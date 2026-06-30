Beko wasdrogers

Beko maakt relatief goedkope warmtepompdrogers, traditionele condensdrogers en luchtafvoerdrogers. Alle drogers zijn eenvoudig. Op Beko-drogers vind je (nog) geen geavanceerde snufjes zoals bediening met een app.

Beko-droger kopen

Voordat je een Beko-droger koopt, maak je een keuze uit welk soort wasdroger je wilt. Kies je een zuinige warmtepompdroger, een snellere condensdroger, een hybride, of een ouderwetse luchtafvoerdroger? Die laatste is steeds moeilijker te vinden.

Eigenschappen warmtepompdrogers van Beko

- €500 tot €750

- Energielabel A+, A++ of A+++

- Een capaciteit van 7, 8 of 9 kg katoen

Eigenschappen condensdrogers van Beko

- €450 tot €550

- Energielabel B

- Een capaciteit van 7, 8 of 9 kg katoen

Eigenschappen luchtafvoerdrogers van Beko

- Vanaf €370

- Energielabel C

- Een capaciteit van 8 kg katoen

Beko-drogers getest

In onze test van wasdrogers beoordelen we ook regelmatig modellen van Beko. We kijken dan naar hoe goed en snel de drogers de was drogen. Hoe zuinig en stil ze dat doen. Hoe droog de omgeving blijft en nog enkele andere eigenschappen. Zo kunnen we je laten zien welke wasdroger van Beko de beste is.

Beko-drogers vergelijken

We helpen je een goede en betaalbare Beko-droger te kiezen door je ze hier te laten vergelijken. Bekijk hoeveel kilo wasgoed er in de droogtrommel past en welke voorzieningen de wasdrogers hebben.

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