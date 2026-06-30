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Wasdrogers vergelijken

Laatste update van de test: 30 juni 2026|

Een goede wasdroger droogt je was goed, zonder de lucht in huis erg vochtig te maken. Hier vind je de beste wasdroger voor jou.

Keuzehulp

  • Beko BM3T3824B
    BekoBM3T3824B
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse B

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • LG RHX1009NWB
    LGRHX1009NWB
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • LG RHX1009NWK
    LGRHX1009NWK
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse C

    € 680,-

    Richtprijs

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Beko B5T49924WC
    BekoB5T49924WC
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse A

    € 700,-

    Richtprijs

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Whirlpool C WD 96M WBS BE
    WhirlpoolC WD 96M WBS BE
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse A

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • AEG TR869T4C
    AEGTR869T4C
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse B

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • AEG TR89T64C
    AEGTR89T64C
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse B

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • LG RT10X8B
    LGRT10X8B
    Warmtepompdroger|10 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Miele TEC648 WP
    MieleTEC648 WP
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Hisense DH3S802BW2
    HisenseDH3S802BW2
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse D

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Hisense DH5S102BW
    HisenseDH5S102BW
    Warmtepompdroger|10 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • AEG TR728D4Z
    AEGTR728D4Z
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse D

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • AEG TR72CWZ84
    AEGTR72CWZ84
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse D

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • LG RHX5009THB
    LGRHX5009THB
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse B

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • AEG TR86CBC87
    AEGTR86CBC87
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse B

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Asko T108HW
    AskoT108HW
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Asko T108HCW
    AskoT108HCW
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • AEG TR86KASSEL
    AEGTR86KASSEL
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse B

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

Wasdrogers getest

Van een wasdroger verwacht je natuurlijk dat hij goed droogt, maar welke doet dat het best? En welke wasdroger heeft een laag energieverbruik? We testen wasdrogers van onder andere AEG, Beko, Bosch, Miele en Siemens. In de test hebben we condensdrogers en warmtepompdrogers. 

Wasdroger kopen

Er zijn verschillende soorten wasdrogers, met elk hun voor- en nadelen. Duurdere warmtepompdrogers, drogen goed en gebruiken weinig energie, maar zijn minder snel. Snellere condensdrogers zijn goedkoper, maar minder zuinig. Vergelijk de drogers op punten die jij belangrijk vindt, zodat je de beste koop voor jou doet.

Wasdrogers vergelijken

Vergelijk drogers op droogresultaat, energiegebruik en condensatie-efficiëntie. Een goede wasdroger blaast weinig vochtige lucht de ruimte in. We hebben ook getest het geluid dat de wasdroger maakt. Een wasdroger met invertermotor maakt meestal minder lawaai. 

Je kunt de drogers verder vergelijken op snelheid van drogen en of de wasdroger de resterende tijd weergeeft. Handig als je snel kleding nodig hebt. En kijk voor hoeveel personen wasgoed erin kan; zo kies je de wasdroger die past bij jouw huishouden. Je kunt ook filteren op prijs en zo goedkope drogers met elkaar vergelijken.

Wasdrogers per merk