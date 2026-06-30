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Hisense wasdroger

Welke Hisense wasdroger komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Hisense wasdrogers en vergelijk de Hisense wasdroger met andere wasdrogers.
Laatste update van de test: 30 juni 2026

Keuzehulp

  • Hisense DH3S802BW2
    HisenseDH3S802BW2
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse D

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Hisense DH5S102BW
    HisenseDH5S102BW
    Warmtepompdroger|10 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Hisense DH3V800UW/BLX
    HisenseDH3V800UW/BLX
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Hisense DH3V800UB/BLX
    HisenseDH3V800UB/BLX
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse C

    Prijs niet beschikbaar

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Hisense DH3S902BW3
    HisenseDH3S902BW3
    Warmtepompdroger|9 kg|Onbekend

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Hisense DH3S902BB3
    HisenseDH3S902BB3
    Warmtepompdroger|9 kg|Onbekend

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Hisense DH7S107BB
    HisenseDH7S107BB
    Warmtepompdroger|10 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Hisense DH5V13UW
    HisenseDH5V13UW
    Warmtepompdroger|10 kg|Energieklasse E

    Prijs niet beschikbaar

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Hisense DHGE904
    HisenseDHGE904
    Warmtepompdroger|9 kg|Onbekend

    Prijs niet beschikbaar

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Hisense DH3S802BW3
    HisenseDH3S802BW3
    Warmtepompdroger|8 kg
    Niet getest

    Niet getest

    Duurzaamheid

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Hisense DH5I804BWCD
    HisenseDH5I804BWCD
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse C
    Niet getest

    Niet getest

    Duurzaamheid

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Hisense DH5S102BB
    HisenseDH5S102BB
    Warmtepompdroger|10 kg
    Niet getest

    Niet getest

    Duurzaamheid

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Hisense DH5S902BW
    HisenseDH5S902BW
    Warmtepompdroger|9 kg
    Niet getest

    Niet getest

    Duurzaamheid

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Hisense DH5I104BBAB
    HisenseDH5I104BBAB
    Warmtepompdroger|10 kg|Energieklasse A
    Niet getest

    Niet getest

    Duurzaamheid

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Hisense DH5I104BWAB
    HisenseDH5I104BWAB
    Warmtepompdroger|10 kg|Energieklasse A
    Binnenkort getest

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

Wasdrogers per merk