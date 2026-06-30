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Asko wasdroger

Welke Asko wasdroger komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Asko wasdrogers en vergelijk de Asko wasdroger met andere wasdrogers.
Laatste update van de test: 30 juni 2026

Keuzehulp

  • Asko T108HW
    AskoT108HW
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Asko T108HCW
    AskoT108HCW
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Asko T208H.W
    AskoT208H.W
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse E

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Asko T309HCW
    AskoT309HCW
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse C
    Niet getest

    Niet getest

    Duurzaamheid

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Asko T509HRW
    AskoT509HRW
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse B
    Niet getest

    Niet getest

    Duurzaamheid

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Asko T509HRG
    AskoT509HRG
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse B
    Niet getest

    Niet getest

    Duurzaamheid

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Asko T509HRT
    AskoT509HRT
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse B
    Niet getest

    Niet getest

    Duurzaamheid

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Asko T709HUW
    AskoT709HUW
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse B
    Niet getest

    Niet getest

    Duurzaamheid

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Asko T709HUG
    AskoT709HUG
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse B
    Niet getest

    Niet getest

    Duurzaamheid

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Wasdrogers per merk