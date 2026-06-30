Welke droger krijgt je was het snelst en gelijkmatig droog en is ook nog eens heel energiezuinig? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door zelf alle wasdrogers grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Onze onderzoekers testen elke wasdroger uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag welke wasdrogers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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Bekijk direct de testresultaten en voorkom een miskoop.
We hebben warmtepompdrogers getest op onder andere droogprestaties, energieverbruik, snelheid en geluid. Daarnaast beoordelen we het gebruiksgemak en bekijken we of de omgeving niet vochtig wordt tijdens het drogen. Lees meer over hoe we wasdrogers testen.
Belangrijkste van een droger? Dat hij de was droog aflevert. Dikke handdoeken moeten droog zijn, maar ook t-shirts en andere kledingstukken. En dan wel het complete stuk en niet slechts een deel. Daarom bepalen we de vochtigheid van verschillende kledingstukken en textiel voor én na het drogen. Dit doen we voor katoen en synthetische was.
Een droger is een energievreter. Door te kiezen voor een zuinige droger kun je de flink besparen op energiekosten. Zuinige warmtepompdrogers zijn tegenwoordig de norm. Maar tussen deze drogers zit veel verschil. Met de juiste keuze ben je al snel een stuk goedkoper uit.
Als je ’s avonds de droger nog even aan wilt zetten dan is het fijn als hij snel klaar is. Daarom meten we hoe lang de droger doet over het drogen van katoen en synthetische was. Een warmtepompdroger heeft een volle trommel katoen in gemiddeld 2 uur droog.
Nieuwsgierig naar de verschillen tussen wasdrogers op deze en nog veel meer punten? En welke droger de beste uit de test is? Word dan nu lid of wijzig je lidmaatschap en krijg toegang tot de testresultaten van wasdrogers en alle andere producten die we testen.
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Directeur Consumentenbond
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