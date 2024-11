Wasdrogers 7 kg

Een droger met een vulgewicht van 7 kg is ideaal voor mensen die niet zoveel was in de droger stoppen. Bijvoorbeeld als je ook een wasmachine hebt die niet zo groot is. Welke is de beste?

Droger voor 7 kg kopen

Een wasdroger met een capaciteit van 7 kg is ideaal voor kleine huishoudens van 1 tot 3 personen. Of als je maar een deel van je wasgoed in de droger stopt. Wanneer je een droger voor 7 kg was gaat kopen, zijn er een aantal punten waar je op moet letten.

Warmtepomp of condens wasdroger?

We hebben in de vergelijker 2 soorten drogers: warmtepompdrogers en condensdrogers.

Warmtepompdrogers

Deze drogers werken energiezuinig en drogen op lagere temperaturen. Dit is beter voor kwetsbare stoffen zoals wol of zijde. Ze drogen wat langzamer.

Condensdrogers

Deze drogers zijn vaak goedkoper in aanschaf en sneller, maar verbruiken meer energie.

Handige functies wasdroger

Heb je het soort droger gekozen, dan kijk je naar handige functies. Bijvoorbeeld:

Resttijdindicatie, zodat je weet wanneer de was klaar is.

Programma’s voor delicate stoffen, zodat kleding langer mooi blijft.

Eco-programma’s voor een lager energieverbruik.

Ook kan het handig zijn om verlichting in de trommel te hebben, of om hem aan te kunnen sluiten op de afvoer.

Kijk naar de testresultaten om te zien welke droger het beste droogt en het makkelijkst te gebruiken is.

Drogers voor 7 kg getest

In onze strenge test beoordelen we de resultaten van het drogen. En we kijken naar hoeveel lawaai de droger daarbij maakt, hoeveel energie hij verbruikt en of de omgeving droog blijft. Dat laatste heet condensatie-efficiëntie.

Drogers voor 7 kg vergelijken

Een wasdroger kiezen doe je niet zomaar. Je wilt zeker weten dat je een goede koopt, want het is een grote investering. De prijs, energiezuinigheid en extra functies spelen een belangrijke rol.

Je kunt daarop filteren in de Vergelijker. Je kunt dan eenvoudig zien welke wasdroger van 7 kg het beste bij jouw wensen past. Vergelijk de drogers voor 7 kg met elkaar om de beste te vinden. Of je nu op zoek bent naar een energiezuinige warmtepompdroger of een voordeligere condensdroger: je vindt alle opties op een rij.