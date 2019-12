Verhuizen: regel je opstalverzekering

Een nieuw huis betekent dat je opstalverzekering goedkoper of duurder wordt. De premie is namelijk afhankelijk van het soort huis en de grootte. Misschien is een opstalverzekering van een andere verzekeraar gunstiger in je nieuwe situatie. En hoe zit het als je tijdelijk 2 huizen hebt?

Nieuwe of gewijzigde opstalverzekering nodig

Verhuis je van een huur- naar een koopwoning en heb je een hypotheek afgesloten? Dan zal de bank het afsluiten van een goede opstalverzekering verplicht stellen. De premies van opstalverzekeringen lopen flink uiteen. Let op bij het vergelijken van opstalverzekeringen dat je de juiste herbouwwaarde gebruikt. Anders loop je het risico dat je onderverzekerd bent.

Heb je al een opstalverzekering en wil je deze behouden? Het sturen van een gewone adreswijziging naar je verzekeraar is dan voldoende. Meestal kan dat ook online. Waarschijnlijk wijzigt de premie van je opstalverzekering. De premie is namelijk afhankelijk van waar je woont, en het type en de grootte van je nieuwe huis.

Opstalverzekering en appartement

Verhuis je naar een koopappartement, dan hoef je in principe niet zelf een opstalverzekering af te sluiten. Daar moet de Vereniging van Eigenaars (VvE) voor zorgen. Maar wat als die niet actief is? Of als het appartement veel luxer is dan de andere appartementen? Lees meer over het verzekeren van je appartement.

Een tip is om is na te gaan waar de VvE de opstalverzekering heeft ondergebracht. Vraag bij deze verzekeraar ook een offerte voor je eigen inboedelverzekering. Het afsluiten van je inboedel- en opstalverzekering bij dezelfde verzekeraar bespaart gedoe bij een schadeclaim.

Van koop naar huur

Verhuis je van een koophuis naar een huurwoning, dan heb je geen opstalverzekering meer nodig. Je mag deze polis opzeggen met ingang van de datum waarop je de sleutel overdraagt aan de nieuwe eigenaar.

Ga voor je nieuwe huurhuis wel na of er sprake is van een huurdersbelang. Hieronder vallen alle veranderingen, verbeteringen of uitbreidingen die je zelf hebt aangebracht of (tegen betaling) hebt overgenomen van de vorige huurder. Denk aan een parketvloer, luxere keuken of badkamer, maar ook schilderwerk en behang. Deze zaken zijn niet standaard gedekt op de opstalverzekering van de verhuurder. Bedenk of je dit wilt meeverzekeren op de inboedelverzekering.

Korting bij inbraakpreventie

Misschien is je nieuwe huis voorzien van bepaalde inbraakwerende zaken, zoals goedgekeurd hang- en sluitwerk op deuren/ramen en verlichting bij de buitendeur. Als je huis voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) of is je huis elektronische beveiligd en heb je een Borg-certificaat, dan krijg je bij een aantal opstalverzekeraars korting op de premie en/of een betere dekking. De korting op je opstalverzekering kan oplopen tot wel 20%.

Tijdelijk 2 huizen

Heb je de sleutel van je nieuwe huis en is je oude huis nog niet overgedragen aan de nieuwe eigenaar? Dan heb je tijdelijk 2 huizen die allebei verzekerd moeten zijn. De meeste opstalverzekeraars bieden standaard voor beide huizen dekking in deze situatie, maar het is wel verplicht dit te melden. Bij voorkeur neem je voorafgaand aan de verhuizing en/of overdracht reeds contact op. Voor het huis dat je niet meer (of nog niet) bewoont, geldt de dekking meestal voor een beperkte termijn. Ook kunnen er beperkingen zijn bij de dekking van glas.

