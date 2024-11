Whirlpool drogers getest

In onze test van wasdrogers bekijken we welke het beste drogen, de omgeving droog houden en weinig energie verbruiken. In het laboratorium testen we alle drogers op dezelfde strenge manier. Ontdek welke Whirlpool drogers je was efficiënt drogen.

Whirlpool droger kopen

Als je een Whirlpool wasdroger gaat kopen, is het belangrijk om te letten op de droogprestaties en het gebruiksgemak. Je zoekt natuurlijk een droger die je was goed gelijkmatig droog krijgt. En ook eentje waar je de was makkelijk in en uit kunt halen en de filters en condensbak leeg kunt maken. Daarvoor kijk je naar de testresultaten.

Staat je wasdroger in een ruimte die je niet zo goed kunt ventileren, let dan ook op de condensatie-efficiëntie. Dat is de hoeveelheid vocht die vrijkomt tijdens drogen.

Whirlpool biedt vooral warmtepompdrogers. Die zijn energiezuinig. Een warmtepompdroger is dus ideaal als je je energierekening wilt verlagen. Wel duurt het langer voordat de was kastdroog is. Whirlpool gebruikt hun 6th Sense-technologie om de temperatuur en vochtigheidsgraad automatisch aan te passen. Zo droogt de was zacht en bespaar je tijd en energie.

Kies de trommelcapaciteit die bij je past. Whirlpool wasdrogers hebben vaak trommels van 8 of 9 kilo, geschikt voor zowel kleine als grote huishoudens.

Let ook op het geluidsniveau, vooral als je de droger in een ruimte plaatst waar je veel bent. Whirlpool biedt modellen die relatief stil zijn, met een geluidsniveau van onder de 60 dB, maar het kan stiller. Andere handige functies zijn speciale programma’s voor delicate stoffen en een kinderslot voor extra veiligheid. Of FreshCare+ voor het fris houden van je was, als je het niet meteen uit de trommel haalt.

Whirlpool drogers vergelijken

Met onze vergelijker zet je eenvoudig verschillende Whirlpool drogers naast elkaar. Zo zie je in één oogopslag verschillen in energieklasse, droogtijd en extra functies. Dit helpt je om snel de droger te vinden die past bij jouw huishouden en wensen.

Onze vergelijker laat ook zien welke drogers de beste prijs-kwaliteitverhouding hebben en hoe ze scoren op gebruiksgemak en duurzaamheid. Met onze vergelijker maak je een slimme keuze voor jouw situatie.