Soorten opslagruimte

Ruimte in een loods of schuur , bijvoorbeeld bij een particulier of boer. Omdat dit geen professionele verhuurders zijn, is het verstandig om duidelijke afspraken te maken en vast te leggen. Onder andere over de prijs, aansprakelijkheid en opzegtermijn. Informeer bij je inboedelverzekering of en hoe je dit kunt verzekeren.

, bijvoorbeeld bij een particulier of boer. Omdat dit geen professionele verhuurders zijn, is het verstandig om duidelijke afspraken te maken en vast te leggen. Onder andere over de prijs, aansprakelijkheid en opzegtermijn. Informeer bij je inboedelverzekering of en hoe je dit kunt verzekeren. Garageboxen worden te huur (of te koop) aangeboden door bedrijven. Ook verhuren sommige woningcoörporaties leegstaande garages. De garages liggen meestal niet vlakbij de woning. Overdekt laden en lossen kan vaak niet.

worden te huur (of te koop) aangeboden door bedrijven. Ook verhuren sommige woningcoörporaties leegstaande garages. De garages liggen meestal niet vlakbij de woning. Overdekt laden en lossen kan vaak niet. Bij sommige verhuisbedrijven kun je tijdelijk je inboedel opslaan. Dat kan alleen als je je verhuizing ook aan hen uitbesteedt. De prijs van de opslag wordt vaak opgenomen in de totaalkosten van de verhuizing. Daardoor is het lastig om de kosten te vergelijken met bijvoorbeeld die van een inboedelopslagbedrijf. Je kunt vaak niet tussendoor bij je spullen.

kun je tijdelijk je inboedel opslaan. Dat kan alleen als je je verhuizing ook aan hen uitbesteedt. De prijs van de opslag wordt vaak opgenomen in de totaalkosten van de verhuizing. Daardoor is het lastig om de kosten te vergelijken met bijvoorbeeld die van een inboedelopslagbedrijf. Je kunt vaak niet tussendoor bij je spullen. Bij een inboedelopslagbedrijf: selfstorage of mobiele opslag. Bij selfstorage huur je een ruimte waar je de spullen naartoe brengt en in opslaat. Tussendoor kun je er zelf bij. Bij mobiele opslag bezorgt het bedrijf een container thuis die je vol laadt. Vervolgens haalt het bedrijf hem weer op en slaat de container (gestapeld) op. Als je tussendoor bij de inhoud wilt, moet het bedrijf de container voor je klaarzetten. Er zijn ook tussenvormen: zelf de spullen brengen en in de box opslaan. De box wordt (gestapeld) opgeslagen en als je er tussendoor bij wilt moet het bedrijf hem klaarzetten. Sommige bedrijven bieden meerdere vormen van opslag aan.

Tips voor je inboedel opslaan

Sommige bedrijven werken met partnerbedrijven. Vraag je bij hen een offerte op, dan kun je van een ander bedrijf een reactie krijgen. Dit bedrijf kan andere tarieven en voorwaarden hebben.

Check of de ruimte die je nodig hebt ook beschikbaar is bij de vestiging van je keuze.

Ga langs bij de vestiging om de ruimte te bekijken. Sommige zijn lang en smal, andere breed. Bedenk wat het handigst is. Door langs te gaan krijg je ook een beter beeld van de grootte.

Vraag bij je inboedelverzekeraar of tijdelijke opslag gedekt is, en welke voorwaarden gelden. Zeg je inboedelverzekering niet op voor de verhuizing, want dan is opslag niet gedekt.

Inboedelopslagbedrijven

Shurgard is veruit het grootste inboedelopslagbedrijf, gevolgd door ALLSAFE Mini Opslag. Daarnaast zijn er veel opslagbedrijven met 1, een paar of 10 á 15 vestiging(en), soms regionaal.

De ruimtes die je kunt huren variëren in grootte van 1 tot wel 100m3. Ze zijn vaak 3 meter hoog. Als je vaak spullen uit bijvoorbeeld verhuisdozen moet halen of opbergen, dan is dit onhandig. Per aanbieder (en vestiging) kan ook de vorm van de ruimtes verschillen.

Het is lastig is om in te schatten hoeveel ruimte je nodig hebt. De meeste aanbieders hebben een 'ruimtecalculator' op hun website. Daar vul je in hoeveel en welke spullen je wilt opslaan. Maar de calculators geven niet dezelfde uitkomst en geven niet meer dan een indicatie.

Voorzieningen

De meeste ruimtes hebben een overdekte laad- en losruimte. Er zijn liften en karren beschikbaar om de spullen van de laad- en losruimte naar je eigen 'unit' te rijden. De ruimtes zijn vaak verwarmd tot kamertemperatuur.

Om in het opslagpand te komen krijgt elke huurder een code. Daarnaast wordt elke unit afgesloten met een slot, waarvan alleen de huurder een sleutel heeft. Bij de bedrijven die werken met gestapelde containers moet je een afspraak maken.

Voor de veiligheid is het prettig dat het terrein rondom het opslagpand, de centrale ruimtes en elke unit verlicht is. Dit verschilt per bedrijf. Alle bedrijven hebben beveiligingscamera's hangen, maar bij welke ruimte precies verschilt. Dat laatste geldt ook voor brand- en rookmelders. Sommige bedrijven hebben in elke unit een bewegingsmelder, die afgaat zodra iemand anders in jouw unit komt.

Extra opties

Vaak kun je bij het opslagbedrijf ook een busje of aanhanger huren, en soms mensen die helpen met in- of uitladen. Verder kun je er vaak verhuisdozen en inpakmateriaal kopen. Gemakkelijk, maar vergelijk de prijzen met andere aanbieders.

Wat kost een opslagruimte?

De prijs van een opslagruimte kan van veel factoren afhangen, zoals:

Grootte/vorm van de ruimte.

Locatie van het opslagpand.

Locatie binnen het opslagpand (begane grond of verdieping, bij de ingang of niet).

Huurperiode en/of opzegtermijn.

Vraag en aanbod (ook van concurrenten).

Inboedelverzekering

De bedrijven zijn niet aansprakelijk bij schade aan jouw spullen. Daarom is het verstandig dat die verzekerd zijn. De meeste inboedelverzekeringen dekken externe opslag. Maar let op de grote verschillen tussen dekkingen. Denk daarbij de maximale termijn dat je inboedel opgeslagen mag zijn, of het maximaal verzekerde bedrag. Ook kunnen minder zaken gedekt zijn. De verzekeraar kan ook aanvullende eisen stellen. Lees ook: Inboedelverzekering bij tijdelijke opslag

Er zijn inboedelopslagbedrijven die automatisch een verzekering voor je afsluiten (dit zit dan vaak bij de huur inbegrepen). En bedrijven waar je moet bewijzen dat je eigen verzekering voldoet aan hun eisen. Vaak kun je bij hen ook een verzekering afsluiten.

Overige kosten