Samsung-wasdroger kopen

Samsung heeft een redelijk breed aanbod wasdrogers. Enkele kenmerken van Samsung-wasdrogers:

- Samsung maakt alleen warmtepompdrogers.

- Echte instapmodellen zijn er niet. De goedkoopste Samsung-wasdroger kost €550.

- De drogers hebben een energielabel van A+++.

- De drogers hebben een capaciteit van 8 of 9 kg katoen.

- Ze hebben een invertermotor.

- De drogers zijn er vaak in meerdere kleurcombinaties

- Sommige modellen kun je bedienen met een app.

Samsung-wasdrogers vergelijken

Vind een goede Samsung-wasdroger en vergelijk ze op bovenstaande eigenschappen. Bekijk ook welke andere voorzieningen ze hebben. Denk aan trommelverlichting, weergave van resterende tijd en welke kant de deur opent.

Samsung-wasdrogers getest

Om een nog betere keuze te maken, vergelijk je de testresultaten. Dit kan als je een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap hebt.

We testen de warmtepompdrogers van Samsung en andere merken onder meer op hoe goed, zuinig en snel ze je was drogen. Ook beoordelen we hoeveel vocht de wasdroger de ruimte inblaast en hoeveel lawaai hij maakt.