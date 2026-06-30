Een condensdroger laat vocht uit je kleding condenseren. De wasdroger vangt het condens op in een condensbak of voert het af naar het riool. Traditionele condensdrogers worden door strengere Europese energieregels niet meer gemaakt.

Geen condensdrogers meer op de markt

Sinds 1 juli 2025 is er een nieuw energielabel voor wasdrogers met strengere energie-eisen. Dit betekende het einde van de traditionele condensdrogers. Die gebruiken veel energie. Hierdoor vallen ze in een klasse die niet meer op de markt gebracht mag worden.

Heb je zo’n condensdroger thuis? Zolang hij goed werkt, is het niet per se beter om hem te vervangen. De productie van een nieuwe droger heeft namelijk ook de nodige milieu-impact. Probeer de condensdroger wel duurzaam te gebruiken. Zet hem alleen aan met een volle trommel. Heb je zonnepanelen? Zet hem dan aan op zonnige momenten.

Verschil met warmtepompdroger

Koop je nu een wasdroger, dan is dit altijd een warmtepompdroger. Dit is eigenlijk een variant op de condensdroger. Een condensdroger zonder warmtepomp droogt door lucht van hoge temperatuur door de droogtrommel te blazen. Een warmtepompdroger doet dit op lagere temperatuur en hergebruikt de warmte.

Warmtepompdrogers getest

We hebben wasdrogers met warmtepomp uitgebreid getest. We keken onder andere naar het droogresultaat, energieverbruik, snelheid van drogen, condensatie-efficientie en lawaai.

Wasdrogers vergelijken

Vergelijk de warmtepompdrogers op functies en mogelijkheden. Zoals trommelverlichting, weergave van resterende tijd en draairichting van de deur. En vergelijk de prijzen.

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