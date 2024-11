Wasdrogers 8 kg

Droger van 8 kg kopen

De 8 kg droger heeft genoeg ruimte voor grotere ladingen was. Bijvoorbeeld beddengoed of handdoeken. Het energieverbruik is vaak lager dan bij grotere modellen. Dat is goed voor je portemonnee én het milieu.

In de vergelijker vind je 2 soorten wasdrogers: warmtepompdrogers en condensdrogers.

Warmtepompdrogers zijn het meest energiezuinig en werken met lagere temperaturen, wat beter is voor je kleding. Deze drogers zijn vaak iets duurder in aanschaf, maar besparen op de lange termijn energie.

Condensdrogers zijn goedkoper in aanschaf en drogen wat sneller. Het energieverbruik is wel wat hoger.

Let bij het kopen van een droger van 8 kg op het energieverbruik. Warmtepompdrogers hebben vaak label A++ of A+++, terwijl condensdrogers meestal C of B scoren. In de testresultaten zie je hoe zuinig de droger werkelijk is.

Veel wasdrogers van 8 kg hebben handige functies zoals:

Startuitstel, zodat je de droger kunt laten draaien wanneer het jou uitkomt.

Anti-kreukfunctie, waardoor strijken minder tijd kost.

Sensoren die de vochtigheid meten en de droogtijd aanpassen, wat energie bespaart.

Drogers van 8 kg getest

In onze test van wasdrogers zitten veel drogers met een vulgewicht van 8 kg. We testen ze allemaal in een lab, waar we onder meer kijken naar de droogprestaties. Dus hoe gelijkmatig ze de was drogen, hoe nauwkeurig het droogprogramma is en hoe erg de was kreukt. En hoe snel ze zijn. Verder kijken we of de omgeving droog blijft. Daarnaast beoordelen we ook het gebruiksgemak, energiegebruik en geluid dat de droger maakt.

Drogers van 8 kg vergelijken

De prijs, energieverbruik, en gebruiksgemak spelen een belangrijke rol als je een wasdroger gaat kiezen. Met onze vergelijker zet je eenvoudig wasdrogers met een vulgewicht van 8 kg naast elkaar. Zo zie je snel welke droger past bij jouw huishouden en budget. Filter op andere eigenschappen die je belangrijk vindt en vergelijk de drogers die bij je voorkeuren passen.