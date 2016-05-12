Hoe wij wasdrogers testen

Droogprestaties (35%)

Het belangrijkst is dat een droger je was goed droog krijgt. We beoordelen 3 onderdelen van de droogprestatie:

Nauwkeurigheid van de droogprogramma’s

Wasdrogers kunnen de was tot verschillende gradaties drogen, zoals:

Strijkdroog (nog een klein beetje vochtig zodat de was makkelijker gestreken kan worden).

Kastdroog (zo droog dat het meteen de kast in kan).

Je wilt niet dat je de droger opnieuw moet aanzetten omdat de was niet helemaal goed droog is. Daarom meten we na elke droogbeurt hoeveel vocht er nog in de was zit. We kijken ook of dat klopt met wat het programma belooft.

Gelijkmatig drogen

Sommige wasdrogers maken de was niet gelijkmatig droog. Een deel van de was is dan nog vochtig, terwijl de rest al droog is. Voor het katoen-kastdroog en synthetische programma wordt de vochtigheidsgraad van elk wasstuk gemeten na een droogbeurt. Zo bepalen we of de droger de was gelijkmatig droogt.

Kreuk

Hoe gekreukt komt de was uit de wasdroger? We beoordelen dit door overhemden te inspecteren die zijn gedroogd met het synthetische programma. We letten daarbij op de kreukels.

Duurzaamheid (30%)

Uit onderzoek blijkt dat het verbruik van energie in het ‘leven’ van een wasmachine enerzijds en de productie van een drogers anderzijds ongeveer evenveel impact hebben op het milieu. De wasdroger is een flinke stroomverbruiker in huis. Duurzaamheid vinden wij daarom bijna even belangrijk als de droogprestaties.

De score voor duurzaamheid bestaat bij wasdrogers uit:

Ons predicaat Hoge Score Duurzaamheid

Wasdrogers die zowel duurzaam als van goede kwaliteit zijn, krijgen het predicaat Hoge Score Duurzaamheid. Ze krijgen dit predicaat als ze minimaal een 8,5 scoren voor duurzaamheid, een totaal Testoordeel van een 7 of hoger scoren én voorzien zijn van het nieuwe energielabel.

Gebruiksgemak (10%)

De volgende onderdelen van gebruiksgemak worden door experts beoordeeld:

Gebruiksaanwijzing.

Selecteren van programma's.

Vullen en legen van de machine.

Legen van de condensbak bij een condens- en warmtepompdroger.

Schoonmaken van het pluizenfilter.

Schoonmaken van de condensor/warmtewisselaar bij een condens- en warmtepompdroger.

Schoonmaken van het fijnfilter (extra filter voor de warmtewisselaar) bij een warmtepompdroger.

Droogsnelheid (10%)

Het verschilt per wasdroger hoe snel ze de was droog krijgen. We meten hoelang een droogcyclus duurt. Dat doen we met katoenwas en met synthetische was.

Condensatie-efficiëntie (10%)

Een warmtepompdroger laat het water uit de vochtige lucht condenseren. Het wordt opgevangen in een bak of afgevoerd via het riool. Een klein deel van het vocht condenseert niet, maar komt vrij in de omgeving. Is dat te veel, dan kan de wasruimte te vochtig worden. Wij meten hoeveel vocht de droger produceert en geven er een score voor. We noemen dit condensatie-efficiëntie. Je vindt dit ook terug op het energielabel van een droger.

Lawaai (5%)

Sommige wasdrogers maken veel geluid bij een droogbeurt. Een panel van 3 experts beoordeelt het geluid bij het programma strijkdroog. Ze doen dit op het moment dat de droger het meeste geluid maakt.

Over de Beste Koop bij wasdrogers

Het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding wordt Beste Koop. We kijken bij drogers niet alleen maar naar de aanschafsprijs, maar ook naar de verbruikskosten. We berekenen de Beste Koop met het volgende scenario:

De wasdroger gaat 8 jaar mee.

Er wordt 2 keer per week een kastdroog programma voor katoenwas gedraaid.

Er wordt 2 keer per maand een kastdroog programma voor synthetische was gedraaid.

Wat we niet testen

We testen wasdrogers niet op levensduur. Zo'n test kost heel veel tijd en geld. We vragen wel regelmatig aan consumenten hoe tevreden ze zijn met hun merk wasdoger. Daarbij vragen we ook naar levensduur.

Droogprestaties, droogsnelheid en energiegebruik testen we met 2 programma's: katoen kastdroog en synthetisch. We testen geen speciale programma's. Het is moeilijk om dit soort programma's met elkaar te vergelijken.

Over ons onderzoek

We testen wasdrogers in een gespecialiseerd testlab. Dat doen ze volgens een testprogramma dat wij hebben vastgesteld samen met andere consumentenorganisaties in Europa. Het testlab voert de metingen uit en zorgt ervoor dat alle producten op dezelfde manier worden getest. De resultaten vertalen we naar een score en een advies.

Onze marktverkenners kijken welke drogers van welke merken er verkrijgbaar zijn. Ze bepalen welke drogers we testen op basis van verkoopcijfers en informatie van fabrikanten. We kopen de wasdrogers die we testen zelf in de winkel.