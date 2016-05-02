Gebruikstips voor je wasdroger

De wasdroger veroorzaakt vaker brand in huis dan andere huishoudelijke apparaten. Dit gaat wel om oudere luchtafvoerdrogers en condensdrogers. Die haalden veel hogere temperaturen dan de huidige warmtepompdrogers.

Wat kun je zelf doen om brand door je wasdroger te voorkomen?

Installeer een rookmelder in je washok.

Laat je wasdroger niet draaien als je niet thuis bent.

Maak de filters na elke droogbeurt schoon. Gebruik de droger nooit zonder filter of met een beschadigd filter.

Bij condens- en warmtepompdrogers: maak de condensor en de condensorruimte regelmatig schoon.

Houd de uitgang voor warme lucht vrij. Maak bij luchtafvoerdrogers regelmatig ook de afvoerslang schoon.

Sluit de droger direct aan op een geaard wandstopcontact en gebruik liever geen stekkerdoos.

Laat niets in de zakken van je wasgoed zitten.

Lees meer over:

Brandveiligheid van wasdrogers