Een warmtepompdroger is een zuinige wasdroger. Deze drogers zijn speciale condensdrogers die warmte hergebruiken. Daardoor verbruiken ze veel minder stroom tijdens het drogen. Een warmtepompdroger is ongeveer 60% zuiniger dan andere drogers. Wel zijn ze flink duurder om te kopen.

Voordelen warmtepompdroger

- Verbruikt minder energie, dus beter voor het milieu

- Goedkoper in gebruik

- Minder slijtage van kleding

Nadelen warmtepompdroger

- Doet langer over het drogen

- Relatief duur in aanschaf

Verschil met condensdroger

Warmtepompdrogers drogen op lagere temperatuur en doen daarom langer over het drogen. Maar ze doen dit dus ook energiezuiniger.

Warmtepompdroger kopen

Wij raden het aan om een zuinige warmtepompdroger te kopen, in plaats van een condensdroger. Je betaalt wat meer bij aanschaf. Maar je verdient dit terug doordat de wasdroger met warmtepomp minder energie verbruikt.

Bedenk van tevoren welke speciale functies je op de warmtepomp droger wilt. Je kunt bijvoorbeeld met een speciaal programma voor wol en zijde die materialen drogen in een warmtepompdroger.

Verlichting in de droogtrommel kan handig zijn om te zien welke was je erin gestopt hebt. En met weergaven van de resterende tijd weet je hoe lang de droger nog bezig zal zijn.

We hebben wasdrogers met en zonder warmtepomp getest. We keken onder andere naar het droogresultaat, snelheid van drogen, condensatie-efficientie en lawaai.

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