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Samsung-wasdrogers

Laatste update van de test: 30 juni 2026|

Samsung maakt alleen warmtepompdrogers. Veel Samsung-drogers zijn gemiddeld geprijsd, maar er zijn ook geavanceerde modellen.

Keuzehulp

  • Samsung DV9UDG52A0ABEN Optimal Dry
    SamsungDV9UDG52A0ABEN Optimal Dry
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Samsung DV9UDG52A0THEN
    SamsungDV9UDG52A0THEN
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Samsung DV9UDG52A0AEEN
    SamsungDV9UDG52A0AEEN
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Samsung DV9UDG52A0AHEN
    SamsungDV9UDG52A0AHEN
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Samsung DV90DG52A0AEEN Optimal Dry
    SamsungDV90DG52A0AEEN Optimal Dry
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Samsung DV90DG52A0ABEN
    SamsungDV90DG52A0ABEN
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Samsung DV90DB7845GWU3 Bespoke QuickDrive
    SamsungDV90DB7845GWU3 Bespoke QuickDrive
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse A

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Samsung DV90DG52A0AHEN Optimal Dry
    SamsungDV90DG52A0AHEN Optimal Dry
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Samsung DV90DB7845GEU3
    SamsungDV90DB7845GEU3
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse A

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Samsung DV90DG6845LBU3 AI Dry
    SamsungDV90DG6845LBU3 AI Dry
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse A

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Samsung DV90DG6845LEU3 AI Dry
    SamsungDV90DG6845LEU3 AI Dry
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse A

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Samsung DV90DG6845LKU3 AI Dry
    SamsungDV90DG6845LKU3 AI Dry
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse A

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Samsung DV90DG52A0THEN
    SamsungDV90DG52A0THEN
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Samsung DV90DG52A0TEEN
    SamsungDV90DG52A0TEEN
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Samsung DV90DB8845GBU3
    SamsungDV90DB8845GBU3
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse A

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Samsung DV90DB8845GHU3
    SamsungDV90DB8845GHU3
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse A

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Samsung DV90DB7845GBU3 Bespoke QuickDrive
    SamsungDV90DB7845GBU3 Bespoke QuickDrive
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse A

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Samsung DV90DG6845LHU3 AI Dry
    SamsungDV90DG6845LHU3 AI Dry
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse A

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

Samsung-wasdroger kopen

Samsung heeft een redelijk breed aanbod wasdrogers. Enkele kenmerken van Samsung-wasdrogers:

- Samsung maakt alleen warmtepompdrogers.
- Echte instapmodellen zijn er niet. De goedkoopste Samsung-wasdroger kost €550.
- De drogers hebben een energielabel van A+++.
- De drogers hebben een capaciteit van 8 of 9 kg katoen.
- Ze hebben een invertermotor.
- De drogers zijn er vaak in meerdere kleurcombinaties
- Sommige modellen kun je bedienen met een app.

Samsung-wasdrogers vergelijken

Vind een goede Samsung-wasdroger en vergelijk ze op bovenstaande eigenschappen. Bekijk ook welke andere voorzieningen ze hebben. Denk aan trommelverlichting, weergave van resterende tijd en welke kant de deur opent.

Samsung-wasdrogers getest

Om een nog betere keuze te maken, vergelijk je de testresultaten. Dit kan als je een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap hebt.

We testen de warmtepompdrogers van Samsung en andere merken onder meer op hoe goed, zuinig en snel ze je was drogen. Ook beoordelen we hoeveel vocht de wasdroger de ruimte inblaast en hoeveel lawaai hij maakt.

Wasdrogers per merk