Brandveiligheid van wasdrogers

De wasdroger staat op nummer 1 als het gaat om elektrische apparaten die brand kunnen veroorzaken in huis. De combinatie van warme, droge lucht, stof en pluis kan voor een gevaarlijke situatie zorgen. Wat kun je zelf doen om brand door je droger te voorkomen?

Ontstaan van brand in je wasdroger

Een brand in een wasdroger ontstaat vaak door stof in het apparaat. Stof kan vlam vatten door bijvoorbeeld een gloeiend verwarmingselement, een defecte motor of vonkende contacten. Vonken kunnen ontstaan als metalen onderdelen (van kleding) tegen elkaar komen.

Een droger kan oververhit raken als hij zijn warmte niet kwijt kan en die oververhitting kan een oorzaak zijn van brand. Oververhitting kan bijvoorbeeld ontstaan als de filters van de droger verstopt zijn, als de afvoerslang verstopt is of als de afvoer voor warme lucht geblokkeerd is.

Grote stroomverbruikers - zoals wasdrogers - kunnen zorgen voor oververhitting van stroomkabels, bijvoorbeeld als die kabel is opgerold op een haspel.

Verklein de kans op brand in je wasdroger

Dit kun je doen om de kans op brand door je wasdroger te verkleinen:

Sluit de droger veilig aan

Plaats een rookmelder in de ruimte waar de wasdroger staat.

Zorg dat de droger vrij staat en zijn warmte goed kwijt kan. De roosters voor lucht aan- en afvoer mogen nooit bedekt worden. De luchtafvoerslang moet vrij liggen.

Sluit de droger direct aan op een geaard wandstopcontact en gebruik liever geen stekkerdoos of haspel.

Houd de droger schoon

Maak de filters na elke droogbeurt schoon. Gebruik de droger nooit zonder filter of met een beschadigd filter.

Bij condens- en warmtepompdrogers: maak de condensor en de condensorruimte regelmatig schoon.

Maak bij luchtafvoerdrogers regelmatig de afvoerslang schoon.

Lees altijd de gebruiksaanwijzing van de fabrikant goed door en let op het advies voor onderhoud en schoonmaak.

Droog op de juiste manier

Droog textiel en producten die met industriële chemicaliën zijn gereinigd (bijvoorbeeld in een stomerij) niet in een droger.

Droog geen textiel of producten die rubber of schuimrubber bevatten. Elastisch materiaal kan het apparaat beschadigen.

Droog geen textiel of producten met vullingen die eruit kunnen vallen.

Stop textiel dat met oplosmiddelen, olie, was, vet of verf in contact is geweest niet in een droger. Denk hierbij aan haarversteviger, nagellakremover, vlekkenmiddel of wasbenzine.

Gebruik wasverzachters en soortgelijke producten bij voorkeur niet: ze kunnen de wasdroger vervuilen. Als je ze gebruikt, dan altijd volgens aanwijzing van de fabrikant.

Schakel de droger pas uit als je de was er meteen uithaalt.

Laat niets in de zakken van je wasgoed zitten.

