Val- en stootschade dikwijls niet gedekt

Nieuws|Als je spullen beschadigd raken door stoten of vallen, is het maar de vraag of de inboedelverzekering dit vergoedt. Heb je een extra uitgebreid-polis, dan is val- of stootschade in principe niet gedekt. Behalve als die het directe gevolg is van een schade die wél gedekt is, zoals een aanrijding.

Met een (duurdere) allriskpolis zijn val- en stootschaden doorgaans wél gedekt, als een ‘overig van buiten komend onheil’. Uitzondering is hier als de schade een direct gevolg is van een andere gebeurtenis die is uitgesloten, zoals een aardbeving. Uiteraard is schade door opzet of roekeloosheid altijd uitgesloten van dekking.

Dekking stopt bij balkondeur

Veel verzekeraars hanteren echter extra beperkingen ten aanzien van val- en stootschade aan bijvoorbeeld laptops, smartphones of tablets. Bij Huis-In-Eén verzekeringen is dit zelfs helemaal uitgesloten. En laat je zo’n gevoelig apparaat vallen op je eigen balkon of in de tuin, dan is de schade op de meeste allrisk inboedelverzekeringen ineens ook niet meer gedekt. Tot de gunstige uitzonderingen behoren hier Aegon, Allianz, EAG Assuradeuren, Nationale-Nederlanden en Univé.

Apart eigen risico

Aegon kent (binnen het zogenoemde WVT-pakket) wel een eigen risico van €100, specifiek voor val- en stootschade aan inboedel. Voor audiovisuele en computerapparatuur bedraagt dit zelfs €250. Het eigen risico geldt niet als de schade kan worden hersteld door de Aegon Schade Service. Ook Allianz (€45), Avéro Achmea (€150), Generali (€110), London Verzekeringen (€115), Polis Direct, Turien & Co (beide €100) en Verzekeruzelf.nl (€150) hanteren een apart eigen risico voor val- en stootschade.

Kijk en vergelijk zelf welke inboedelverzekering voor jou de beste voorwaarden en premie biedt, in onze inboedel- en opstalverzekeringenvergelijker.

Bron: Moneyview