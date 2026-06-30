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Warmtepompdrogers

Laatste update van de test: 30 juni 2026|

Een warmtepompdroger is een zuinige wasdroger. Deze drogers zijn speciale condensdrogers die warmte hergebruiken. Daardoor verbruiken ze veel minder stroom tijdens het drogen. Een warmtepompdroger is ongeveer 60% zuiniger dan andere drogers. Wel zijn ze flink duurder om te kopen.

Keuzehulp

  • Beko BM3T3824B
    BekoBM3T3824B
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse B

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • LG RHX1009NWB
    LGRHX1009NWB
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • LG RHX1009NWK
    LGRHX1009NWK
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse C

    € 680,-

    Richtprijs

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Beko B5T49924WC
    BekoB5T49924WC
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse A

    € 700,-

    Richtprijs

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Whirlpool C WD 96M WBS BE
    WhirlpoolC WD 96M WBS BE
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse A

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • AEG TR869T4C
    AEGTR869T4C
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse B

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • AEG TR89T64C
    AEGTR89T64C
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse B

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • LG RT10X8B
    LGRT10X8B
    Warmtepompdroger|10 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Miele TEC648 WP
    MieleTEC648 WP
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Hisense DH3S802BW2
    HisenseDH3S802BW2
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse D

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Hisense DH5S102BW
    HisenseDH5S102BW
    Warmtepompdroger|10 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • AEG TR728D4Z
    AEGTR728D4Z
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse D

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • AEG TR72CWZ84
    AEGTR72CWZ84
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse D

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • LG RHX5009THB
    LGRHX5009THB
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse B

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • AEG TR86CBC87
    AEGTR86CBC87
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse B

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Asko T108HW
    AskoT108HW
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Asko T108HCW
    AskoT108HCW
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • AEG TR86KASSEL
    AEGTR86KASSEL
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse B

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

Voordelen warmtepompdroger

- Verbruikt minder energie, dus beter voor het milieu
- Goedkoper in gebruik
- Minder slijtage van kleding

Nadelen warmtepompdroger

- Doet langer over het drogen
- Relatief duur in aanschaf

Verschil met condensdroger

Warmtepompdrogers drogen op lagere temperatuur en doen daarom langer over het drogen. Maar ze doen dit dus ook energiezuiniger. 

Warmtepompdroger kopen

Wij raden het aan om een zuinige warmtepompdroger te kopen, in plaats van een condensdroger. Je betaalt wat meer bij aanschaf. Maar je verdient dit terug doordat de wasdroger met warmtepomp minder energie verbruikt. 

Bedenk van tevoren welke speciale functies je op de warmtepomp droger wilt. Je kunt bijvoorbeeld met een speciaal programma voor wol en zijde die materialen drogen in een warmtepompdroger.

Verlichting in de droogtrommel kan handig zijn om te zien welke was je erin gestopt hebt. En met weergaven van de resterende tijd weet je hoe lang de droger nog bezig zal zijn.

We hebben wasdrogers met en zonder warmtepomp getest. We keken onder andere naar het droogresultaat, snelheid van drogen, condensatie-efficientie en lawaai.

Warmtepompdrogers vergelijken

Vergelijk zuinige warmtepompdrogers op de opties en mogelijkheden en op prijzen. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je ook de testresultaten. Zo vind je de beste warmtepompdroger voor jou.

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