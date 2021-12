Een condensdroger laat vocht uit je kleding condenseren. De wasdroger vangt het condens op in een condensbak of voert het af naar het riool. Een condensdroger is relatief goedkoop in aanschaf, maar niet in gebruik.

Voordelen condensdroger

Droogt snel

Goedkoper dan een warmtepompdroger van dezelfde kwaliteit

Nadelen condensdroger

Verbruikt veel energie

Kleding slijt sneller

Wol en zijde kun je er niet in droger

Verschil met warmtepompdroger

Een condensdroger zonder warmtepomp droogt door lucht van hoge temperatuur door de droogtrommel te blazen. Een warmtepompdroger doet dit op lagere temperatuur en hergebruikt de warmte.

Condensdroger kopen

We hebben wasdrogers met en zonder warmtepomp getest op onder andere het droogresultaat, energieverbruik, snelheid van drogen, condensatie-efficientie en lawaai. Omdat condens wasdrogers over het algemeen minder zuinig zijn dan warmtepompdrogers, raden we een condensdroger niet aan. Wil je echter snel drogen, dan kan dat beter met een condensdroger.

Condensdrogers vergelijken

Vergelijk de condensdrogers op functies en mogelijkheden, zoals trommelverlichting, weergave van resterende tijd en draairichting van de deur. En vergelijk de prijzen.

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je ook de testresultaten. Zo vindt je de beste koop condensdroger voor jou.