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Beko-wasdrogers

Laatste update van de test: 30 juni 2026|

Beko maakt relatief goedkope warmtepompdrogers, traditionele condensdrogers en luchtafvoerdrogers. Alle drogers zijn eenvoudig. Op Beko-drogers vind je (nog) geen geavanceerde snufjes zoals bediening met een app.

Keuzehulp

  • Beko BM3T3824B
    BekoBM3T3824B
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse B

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Beko B5T49924WC
    BekoB5T49924WC
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse A

    € 700,-

    Richtprijs

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Beko BM3T3722B
    BekoBM3T3722B
    Warmtepompdroger|7 kg|Energieklasse E

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Beko BM3T3924WMM
    BekoBM3T3924WMM
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Beko BM3T3923W
    BekoBM3T3923W
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse D

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Beko BM3T3824W
    BekoBM3T3824W
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Beko BM3T3824BC
    BekoBM3T3824BC
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Beko B3T6823W2
    BekoB3T6823W2
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse D

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Beko BM3T3824A
    BekoBM3T3824A
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Beko B3T6923M2
    BekoB3T6923M2
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse D

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Beko BM3T3823B
    BekoBM3T3823B
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse D

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Beko BM3T3823W
    BekoBM3T3823W
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse D

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

Beko-droger kopen

Voordat je een Beko-droger koopt, maak je een keuze uit welk soort wasdroger je wilt. Kies je een zuinige warmtepompdroger, een snellere condensdroger, een hybride, of een ouderwetse luchtafvoerdroger? Die laatste is steeds moeilijker te vinden.

Eigenschappen warmtepompdrogers van Beko

- €500 tot €750
- Energielabel A+, A++ of A+++
- Een capaciteit van 7, 8 of 9 kg katoen

Eigenschappen condensdrogers van Beko

- €450 tot €550
- Energielabel B
- Een capaciteit van 7, 8 of 9 kg katoen

Eigenschappen luchtafvoerdrogers van Beko

- Vanaf €370 
- Energielabel C
- Een capaciteit van 8 kg katoen

Beko-drogers getest

In onze test van wasdrogers beoordelen we ook regelmatig modellen van Beko. We kijken dan naar hoe goed en snel de drogers de was drogen. Hoe zuinig en stil ze dat doen. Hoe droog de omgeving blijft en nog enkele andere eigenschappen. Zo kunnen we je laten zien welke wasdroger van Beko de beste is.

Beko-drogers vergelijken

We helpen je een goede en betaalbare Beko-droger te kiezen door je ze hier te laten vergelijken. Bekijk hoeveel kilo wasgoed er in de droogtrommel past en welke voorzieningen de wasdrogers hebben.

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Vergelijk tenslotte ook de prijzen om de Beste Koop Beko-wasdroger te vinden.

Wasdrogers per merk