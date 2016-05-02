icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
gebruikstips

Gebruikstips voor je wasdroger

Als je een wasdroger op de juiste manier installeert, schoonmaakt en gebruikt, kun je flink wat energie en geld besparen. Lees onze tips voor het gebruik van je wasdroger.

Snel naar:

  1. Een paar handige bespaartips
  2. Wasdroger aansluiten
  3. Wasdroger schoonmaken en onderhouden
  4. Brandveiligheid wasdroger
  5. Problemen wasdroger oplossen

1

Een paar handige bespaartips

  • Droog je was gratis aan de waslijn.
  • 1 keer een volle trommel was drogen kost minder energie dan 2 keer een halfvolle.
  • Maak de filters op tijd schoon om stofophoping te voorkomen.
  • Haal de was snel uit de trommel. Zo voorkom je energieverbruik in de anti-kreuk stand.
  • Je kunt strijkdroog en kastdroog wasgoed combineren.
  • Maak de condensor van de droger na 10 tot 20 droogbeurten schoon. Dat verlengt de levensduur van je droger en zorgt dat hij niet meer energie gaat verbruiken per droogbeurt.

Lees meer over:
Energie besparen met je wasdroger

Handige bespaartips

2

Wasdroger aansluiten

  • Houd het afvoerrooster voor de warme lucht vrij.
  • Plaats de droger waterpas op een stabiele ondergrond. Zo beperk je trillingen en lawaai.
  • Sluit eventueel de afvoerslang van de condensoropvangbak aan op de waterafvoer.
  • Plaats de droger niet op uitstekende planken of hoogpolig tapijt. Er moet genoeg ruimte zijn om de warmte af te voeren.
  • Zet de wasdroger op een schone plaats waar geen vuil ophoopt.

Lees meer over:
Je wasdroger aansluiten

Wasdroger op een schone plaats

3

Wasdroger schoonmaken en onderhouden

  • Maak het pluizenfilter na iedere droogbeurt schoon. Schoonmaken onder de kraan werkt het beste. Droog het filter wel af voordat je het terugplaatst in de droger.
  • Leeg na iedere droogbeurt de condensbak. Als de droger op een waterafvoer is aangesloten, is dit niet nodig.
  • De condensor of warmtewisselaar van een condensdroger maak je het beste na 10 tot 20 droogbeurten schoon. De pluizen verwijder je met een stofzuiger. Kijk in de gebruiksaanwijzing hoe je dit moet doen. Dit is niet nodig bij een warmtepompdroger met een zelfreinigende condensor.
  • De binnen- en buitenkant van de droger maak je schoon met water of een mild reinigingsmiddel. 
  • Lees ook de gebruiksaanwijzing van je wasdroger voor advies.

Lees meer over:
Je wasdroger schoonmaken

Video: tips onderhoud wasdrogers

4

Brandveiligheid wasdroger

De wasdroger veroorzaakt vaker brand in huis dan andere huishoudelijke apparaten. Dit gaat wel om oudere luchtafvoerdrogers en condensdrogers. Die haalden veel hogere temperaturen dan de huidige warmtepompdrogers.

Wat kun je zelf doen om brand door je wasdroger te voorkomen?

  • Installeer een rookmelder in je washok.
  • Laat je wasdroger niet draaien als je niet thuis bent.
  • Maak de filters na elke droogbeurt schoon. Gebruik de droger nooit zonder filter of met een beschadigd filter.
  • Bij condens- en warmtepompdrogers: maak de condensor en de condensorruimte regelmatig schoon.
  • Houd de uitgang voor warme lucht vrij. Maak bij luchtafvoerdrogers regelmatig ook de afvoerslang schoon.
  • Sluit de droger direct aan op een geaard wandstopcontact en gebruik liever geen stekkerdoos.
  • Laat niets in de zakken van je wasgoed zitten.

Lees meer over:
Brandveiligheid van wasdrogers

Filter droger schoonhouden

5

Problemen wasdroger oplossen

Problemen met je wasdroger? Deze tips helpen je op weg:

  • Download de handleiding van internet.
  • Maak de droger eerst grondig schoon volgens de instructies.
  • Kijk welk storingsnummer het apparaat weergeeft en zoek dit op in de handleiding.

Is hij echt kapot en heb je een oudere droger? Dan is repareren niet altijd de duurzaamste optie. Wasdrogers zijn de afgelopen decennia veel zuiniger geworden. Als je oudere droger kapot gaat, kun je die uit milieu-oogpunt meestal beter vervangen door een energiezuinig nieuw apparaat. 

Als je een nieuwe machine koopt, is de winkel verplicht je oude apparaat mee te nemen en te recyclen.

Lees meer over:
Wasdroger repareren, vervangen en afdanken

Gebruikstips_reparerenvervangenafdanken
Test wasdrogers
De besteAlle testresultaten