Hogere premie door klimaatverandering

De Consumentenbond vreest voor een geleidelijke stijging van de verzekeringspremie voor de inboedel- en opstalverzekering, na het alarmerende persbericht van het Verbond van Verzekeraars. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (onderdeel van het Verbond van Verzekeraars) heeft 4 klimaatscenario's van het KNMI doorgerekend en wat de gevolgen zijn.

Premiestijging

Het Verbond van Verzekeraars erkent dat de toenemende schadelast tot een geleidelijke verhoging van de verzekeringspremie kan leiden. Woordvoerder Paul Koopman zegt tegen de Consumentenbond: 'Deze toenemende schadelast zal niet meteen de verzekeringspremie opdrijven. De klimaatverandering gaat heel geleidelijk en waterschade is maar een beperkt onderdeel van de opstal- en inboedelverzekering. Brand is een veel grotere schadepost. Maar de premie kan op termijn stijgen al is dat ook een geleidelijk proces.'

70 miljoen hagelschade

In het meest ongunstige geval stijgt de schade door extreme neerslag met 139%. In de gunstigste variant zal de neerslagschade in 2085 met 5% toenemen. Nu keren de verzekeraars ieder jaar zo'n €90 miljoen uit aan waterschade door extreme regenval. Voor hagel wordt een verdubbeling van de schadelast verwacht. In Nederland hagelt het vijf keer per jaar hagelstenen die groter zijn dan 2 centimeter. Dit veroorzaakt nu jaarlijks een schade van €35 miljoen. Zo'n €20 miljoen aan schade komt door gewone hagel en de andere €15 miljoen wordt veroorzaakt door extreme hagelbuien. Dit kan dus oplopen tot €70 miljoen. De verwachte stormschade - zo'n €50 miljoen per jaar - zal waarschijnlijk niet toenemen.

Temperatuurstijging

De 4 klimaatscenario's van de KNMI zijn gebaseerd op 2 rekenmodellen. De gunstigste is: wat er gebeurt als de wereldwijde temperatuur stijgt met 1 graad in 2050 en 1,5 graad in 2085. De meest ongunstige variant gaat uit van een temperatuurstijging van 2 graden in 2050 en 3,5 graad in 2085. Het Verbond van Verzekeraars gaat in gesprek met overheden, waterschappen en ingenieursbedrijven om nieuwe huizen niet zomaar op maaiveldniveau te bouwen en meer rekening te houden met een grotere kans op meer neerslag en overstromingen.

Beperk de schade

Consumenten kunnen zelf ook een steentje bijdragen, zodat er minder schade ontstaat:

Maak jaarlijks de dakgoten goed schoon. Verwijder alle bladeren, zodat het regenwater goed weg kan lopen;

Als je niet thuis bent, laat geen (dak)ramen open staan. Ook niet op een kier!;

Draai bij windwaarschuwingen uit voorzorg het zonnescherm op;

En zorg bij flinke wind dat er geen losse tuinmeubels buiten staan, die beschadigd kunnen raken doordat ze speelbal worden van de wind.

Wil je weten of je geld kunt besparen op jouw inboedel- en opstalverzekering? Raadpleeg onze vergelijker.