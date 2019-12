Wasdroger kopen: waar let je op?

Wasdrogers staan bekend als energieslurpers. Warmtepompdrogers zijn zuiniger dan condensdrogers en luchtafvoerdrogers. Als je 100 keer per jaar het katoen kastdroog programma draait, en 25 keer het synthetische programma, dan ben je met een warmtepompdroger zo'n €30 per jaar aan energiekosten kwijt, en met een condens- of luchtafvoerdroger zo'n €65.

Op het energielabel vind je de energie-efficiëntieklasse, van A+++ (het zuinigst) tot C (het minst zuinig). In onze test drukken we het energieverbruik uit in prijs per wasbeurt, geschatte kosten per jaar, en een rapportcijfer.

Zuinige drogers werken met lagere temperaturen en doen er daarom veel langer over om de was te drogen. Maar ook de droogprestaties van moderne warmtepompdrogers stellen vaak teleur. Na het afronden van het katoen kastdroogprogramma is de was dan nog vochtig. Drogers die wel goed drogen, blijken dan vaak weer niet zuinig en/of snel.

Kortom: de droger die én goed, én snel, én zuinig droogt, bestaat nog niet.

