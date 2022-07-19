Brandveiligheid van wasdrogers

Zo kan brand ontstaan in je droger

Een brand in een wasdroger ontstaat vaak door stof in het apparaat. Stof kan vlam vatten door bijvoorbeeld een gloeiend verwarmingselement. Of een kapotte motor of vonkende contacten. Vonken kunnen ontstaan als metalen onderdelen (van kleding) tegen elkaar komen.

Een droger kan oververhit raken als hij zijn warmte niet kwijt kan. Dat kan brand veroorzaken. Oververhitting ontstaat bijvoorbeeld als de filters van de droger verstopt zijn, als de afvoerslang verstopt is of als de afvoer voor warme lucht geblokkeerd is.

De kans op oververhitting heb je vooral bij luchtafvoerdrogers en oudere condensdrogers. Deze halen namelijk hele hoge temperaturen tijdens de droogprogramma's, tot meer dan 80°C. Inmiddels zijn alleen nog maar warmtepompdrogers te koop. Deze halen meestal maar zo'n 40°C. De kans op brand is bij nieuwe drogers dan ook kleiner. Toch blijft het belangrijk de droger goed schoon te houden.

Verklein de kans op brand in je wasdroger

Dit kun je doen om de kans op brand door je wasdroger te verkleinen:

Sluit de droger veilig aan

Plaats een rookmelder in de ruimte waar de wasdroger staat.

Zorg dat de droger vrij staat en zijn warmte goed kwijt kan.

Sluit de droger direct aan op een geaard wandstopcontact. Gebruik liever geen stekkerdoos of haspel.

Houd de droger schoon

Maak de filters na elke droogbeurt schoon. Gebruik de droger nooit zonder filter of met een beschadigd filter.

Bij condens- en warmtepompdrogers: maak de condensor en de condensorruimte regelmatig schoon.

Maak bij luchtafvoerdrogers regelmatig de afvoerslang schoon.

Lees altijd de gebruiksaanwijzing van de fabrikant goed door. En let op het advies voor onderhoud en schoonmaak.

Droog op de juiste manier