Wasdroger kopen: waar let je op?

Wasdrogers zien er van buiten allemaal bijna hetzelfde uit, maar toch valt er wat te kiezen. De ene droger is een stuk zuiniger en daarmee goedkoper in gebruik dan de andere. Met onze kooptips kies je makkelijk een wasdroger.
Expert wasdrogers
Wil je weten welke wasdroger het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen over jouw eisen en wensen. En kies zo de juiste wasdroger.
Wasdrogers staan van oudsher bekend als energieslurpers. Maar dat valt tegenwoordig wel mee. Een warmtepompdroger kost gemiddeld zo'n €40 per jaar aan energiekosten (stroomprijs mei 2026). Maar dit loopt in onze test uiteen van €30 tot €60.
Op het energielabel staat de energie-efficiëntieklasse. Een wasdroger met label A is het het meest zuinig, E het minst zuinig.
Het label is per 1 juli 2025 vernieuwd en de eisen zijn strenger geworden. De plusjes achter de A (A+++ en A++) zijn daarmee verleden tijd. Drogers die eerst label A+++ hadden, hebben nu label B of C. De meeste drogers hebben nu C, maar er zijn drogers met B en zelfs al A. Er valt dus wat te kiezen.
Drogers met label F of G mogen niet meer verkocht worden. Traditionele condensdrogers krijgen deze labels en verdwijnen daarom van de markt.
Bekijk en vergelijk:
Wasdrogers die goed scoren op energieverbruik (alleen voor leden)
Wasdrogers met energieklasse A
Warmtepomp- en condensdrogers hebben de condensbak onder- of bovenin zitten. Als je de droger bovenop je wasmachine plaatst, kun je kiezen voor een condensbak aan de onderkant.
De meeste warmtepomp- en condensdrogers kun je als alternatief aansluiten op de afvoer. Soms moet je daarvoor een extra slang kopen. En je hebt een afvoerpunt in de buurt van je droger nodig. Maar je hoeft dan niet meer na elke droogbeurt de condensbak te legen.
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Wasdrogers die je op de afvoer kunt aansluiten
Sommige warmtepomp- en condensdrogers zijn niet zo goed in het laten condenseren van het vocht in de lucht. De lucht die ze uitstoten is dan nog heel vochtig.
Als de ruimte slecht is geventileerd, kun je door de vochtige lucht in je washok zelfs last krijgen van schimmelvorming. Hoe goed drogers het vocht uit de lucht halen heet condensatie-efficiëntie. Dit testen wij ook. En het staat op het energielabel. De hoogste klasse is A.
Bekijk en vergelijk:
Wasdrogers die goed scoren op condensatie-efficiëntie (alleen voor leden)
Sommige drogers maken behoorlijk wat lawaai. Vervelend als hij in de buurt van de woonkamer staat. Op het energielabel staat in decibel (dB) hoeveel geluid hij maakt. Wij testen dit ook.
De deur gaat meestal naar rechts open. Vaak kun je dit aanpassen. Als je de droger op je wasmachine zet, is het handig als de deuren dezelfde kant op draaien. Je vindt deze informatie in onze vergelijker.
Bekijk en vergelijk:
Wasdrogers die goed scoren op geluid (alleen voor leden)
De capaciteit van een wasdroger wordt aangeduid in aantal kilo droog katoen: vaak 8 of 9 kg. Koop niet te groot, want je droogt het zuinigst met een goed gevulde trommel. Een droger met een grotere capaciteit dan de wasmachine heeft geen zin.
Een droger heeft veel onderhoud nodig. Je moet de condensbak legen en de filters na elke droogbeurt schoonmaken. Hoe schoner de wasdroger, hoe zuiniger. De condensor maak je na elke 10 tot 20 droogbeurten schoon. Sommige warmtepompdrogers hebben een zelfreinigende condensor.
Alle drogers hebben programma's voor katoen en synthetische was. Ook hebben ze allemaal een verplicht eco-programma. Je kunt kiezen uit verschillende droogtegraden zoals extra droog, kastdroog en strijkdroog. Daarnaast hebben ze een enorme variatie aan droogprogramma's. Denk aan programma's voor dekbedden, spijkerstof, sportkleren en wol.
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Programma's en opties van wasdrogers
Warmtepompdrogers worden sinds een paar jaar het meest verkocht. Het zijn speciale condensdrogers, maar dan maar liefst 60% zuiniger dan een gewone variant. Dit komt omdat ze warmte hergebruiken.
Warmtepompdrogers drogen op een lagere temperatuur. Ze doen daarom langer over het drogen dan gewone condensdrogers. Ze krijgen de was in die tijd wel goed droog.
Traditionele condensdrogers laten vocht uit je kleding condenseren. Vervolgens vangen ze vocht op in een condensbak of voeren het af naar het riool. Ze waren goedkoop in aanschaf, maar niet in gebruik.
Door strengere Europese wetgeving sinds juli 2025, zullen ze van de markt verdwijnen. In onze vergelijker vind je geen condensdrogers meer.
Luchtafvoerdrogers voeren de warme en vochtige lucht met een dikke flexibele slang naar buiten af. Je hebt dus alleen iets aan een luchtafvoerdroger als je de afvoerslang naar buiten kunt leggen.
Luchtafvoerdrogers zijn niet meer te koop. Ze werken op een hoge temperatuur en maken je wasgoed snel droog. Maar ze waren helemaal niet zuinig in het gebruik.
Een gasdroger verwarmt de lucht met gas. Dit is sneller en efficiënter dan verwarmen met elektriciteit. Gaswasdrogers zijn ongeveer zo zuinig als warmtepompdrogers en zo snel als een luchtafvoerdroger.
Gaswasdrogers zijn ook afvoerdrogers. Ze voeren de lucht af via een buis naar buiten. Nadelen zijn er ook. Je moet een gasaansluiting hebben want je verbruikt gas. Ze zijn ook duur en het aanbod is erg klein. Wij testen geen gaswasdrogers.
Hoe tevreden zijn consumenten over hun wasdroger? We vroegen 24.000 bezitters van wasdrogers uit heel Europa om hun mening over het merk, zoals Bosch, Siemens, Miele, AEG en Samsung:
Eén merk steekt met kop en schouders boven de rest uit.
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Goede merken wasdrogers
Een wasdroogcombinatie is een wasmachine en wasdroger ineen. Je kunt zowel losse was- en droogprogramma’s als gecombineerde programma’s draaien.
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