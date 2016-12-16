Wasdroger kopen: waar let je op?

Wasdrogers staan van oudsher bekend als energieslurpers. Maar dat valt tegenwoordig wel mee. Een warmtepompdroger kost gemiddeld zo'n €40 per jaar aan energiekosten (stroomprijs mei 2026). Maar dit loopt in onze test uiteen van €30 tot €60.

Nieuw energielabel per 1 juli 2025

Op het energielabel staat de energie-efficiëntieklasse. Een wasdroger met label A is het het meest zuinig, E het minst zuinig.

Het label is per 1 juli 2025 vernieuwd en de eisen zijn strenger geworden. De plusjes achter de A (A+++ en A++) zijn daarmee verleden tijd. Drogers die eerst label A+++ hadden, hebben nu label B of C. De meeste drogers hebben nu C, maar er zijn drogers met B en zelfs al A. Er valt dus wat te kiezen.

Drogers met label F of G mogen niet meer verkocht worden. Traditionele condensdrogers krijgen deze labels en verdwijnen daarom van de markt.

Bekijk en vergelijk:

Wasdrogers die goed scoren op energieverbruik (alleen voor leden)

Wasdrogers met energieklasse A