Als je ’s avonds de droger nog even aan wilt zetten dan is het fijn als hij snel klaar is. Daarom meten we hoe lang de droger doet over het drogen van katoen en synthetische was. Een warmtepompdroger heeft een volle trommel katoen in gemiddeld 2 uur droog. Condens- en afvoerdrogers zijn een half uur sneller, maar zijn minder energiezuinig.