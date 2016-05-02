Gebruikstips voor je wasdroger

Als je een wasdroger op de juiste manier installeert, schoonmaakt en gebruikt, kun je flink wat energie en geld besparen. Lees onze tips voor het gebruik van je wasdroger.
Expert wasdrogers
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Je wasdroger aansluiten
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Je wasdroger schoonmaken
De wasdroger veroorzaakt vaker brand in huis dan andere huishoudelijke apparaten. Dit gaat wel om oudere luchtafvoerdrogers en condensdrogers. Die haalden veel hogere temperaturen dan de huidige warmtepompdrogers.
Wat kun je zelf doen om brand door je wasdroger te voorkomen?
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Brandveiligheid van wasdrogers
Problemen met je wasdroger? Deze tips helpen je op weg:
Is hij echt kapot en heb je een oudere droger? Dan is repareren niet altijd de duurzaamste optie. Wasdrogers zijn de afgelopen decennia veel zuiniger geworden. Als je oudere droger kapot gaat, kun je die uit milieu-oogpunt meestal beter vervangen door een energiezuinig nieuw apparaat.
Als je een nieuwe machine koopt, is de winkel verplicht je oude apparaat mee te nemen en te recyclen.
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Wasdroger repareren, vervangen en afdanken