de verhuizing. Daardoor is het lastig om de kosten te vergelijken met bijvoorbeeld die van een inboedelopslagbedrijf. Je kunt vaak niet tussendoor bij je spullen. Bij een inboedelopslagbedrijf: selfstorage of mobiele opslag. Bij selfstorage huur je een ruimte waar je de spullen naartoe brengt en in opslaat. Tussendoor kun je er zelf bij. Bij mobiele opslag bezorgt het bedrijf een container thuis die je vollaadt. Vervolgens haalt het bedrijf hem weer op en slaat de container (gestapeld) op. Als je tussendoor bij de inhoud wilt, moet het bedrijf de container voor je klaarzetten. Er zijn ook tussenvormen: zelf de spullen brengen en in de box opslaan. De box wordt (gestapeld) opgeslagen en als je er tussendoor bij wilt moet het bedrijf hem klaarzetten. Sommige bedrijven bieden meerdere vormen van opslag aan.

Inboedelopslagbedrijven

Shurgard is veruit het grootste inboedelopslagbedrijf (ruim 60 vestigingen), gevolgd door Allsafe Mini Opslag en Inboedelhotel. Daarnaast zijn er veel opslagbedrijven met 1, een paar of 10 á 15 vestiging(en), soms regionaal.

De ruimtes die je kunt huren variëren in grootte van 1 tot wel 100m3. Ze zijn vaak 3 meter hoog. Moet je regelmatig bij bijvoorbeeld verhuisdozen, dan is dit onhandig. Per aanbieder (en vestiging) kan ook de vorm van de ruimtes verschillen.

Het is lastig is om in te schatten hoeveel ruimte je nodig hebt. De meeste aanbieders hebben een 'ruimtecalculator' op hun website, waar je kunt invullen hoeveel en welke spullen je wilt opslaan. Maar de calculators geven niet dezelfde uitkomst en geven niet meer dan een indicatie.

Eisen aan de opslagruimte Bedenk van te voren wat voor eisen je stelt aan de opslagunit, zoals: Onbeperkte toegang

Beveiliging, verlichting

Elektriciteit

Gekoeld of verwarmd

Droog (overdekt) laden en lossen

Met de auto erbij kunnen

Voorzieningen

De meeste ruimtes hebben een overdekte laad- en losruimte. Er zijn liften en karren beschikbaar om de spullen van de laad- en losruimte naar je eigen 'unit' te rijden. De ruimtes zijn vaak verwarmd tot kamertemperatuur.

Om in het opslagpand te komen krijgt elke huurder een code. Daarnaast wordt elke unit afgesloten met een slot, waarvan alleen de huurder een sleutel heeft. Bij de bedrijven die werken met gestapelde containers moet je een afspraak maken.

Voor de veiligheid is het prettig dat het terrein rondom het opslagpand, de centrale ruimtes en elke unit verlicht is. Dit verschilt per bedrijf. Alle bedrijven hebben beveiligingscamera's hangen, maar bij welke ruimte precies verschilt. Dat laatste geldt ook voor brand- en rookmelders. Sommige bedrijven hebben in elke unit een bewegingsmelder, die afgaat zodra iemand anders in jouw unit komt.

Extra opties

Vaak kun je bij het opslagbedrijf ook een busje of aanhanger huren, en soms mensen die helpen met in- of uitladen. Verder kun je er vaak verhuisdozen en inpakmateriaal kopen. Gemakkelijk, maar vergelijk de prijzen met andere aanbieders.

Kosten opslagruimte

De prijs van een opslagruimte kan van veel factoren afhangen, zoals:

Grootte/vorm van de ruimte.

Locatie van het opslagpand.

Locatie binnen het opslagpand (begane grond of verdieping, bij de ingang of niet).

Huurperiode en/of opzegtermijn.

Vraag en aanbod (ook van concurrenten).

Een ruimte van ongeveer 24m3 (de inboedel van een tweekamerappartement) op een verdieping kost gemiddeld zo'n €125 per maand. Een flinke opslagunit (circa 42m3) op de begane grond kost gemiddeld €200 per maand.

Inboedelverzekering

De bedrijven zijn niet aansprakelijk bij schade aan jouw spullen. Daarom is het verstandig dat die verzekerd zijn. De meeste inboedelverzekeringen dekken externe opslag. Toch zijn er inboedelopslagbedrijven die automatisch een verzekering voor je afsluiten (dit zit dan vaak bij de huur inbegrepen). En bedrijven waar je moet bewijzen dat je eigen verzekering voldoet aan hun eisen. Vaak kun je bij hen ook een verzekering afsluiten.

Overige kosten

Bij de huurprijs komen vaak nog eenmalige kosten . Zoals administratiekosten of toegangskosten (bij een box of container die klaargezet moet worden).

. Zoals administratiekosten of toegangskosten (bij een box of container die klaargezet moet worden). Sommige bedrijven vragen een borg , bijvoorbeeld van een maand huur.

, bijvoorbeeld van een maand huur. Particulieren betalen geen btw voor opslagruimte, behalve bij Inboedelhotel.

voor opslagruimte, behalve bij Inboedelhotel. Vaak is opslagruimte alleen af te sluiten met een speciaal slot. Als je niet zo'n slot hebt moet je het kopen (€10 tot €15).

Tips voor je inboedel opslaan

Sommige bedrijven (zoals Kubus Opslag, Extrabox en Easybox) werken met partnerbedrijven. Vraag je bij hen een offerte op, dan kun je van een ander bedrijf een reactie krijgen. Dit bedrijf kan andere tarieven en voorwaarden hebben.

Check of de ruimte die je nodig hebt ook beschikbaar is bij de vestiging van je keuze.

Ga langs bij de vestiging om de ruimte te bekijken. Sommige zijn lang en smal, andere breed. Bedenk wat het handigst is. Door langs te gaan krijg je ook een beter beeld van de grootte.

Vraag bij je inboedelverzekeraar of tijdelijke opslag gedekt is, en welke voorwaarden gelden. Zeg je inboedelverzekering niet op voor de verhuizing, want dan is opslag niet gedekt.

