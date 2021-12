Miele maakt vooral warmtepompdrogers. Deze zijn energiezuiniger dan andere soorten drogers. Er zijn nog maar een handjevol Miele-luchtafvoerdrogers en traditionele condensdrogers. Een Miele-warmtepompdroger heb je vanaf zo'n €900. De duurste modellen kosten meer dan €1500.

De dure modellen zijn groter (capaciteit 9 kg), hebben extra's zoals SteamFinish (een stoomprogramma) en je kunt ze bedienen met een app.

Bijzonder aan Miele-wasdrogers is dat ze vrijwel allemaal zijn uitgerust met FragranceDos. Hiermee stop je geurflacons in de droger, die dan een frisse geur aan je wasgoed meegeven.

De duurdere wasdrogers van Miele hebben WiFiConn@ct. Dat betekent dat je ze draadloos op je thuisnetwerk kunt aansluiten en ze met de Miele@home app kunt bedienen.

Warmtepompdrogers

Officieel heeft Miele meerdere productseries, maar alle (nieuwe) Miele wasdrogers zitten in de T1-serie. Er zijn dus geen productseries meer voor Miele-warmtepompdrogers. Ze hebben de volgende eigenschappen:

Prijs: €900 - €1600

Energielabel: A++ of A+++

Capaciteit van 7, 8 of 9 kg katoen.

EcoDry-technologie, waardoor deze drogers zuiniger zouden zijn.

Alleen de goedkoopste modellen hebben een dichte deur, de rest een glazen. De ring om de deur is chroom of wit.

Duurdere modellen hebben WiFiConn@ct en/of SteamFinish, waarbij de was minder gekreukt uit de droger moet komen.

Luchtafvoerdrogers en condensdrogers

De luchtafvoerdrogers en traditionele condensdrogers van Miele zijn niet ingedeeld in series, omdat er maar zo weinig zijn.

Miele wasdrogers getest

We hebben veel Miele wasdrogers getest, maar daarvan zijn enkel warmtepompdrogers nog verkrijgbaar. We testten de wasdrogers natuurlijk op hoe goed ze de was drogen. Maar we beoordelen ook de snelheid waarmee dat gebeurt, hoeveel energie de droger gebruikt, hoeveel lawaai hij maakt en hoeveel vocht hij de ruimte inblaast.

Miele-wasdroger kopen

Het aanbod van Miele-wasdrogers lijkt groot, maar vaak zijn er maar minimale verschillen tussen de modellen. Veel modellen zijn er bijvoorbeeld met een witte of een metaalkleurige ring in de deur. Vaak kun je ook kiezen tussen een recht en een schuin bedieningspaneel.

Ga je op zoek naar een Miele wasdroger, dan kun je wat infromatie uit de modelnaam halen. Er zit een logica achter de cijfers en letters in de modelnaam, al is het even zoeken. Als voorbeeld nemen we de TCH630 WP Eco XL:

C staat voor Chrome Edition: de deur heeft chroomkleurige ring. W staat voor een witte ring.

Bij de TCH 620 is het bedieningspaneel recht, de TCH 630 heeft een schuin bedieningspaneel.

WP staat voor warmtepompdroger.

Modellen met XL achter de naam hebben een capaciteit van 9 kg

Miele wasdrogers vergelijken

Vergelijk de wasdrogers van Miele op hun voorzieningen, zoals of ze een invertermotor of weergave van de resterende tijd hebben en of ze aan te sluiten zijn op de afvoer. En vergelijk de prijzen.

Heb je een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap? Dan vergelijk je de wasdrogers van Miele ook op testresultaten. Zo vind je de beste koop Miele wasdroger voor jou.