Woningbrand: wat moet je doen?

Woningbrand voorkomen

Wees je bewust van het risico op brand. Veelvoorkomende oorzaken van woningbrand zijn ongelukjes tijdens het koken, roken in bed en het gebruik van onveilige bedrading. En besef: een brandje in de prullenmand kan een huis in 5 minuten volledig in vlam zetten.

Maatregelen om brand te voorkomen

Maak met de ogen van een brandweerman een rondje door je woning om je bewust te worden van risicovolle plekken. Bijvoorbeeld provisorisch bevestigde snoeren en kabels, de meterkast die meer op een bergkast lijkt, de schoorsteen die dit jaar nog niet is geveegd. Inventariseer de maatregelen en voer ze uit.

Rookmelders waarschuwen razendsnel dat er rook in de woning is. Kies op elke verdieping een strategische plaats voor de rookmelder. Zoals in de keuken, hal/overloop en het trapgat. Je kunt brandmeldingen doorschakelen naar een alarmcentrale. Rookmelders op elke etage zijn vanaf 1 juli 2022 verplicht voor alle woningen.

Heb je huisdieren? Bestel dan de noodsticker van de Sophia-Vereeniging (2 stuks voor €2,49) en plak die op de voordeur. Zo waarschuw je brandweer, politie en ambulance, zodat je huisdier(en) niet aan hun lot worden overgelaten.

Installeer en sluit grote huishoudelijke apparaten, zoals vaatwassers, wasmachines en drogers aan volgens de veiligheidsvoorschriften.

Gebruik geen gewone snoeren voor zware apparaten.

De meeste woningbranden ontstaan in de keuken. Vlam in de pan? Leg een passende deksel op de pan.

Laat geen lucifers en aanstekers slingeren, zeker niet als er kinderen in huis zijn.

Doof een sigarettenpeuk altijd goed in een asbak.

Zorg voor een veilige inrichting van je werkplek, of dat nu het aanrecht is of de zolder waar je gaat klussen.

De meeste beginnende brandjes kun je blussen met een blusdeken, water of een poederblusser. Volg altijd de gebruiksaanwijzingen op deze blusmiddelen en gebruik blusdekens alleen voor kleine brandjes.

Bedenk een vluchtroute als ergens in huis toch brand uitbreekt. Zorg dat de vluchtroute vrij is van obstakels.

Extra aandacht tijdens feestdagen

Tijdens de feestdagen gebruik je vaak warmtebronnen en spullen in de woonkamer en keuken. Tref extra maatregelen.

Brand geen kaarsen in de buurt van vitrages en gordijnen of in kerststukjes.

Zorg dat versiering niet tegen verlichting of verwarmde apparaten aankomt.

Rol kabelhaspels bij gebruik altijd helemaal uit.

Koppel geen verlengsnoeren aan elkaar.

Hang versiering zo op dat niemand ertegenaan loopt of erover struikelt.

Tijdens en net na een brand

Gemiddeld doet de brandweer er zo’n 8 minuten over om aanwezig te zijn. In die tijd kun je veel doen om slachtoffers te voorkomen en de schade te beperken. Je eigen veiligheid staat altijd voorop!

Schakel bij een grote brand de hulp in van Stichting Salvage. Salvage helpt consumenten gratis namens alle brandverzekeraars met het regelen van de eerste opvang. De brandweer moet Salvage inschakelen, maar vergeet dit soms in alle drukte. Je kunt aan de brandweercommandant vragen of Salvage al gealarmeerd is.

Fotografeer de schade en leg alle herstelwerkzaamheden vast.

Fotografeer en registreer alle spullen die het calamiteitenbedrijf meeneemt. Dan is er hard bewijs als er spullen ontbreken.

Kun je na een calamiteit even je huis in, verzamel dan alle spullen die je het komende half jaar nodig hebt: paspoort, rijbewijs, bankpassen, verzekeringspapieren, bankafschriften, belastingpapieren, medische gegevens, diploma's, opladers voor telefoon/tablet/laptop, knuffels van de kinderen en sieraden. Neem voldoende kleding mee voor werk, vakantie en officiële gelegenheden.

Als de huistelefoon nog werkt, schakel de telefoon dan door naar je mobiel.

Zoek een onafhankelijke contra-expert die alleen voor consumenten werkt.

Zorg voor bewijsmateriaal

Bij de afwikkeling van een schade moet je bij de verzekeraar kunnen aantonen dat je in het bezit was van een product, wat de aanschafprijs was en hoe oud het was. Dat kan lastig zijn, zeker als er van je hele huis weinig over is. Leg daarom de volgende zaken vast.

Maak een goede inventarislijst van al je bezittingen.

Maak foto's van de inboedel en waardevolle spullen.

Scan rekeningen van grote aankopen, dan is er bewijs van prijs en ouderdom van de producten.

Zet de belangrijkste (verzekerings)papieren, foto's en rekeningen in de cloud , of geef familie of vrienden een kopie, zodat je er altijd bij kunt.

Wat te doen en laten ná een brand?