Verhuizen: regel je wateraansluiting

Water op je nieuwe adres

In principe is ieder huis standaard aangesloten op de waterleiding. Je moet wel je nieuwe adres doorgeven aan het waterbedrijf. Bij welk waterbedrijf je dat moet doen, hangt af van de regio waar je gaat wonen.

In Nederland zijn 10 waterbedrijven actief die ieder een eigen deel van het land voorzien van water. Je kunt niet zelf je waterbedrijf kiezen. Blijf je in dezelfde regio wonen, dan moet je het nieuwe adres doorgeven aan je huidige waterbedrijf. Verhuis je naar een andere regio, dan meld je je af bij je huidige waterbedrijf en aan bij het waterbedrijf in je nieuwe regio. Je kunt je het beste aanmelden voordat je de sleutel van je nieuwe huis krijgt.

Op de site van de Vereniging van waterbedrijven in Nederland vind je een overzicht van de 10 waterbedrijven in Nederland.

Meterstanden doorgeven doe je zo:

Bij een verhuizing moet je de meterstand doorgeven van je oude en nieuwe woning. De watermeter vind je in de meterkast, hij is meestal rond en zit vaak onderin. Je hoeft alleen de zwarte cijfers voor de komma te noteren. Maak een foto en bewaar die als bewijs.

Elk waterbedrijf kan een eigen procedure hebben voor waterstanden doorgeven. Bij het Waterbedrijf Groningen bijvoorbeeld kun je de eindmeterstand maximaal 5 werkdagen voor de verhuizing doorgeven. Bij Dunea adviseren ze te wachten met de aanvraag van de waterlevering tot de dag dat je de sleutel van jouw huis krijgt, zodat je zelf de watermeterstand op kan nemen.

Bekijk dus de informatie hierover op de website van het waterbedrijf ruim van tevoren voor de sleuteloverdracht, zodat je weet wat er van je verwacht wordt.

Verhuizing doorgeven doe je zo:

Een verhuizing doorgeven doe je bij voorkeur online. Hieronder staan alle Nederlandse waterbedrijven met een link naar de verhuispagina.