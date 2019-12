Verhuizen? Regel je inboedelverzekering!

Je inboedelverzekeraar moet weten dat je gaat verhuizen. Misschien is een andere inboedelverzekering zelfs beter in je nieuwe situatie. En hoe is je inboedel eigenlijk verzekerd tijdens de verhuizing?

Verhuizen met je huidige inboedelverzekering

Het sturen van een gewone adreswijziging naar je inboedelverzekeraar is in dat geval voldoende. Meestal kan dat ook online. De inboedelverzekeraar zal wel beoordelen of de premie van de inboedelverzekering omhoog moet of juist omlaag kan. De premie is namelijk afhankelijk van waar je woont (stad of platteland) en de grootte van je huis.

Een nieuwe inboedelverzekering

Een verhuizing is een perfect moment om je inboedelverzekering eens tegen het licht te houden. Heb je nog steeds de beste inboedelverzekering in jouw situatie?

Let bij inboedelverzekeringen vergelijken op de volgende zaken:

Welke dekking? Allrisk of extra uitgebreid

Heb ik aanvullende glasdekking nodig?

Is een buitenshuisdekking misschien interessant?

Van koopwoning naar huurwoning

Verhuis je van een koophuis naar een huurwoning, dan heb je geen opstalverzekering meer nodig. Je mag deze polis opzeggen met ingang van de verhuisdatum.

Ga verder na of er sprake is van een huurdersbelang. Hieronder vallen alle veranderingen, verbeteringen of uitbreidingen die je zelf hebt aangebracht of (tegen betaling) hebt overgenomen van de vorige huurder. Denk aan een parketvloer, luxere keuken of badkamer, maar ook schilderwerk en behang.

Deze zaken zijn niet standaard gedekt op de opstalverzekering van de verhuurder. Bedenk of je dit wilt meeverzekeren op de inboedelverzekering.

Inboedelverzekering en appartement

Als je verhuist naar een koopappartement, dan hoef je in principe niet zelf een opstalverzekering af te sluiten. Daar moet de Vereniging van Eigenaars (VvE) voor zorgen. Maar wat als die niet actief is? Of als het appartement veel luxer is dan de andere appartementen? Lees meer over het verzekeren van je appartement.

Je kunt ook nagaan bij welke verzekeraar de VvE de opstalverzekering heeft ondergebracht. Vraag bij deze verzekeraar ook een offerte voor je eigen inboedelverzekering. Het afsluiten van je inboedel- en opstalverzekering bij dezelfde verzekeraar bespaart gedoe bij een schadeclaim.

Korting bij inbraakpreventie

Misschien is je nieuwe huis voorzien van bepaalde inbraakwerende zaken, zoals goedgekeurd hang- en sluitwerk op deuren/ramen en verlichting bij de buitendeur. Voldoet je huis aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) of is je huis elektronische beveiligd en heb je een Borg-certificaat? Dan krijg je soms korting op de premie en/of een betere dekking.

Dekking tijdens verhuizing

Tijdens de verhuizing is je inboedel soms op meerdere plekken tegelijk. Bijvoorbeeld omdat je aan het klussen bent en een deel van je inboedel nog in het oude huis staat of tijdelijk ergens anders is opgeslagen. En dan is er ook nog de verhuisrit zelf.

Spullen in 2 huizen

Bij de meeste verzekeraars is je inboedel een bepaalde periode – meestal zo’n 3 maanden – standaard verzekerd in het oude en het nieuwe huis. Je moet de verhuizing dan wel vooraf doorgegeven. Soms is de verzekerde periode korter, zoals bij Aegon (2 maanden). Soms juist ruimer, zoals bij Univé of United Insurance (maximaal 6 maanden). Centraal Beheer en Interpolis springen er positief uit. Vanaf het moment dat je de sleutel van de nieuwe woning krijgt tot het moment dat je helemaal bent verhuist, zijn je spullen op beide adressen gedekt.

Spullen onderweg

Ook tijdens het verhuizen zelf kan er iets misgaan. Krassen of deuken die je zelf veroorzaakt, worden niet vergoed door je inboedelverzekering. Veroorzaakt een vriend de schade, dan kan hij een beroep doen op de vriendendienstclausule van zijn aansprakelijkheidsverzekering

Ongelukken

De inboedelverzekering keert wel uit als je spullen vallen van het gereedschap om te hijsen, doordat dit hijsgereedschap breekt, of door een ongeval met het voertuig waarin de spullen worden vervoerd.

Erkend verhuisbedrijf

Schakel je een erkend verhuisbedrijf in? Dan is de verhuizer aansprakelijk voor de schade tijdens het verhuizen. De aansprakelijkheidsverzekering van het verhuisbedrijf vergoedt alleen de dagwaarde. Valt schade óók onder de dekking van je inboedelverzekering, kies daar dan voor. Inboedelverzekeraars betalen namelijk langer de nieuwwaarde.

Spullen in opslag

Er zijn ook situaties waarin je spullen niet meteen van het oude naar het nieuwe huis gaan, maar je je inboedel opslaat (in vaktermen ‘self-storage’). Bijvoorbeeld als je oude huis al is verkocht, maar je nog geen nieuw hebt gekocht en je tijdelijk een appartement betrekt.

De meeste inboedelverzekeraars bieden ook dekking tijdens opslag, maar de voorwaarden lopen sterk uiteen. Zo is je inboedel bij Centraal Beheer 2 jaar volledig verzekerd, maar bij FBTO slechts 90 dagen. Na die periodes dekken beide Achmea-verzekeraars nog wel schade door brand, bliksem, ontploffing en storm.

Dekking naar 'extra uitgebreid'

Andere verzekeraars zetten de dekking in geval van opslag standaard op ‘extra uitgebreid ’ , ook als je eigenlijk de ruimere (en duurdere) allriskdekking hebt. Bijvoorbeeld ABN Amro, dat ook nog eens slechts maximaal €5.000 verzekert. Of Ohra, dat daarnaast goede preventieve voorzieningen tegen inbraak, brand en water eist, zoals een toegangscontrolesysteem, camerabewaking en een brand- en inbraakmeldsysteem.

Strenger

Allianz is nog strenger: ‘Als de inboedel bij een verhuisbedrijf of self-storage wordt opgeslagen is er geen sprake van een bewoond risico. In deze situaties wordt er binnen de eerste 3 maanden beperkte dekking verleend tot 10% van het verzekerd bedrag.’ Schade aan geld en geldswaardige papieren, lijfsieraden, verzamelingen en schilderijen is dan zelfs uitgesloten bij Allianz.

Checklist

Kijk ruim van te voren in de voorwaarden van je inboedelverzekering hoe lang spullen op je oude en je nieuwe adres verzekerd zijn.

Is dat lang genoeg, gezien de verwachte duur van de verhuizing? Zo niet, overweeg dan (tijdelijk) over te stappen naar een inboedelverzekeraar met ruimere voorwaarden.

Meld je verzekaar(s) hoe dan ook vooraf dat en wanneer je gaat verhuizen.

Als je je inboedel tijdelijk elders opslaat (self-storage), stellen verzekeraars meestal de eis dat het om een erkend verhuis- of opslagbedrijf gaat.

Een erkend verhuisbedrijf is aansprakelijk voor de schade tijdens het verhuizen.

Sla je spullen elders op, laat je daar dan niet zomaar een verzekering aansmeren. Raadpleeg eerst de voorwaarden van je eigen inboedelverzekering!

Bij verhuis- of klusschade door een vriend stel je hem aansprakelijk. Klinkt onaardig, maar dit valt onder de vriendendienstclausule van zijn aansprakelijkheidsverzekering.

Diefstal en verlies tijdens de verhuizing zijn meestal ook gedekt.

