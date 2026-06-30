Een goede wasdroger droogt je was goed, zonder de lucht in huis erg vochtig te maken. Hier vind je de beste wasdroger voor jou.

Wasdrogers getest

Van een wasdroger verwacht je natuurlijk dat hij goed droogt, maar welke doet dat het best? En welke wasdroger heeft een laag energieverbruik? We testen wasdrogers van onder andere AEG, Beko, Bosch, Miele en Siemens. In de test hebben we condensdrogers en warmtepompdrogers.

Wasdroger kopen

Er zijn verschillende soorten wasdrogers, met elk hun voor- en nadelen. Duurdere warmtepompdrogers, drogen goed en gebruiken weinig energie, maar zijn minder snel. Snellere condensdrogers zijn goedkoper, maar minder zuinig. Vergelijk de drogers op punten die jij belangrijk vindt, zodat je de beste koop voor jou doet.

Wasdrogers vergelijken

Vergelijk drogers op droogresultaat, energiegebruik en condensatie-efficiëntie. Een goede wasdroger blaast weinig vochtige lucht de ruimte in. We hebben ook getest het geluid dat de wasdroger maakt. Een wasdroger met invertermotor maakt meestal minder lawaai.

Je kunt de drogers verder vergelijken op snelheid van drogen en of de wasdroger de resterende tijd weergeeft. Handig als je snel kleding nodig hebt. En kijk voor hoeveel personen wasgoed erin kan; zo kies je de wasdroger die past bij jouw huishouden. Je kunt ook filteren op prijs en zo goedkope drogers met elkaar vergelijken.