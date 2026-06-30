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LG wasdroger

Welke LG wasdroger komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van LG wasdrogers en vergelijk de LG wasdroger met andere wasdrogers.
Laatste update van de test: 30 juni 2026

Keuzehulp

  • LG RHX1009NWB
    LGRHX1009NWB
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • LG RHX1009NWK
    LGRHX1009NWK
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse C

    € 680,-

    Richtprijs

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • LG RT10X8B
    LGRT10X8B
    Warmtepompdroger|10 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • LG RHX5009THB
    LGRHX5009THB
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse B

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • LG RH90V9ZVEN
    LGRH90V9ZVEN
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • LG RH90V9LVEN
    LGRH90V9LVEN
    Warmtepompdroger|9 kg|Onbekend

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • LG RH90V9AV3N
    LGRH90V9AV3N
    Warmtepompdroger|9 kg|Onbekend

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • LG RH80V5AV0N
    LGRH80V5AV0N
    Warmtepompdroger|8 kg|Onbekend

    Prijs niet beschikbaar

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • LG RH80V9AV4N
    LGRH80V9AV4N
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • LG RH90V5AV6N
    LGRH90V5AV6N
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse D

    Prijs niet beschikbaar

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • LG RHX1008NWH
    LGRHX1008NWH
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse C
    Binnenkort getest

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • LG RT90X8
    LGRT90X8
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse B
    Niet getest

    Niet getest

    Duurzaamheid

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • LG RH18U8AVCW
    LGRH18U8AVCW
    Warmtepompdroger|18 kg|Energieklasse D
    Niet getest

    Niet getest

    Duurzaamheid

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Wasdrogers per merk