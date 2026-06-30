Miele maakt vooral warmtepompdrogers. Deze zijn energiezuiniger dan andere soorten drogers. Miele-luchtafvoerdrogers en traditionele condensdrogers zijn nauwelijks meer te vinden. Een Miele-warmtepompdroger heb je vanaf zo'n €950. De duurste modellen kosten meer dan €2000.

Miele-warmtepompdrogers

De dure modellen zijn groter (capaciteit 9 kg). Die hebben extra's zoals SteamFinish (een stoomprogramma) en je kunt ze bedienen met een app.

Bijzonder aan Miele-wasdrogers is dat ze allemaal zijn uitgerust met FragranceDos. Hiermee stop je geurflacons in de droger, die dan een frisse geur aan je wasgoed meegeven.

Bijna alle drogers van Miele hebben WiFiConn@ct. Dat betekent dat je ze draadloos op je thuisnetwerk kunt aansluiten en ze met de Miele@home app kunt bedienen.

De Miele-warmtepompdrogers hebben de volgende eigenschappen:

- Prijs: €950 - €3000.

- Energielabel: A++ of A+++ en zuiniger.

- Capaciteit van 7, 8 of 9 kg katoen.

- EcoDry-technologie, waardoor deze drogers zuiniger zouden zijn.

- De goedkopere modellen hebben een dichte deur, de rest een glazen. De ring om de deur is chroom of wit.

- Duurdere modellen hebben SteamFinish. Daarbij moet de was minder gekreukt uit de droger komen.

Miele-luchtafvoerdrogers en -condensdrogers

De luchtafvoerdrogers en traditionele condensdrogers worden niet meer gemaakt en nauwelijks meer verkocht.

Miele-wasdrogers getest

We hebben veel Miele-wasdrogers getest. We testen de wasdrogers natuurlijk op hoe goed ze de was drogen. Maar we beoordelen ook de snelheid waarmee dat gebeurt. Hoeveel energie de droger gebruikt. Hoeveel lawaai hij maakt en hoeveel vocht hij de ruimte inblaast.

Miele-wasdroger kopen

Het aanbod van Miele-wasdrogers lijkt groot, maar vaak verschillen de modellen maar weinig van elkaar. Veel modellen zijn er bijvoorbeeld met een witte of een metaalkleurige ring in de deur. Vaak kun je ook kiezen tussen een recht en een schuin bedieningspaneel.

Ga je op zoek naar een Miele-wasdroger? Dan kun je wat informatie uit de modelnaam halen. Er zit een logica achter de cijfers en letters in de modelnaam, al is het even zoeken.

Als voorbeeld nemen we de TCH630 WP Eco XL:

- C staat voor Chrome Edition. De deur heeft chroomkleurige ring. W staat voor een witte ring.

- Bij de TCH 620 is het bedieningspaneel recht. De TCH 630 heeft een schuin bedieningspaneel.

- WP staat voor warmtepompdroger.

- Modellen met XL achter de naam hebben een capaciteit van 9 kg

Miele-wasdrogers vergelijken

Vergelijk de wasdrogers van Miele op hun voorzieningen. Zoals of ze een invertermotor hebben of de resterende tijd tonen. En of ze aan te sluiten zijn op de afvoer. Vergelijk ook de prijzen.

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