Hoe wij wasdrogers testen

We testen doorlopend wasdrogers van onder andere Bosch , Siemens , AEG , Miele en Samsung . De belangrijkste onderdelen van de test zijn het energieverbruik, de droogprestaties, het gebruiksgemak en de droogsnelheid. We bekijken onder andere of de was gelijkmatig wordt gedroogd, hoeveel geluid de drogers maken en hoe gekreukt de was eruit komt.

Vooral warmtepompdrogers

Er zijn verschillende soorten wasdrogers. In Nederland is inmiddels meer dan 60% van de verkochte wasdrogers een warmtepompdroger en dat percentage stijgt. Vanwege het lage energieverbruik is dit ook het type dat de Consumentenbond aanraadt. Daarom testen we vooral warmtepompdrogers en minder traditionele condensdrogers en luchtafvoerdrogers. Bekijk welke wasdrogers als Beste uit de Test komen of vergelijk alle wasdrogers.

Droogprestaties

Het is natuurlijk belangrijk dat een droger doet wat hij moet doen: de was droog maken. Droogprestaties valt uiteen in 3 onderdelen.

Nauwkeurigheid van de droogprogramma’s

Wasdrogers kunnen de was tot verschillende gradaties drogen, zoals:

Strijkdroog (nog een klein beetje vochtig zodat de was makkelijker gestreken kan worden)

Kastdroog (zo droog dat het meteen de kast in kan).

Het is onhandig als je de droger nog een keer aan moet zetten omdat de was net niet helemaal goed droog is. Daarom meten we na elke droogbeurt hoeveel vocht er nog in de was zit en beoordelen we in hoeverre dat overeenkomt met wat het programma belooft.

Gelijkmatigheid van drogen

Sommige wasdrogers maken de was niet gelijkmatig droog: een deel van de was is nog vochtig terwijl de rest al droog is. Voor het katoen-kastdroog en synthetische programma wordt de vochtigheidsgraad van elk wasstuk gemeten na een droogbeurt. Zo bepalen we of de droger de was gelijkmatig droogt.

Kreuk

Hoe gekreukt komt de was uit de wasdroger? Dit wordt beoordeeld door overhemden die zijn gedroogd met het synthetische programma te inspecteren op kreukels.

Energieverbruik

De wasdroger is één van de grootste stroomverbruikers in huis. Het energieverbruik vinden wij daarom even belangrijk als de droogprestaties. We meten het energieverbruik van het katoen-kastdroog en het synthetische programma. We berekenen het energieverbruik per kilo was, op basis van een 70% gevulde trommel. De energiekosten rekenen we mee in de berekening van het prijsafhanklijke Beste Koop predicaat.

Gebruiksgemak

De volgende onderdelen van gebruiksgemak worden door een panel beoordeeld:

Gebruiksaanwijzing

Selecteren van programma's

Vullen en legen van de machine

Legen van de condensbak bij een condens- en warmtepompdroger

Schoonmaken van het pluizenfilter

Schoonmaken van de condensor/warmtewisselaar bij een condens- en warmtepompdroger

Schoonmaken van het fijnfilter (extra filter voor de warmtewisselaar) bij een warmtepompdroger

Droogsnelheid

Iedere droger krijgt de was uiteindelijk droog, maar het verschilt hoe snel ze dat doen. We meten hoe lang elke droogcyclus duurt bij verschillende programma's en ladingen. Vaak doen zuinige drogers veel langer over het drogen.

Condensatie-efficiëntie

Afvoerdrogers voeren de lucht waarmee de was gedroogd is door een buis af naar buiten. Een condensdroger en warmtepompdroger laten het water uit de vochtige lucht condenseren en vangen het op in een bak of voeren het af via het riool. Een klein deel van het vocht condenseert niet, maar komt vrij in de omgeving. Is dat te veel, dan kan de wasruimte te vochtig worden. Wij meten hoeveel vocht de droger produceert en geven er een score voor. We noemen dit condensatie-efficiëncie en je vindt het ook terug op het energielabel van een droger.

Lawaai

Sommige wasdrogers produceren behoorlijk wat geluid bij een droogbeurt. Een panel van 5 personen beoordeelt het geluid bij het programma-strijkdroog, op het moment dat de droger het meeste geluid maakt.

Wat testen we niet

We testen wadrogers niet op levensduur. Zo'n test kost heel veel tijd en tegen de tijd dat er resultaten zijn kan de droger al niet meer te koop zijn. We vragen wel periodiek aan consumenten hoe tevreden ze zijn met hun merk wasdoger, waarbij ook levensduur aan bod komt.

Bij droogprestaties, droogsnelheid en energiegebruik testen we op basis van 2 programma's: katoen kastdroog en synthetisch. Sinds 2017 beoordelen we niet langer het katoen strijkdroog programma, omdat dit programma minder vaak wordt gebruikt. Ook testen we geen speciale programma's, vooral omdat het moeilijk is om dit soort programma's met elkaar te vergelijken.

Veranderingen in de test

In 2010, 2013 en 2017 is de test op een aantal aspecten gewijzigd. De resultaten van drogers die getest zijn met verschillende testprogramma's zijn niet direct met elkaar te vergelijken. De predicaten gelden voor de wasdrogers die getest zijn met het meest recente testprogramma, vanaf 2017.

