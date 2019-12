Verhuizen: regel je wateraansluiting

Else Meijer , Expert Woning & Huishouden Bijgewerkt op:15 november 2019

In principe is ieder huis standaard aangesloten op de waterleiding. Je moet wel je nieuwe adres doorgeven aan het waterbedrijf. Wie dat is hangt af van de regio waar je gaat wonen.

Welk waterbedrijf

In Nederland zijn 10 waterbedrijven actief die ieder een eigen deel van het land voorzien van water. Je kunt niet zelf je waterbedrijf kiezen. Blijf je in dezelfde regio wonen, dan moet je het nieuwe adres doorgeven aan je huidige waterbedrijf. Verhuis je naar een andere regio, dan meld je je af bij je huidige waterbedrijf en aan bij het waterbedrijf in je nieuwe regio. Je kunt je het beste aanmelden voordat je de sleutel van je nieuwe huis krijgt.

Op de site van de Vereniging van waterbedrijven in Nederland vind je een overzicht van de 10 waterbedrijven in Nederland.

Meterstanden noteren

Bij een verhuizing moet je de meterstand doorgeven van je oude en nieuwe woning. De watermeter vind je in de meterkast, hij is meestal rond en zit vaak onderin. Je hoeft alleen de zwarte cijfers voor de komma te noteren. Maak een foto en bewaar die als bewijs.

Verhuizing doorgeven

Een verhuizing doorgeven doe je bij voorkeur online. Hieronder staan alle Nederlandse waterbedrijven met een link naar de verhuispagina.

