Verhuizen: regel je opstalverzekering
Wat betekent een nieuw huis voor de premie van je opstalverzekering? Heb je een nieuwe verzekering nodig? En hoe zit het als je tijdelijk 2 huizen hebt?
Wat betekent een nieuw huis voor de premie van je opstalverzekering? Heb je een nieuwe verzekering nodig? En hoe zit het als je tijdelijk 2 huizen hebt?
Als je gaat samenwonen is het verstandig om (financiële) afspraken te maken. Deze leg je vervolgens vast in een (notarieel) samenlevingscontract. Bereid je voor met ons stappenplan. Of gebruik onze voorbeeldovereenkomst.
Van 2 huizen naar 1 huis. Bij samenwonen ontkom je bijna niet aan regelwerk. Graag helpen we jullie op weg met een aantal zaken waarmee je aan de slag kunt.
Verhuis je naar een andere plaats of wijk? Dan zoek je vaak een nieuwe huisarts, tandarts en apotheek. Waar moet je op letten?
Bij een verhuizing komt veel op je af. Vergeet niet op tijd je internet- en tv-abonnement te regelen!
Als je voor het eerst op kamers gaat, komt er veel op je af. Naast een internetaansluiting moet je ook denken aan verzekeringen. Wij helpen je op weg.
Een professioneel verhuisbedrijf is geen garantie voor een zorgeloze verhuizing. Waar moet je op letten?
De kosten van je verhuizing hangen af van de hoeveelheid spullen, of je zelf inpakt of laat doen en de afstand tussen je oude en nieuwe huis.
Een verhuizing gaat gepaard met veel plannen en afvinklijstjes. Met onze tips helpen we je om je verhuizing zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.
Als je verhuist dan moet je je wateraansluiting regelen. Waar moet je eigenlijk op letten? Bekijk onze tips voor het regelen van je wateraansluiting
Ga je verhuizen, dan moet je dat doorgeven aan bekenden en instanties. Hoe en wanneer geef je jouw nieuwe adres door?
Ga je verhuizen? We delen graag onze tips met je voor een zo ontspannen mogelijke verhuizing.
In je nieuwe huis is meestal gewoon gas en elektriciteit. Toch moet je wel wat dingen regelen als je gaat verhuizen.
Heb je spullen in tijdelijke opslag? Controleer dan je verzekering. Er zijn grote verschillen in hoeveel geld je inboedelverzekeraar je bij schade terugbetaalt.
Ga je verhuizen? Sluit je inboedelverzekering nog aan, of kun je beter overstappen. Misschien sluit een andere inboedelverzekering beter aan.
Ga je verhuizen of verbouwen en heb je tijdelijk ruimtegebrek, dan kun je je spullen tijdelijk ergens opslaan. Welke mogelijkheden zijn er?
Wie verhuist heeft een hoop te regelen. Onder andere adreswijzigingen. Dan is het gemakkelijk als je post nog een tijdje wordt doorgestuurd. Hoe werkt deze service van PostNL en wat kost het?
Om de zoektocht naar een verhuisbedrijf makkelijker te maken, kunnen consumenten voortaan via de Consumentenbond offertes opvragen voor hun verhuizing.