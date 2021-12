Siemens wasdrogers

Siemens maakt warmtepompdrogers en traditionele condensdrogers. Van simpel en goedkoop, tot duur en heel geavanceerd.

Siemens wasdroger kopen

Wanneer je een Siemens wasdroger gaat kopen, kun je eerst een keuze maken voor een bepaalde serie.

Het huidige aanbod van Siemens is onderverdeeld in de iQ300, iQ500, iQ700/iQ800 en AvantGarde serie. Van eenvoudig tot meest geavanceerd.

Warmtepompdrogers

iQ300

Modelnamen beginnend met WT45RV of WT43RV

Prijs €350 - €800

Energielabel A++

Capaciteit 7 of 8 kg

Dichte of glazen deur (bij de duurdere modellen)

iQ500

Modelnamen beginnend met (onder andere) WT7U

Prijs €450 - €900

Energielabel A++ of A+++

Capaciteit 8 kg

Dichte of glazen deur (bij de duurdere modellen)

Een zelfreinigende condensor

iQ700

Modelnamen beginnend met WT47W, WT47O of WT44W5

Prijs €700 - €1000

Energielabel A++ of A+++

Capaciteit 8 of 9 kg

Vrijwel alle modellen hebben een glazen deur

Naast de extra's van de iQ500 serie hebben deze drogers ook nog een extra snel droogprogramma

iQ800

Modelnamen beginnend met WT8H, WT7Y, WT4H8

Prijs €1000 - €1300

Energielabel A++ of A+++

Capaciteit 8 of 9 kg

Alle modellen hebben een glazen deur

Naast de extra's van de iQ700 serie kun je deze drogers ook bedienen met de Home Connect app.

De duurdere modellen hebben ook een speciaal pluizenfilter dat je nog maar om de 20 wasbeurten hoeft schoon te maken

AvantGarde

Modelnamen beginnend met WT47X of WT7HX

Prijs €1450 - €1500

Energielabel A+++

Capaciteit 9 kg

Heeft alle opties van de iQ800 en daarnaast nog speciaal design

Condensdrogers

iQ300

Modelnamen beginnend met (onder andere) WT43N

Prijs €400 - €500

Energielabel B

Capaciteit 7 of 8 kg

Dichte (niet glazen) deur

iQ500

Modelnamen beginnend met WT46G

Prijs €450 - €500

Energielabel B

Capaciteit 8 of 9 kg

Glazen deur

Groter scherm

Verschil tussen wasdrogers van Siemens en Bosch

Wasdrogers van Bosch en Siemens worden door dezelfde fabrikant gemaakt. Veel modellen van Bosch en Siemens zijn technisch gelijk aan elkaar. Alleen het uiterlijk verschilt en soms een aantal droogprogramma’s. En de modellen van Bosch zijn vaak iets goedkoper.

Je kunt deze gelijke modellen herkennen aan de naam, waarbij een aantal letters en cijfers gelijk is. De Bosch WTW84562NL is bijvoorbeeld gelijk aan de Siemens WT44W562NL.

Siemens wasdrogers getest

In de test hebben we Siemens wasdrogers, net als wasdrogers van Bosch en ander merken, beoordeeld op verscheidene aspecten. Zo testen we bijvoorbeeld hoe snel, zuinig en stil de wasdrogers de was drogen, en hoeveel vocht ze de ruimte in blazen.

Siemens wasdrogers vergelijken

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je de testresultaten. Heb je dat niet, dan kun je in elk geval vergelijken op de eigenschappen van de wasdrogers en op prijzen. Zo helpen we je de beste koop Siemens wasdroger voor jou te vinden.