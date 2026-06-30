Siemens wasdrogers

Siemens maakt warmtepompdrogers en traditionele condensdrogers. Van simpel en goedkoop, tot duur en heel geavanceerd.

Siemens-droger kopen

Wanneer je een Siemens-wasdroger gaat kopen, kun je eerst een keuze maken voor een bepaalde serie.

Het huidige aanbod van Siemens is onderverdeeld in de iQ300, iQ500, iQ700/iQ800 en AvantGarde serie. Van eenvoudig tot meest geavanceerd.

Warmtepompdrogers

iQ300

- Modelnamen beginnend met WT45H of WT43H

- Prijs €600 - €800

- Energielabel A++

- Capaciteit 7 of 8 kg

- Dichte of glazen deur

iQ500

- Modelnamen beginnend met WT7U, WQ33, WQ35, WQ45G of WQ45H

- Prijs €450 - €900

- Energielabel A++ of A+++

- Capaciteit 8 of 9 kg

- Glazen deur

- Vaak met zelfreinigende condensor

- Een enkele met HomeConnect

iQ700

- Modelnamen beginnend met WQ45B of WQ46B

- Prijs €600 - €1400

- Energielabel A+++

- Capaciteit 9 kg

- Glazen deur

- HomeConnect

Condensdrogers

iQ300

- Modelnamen beginnend met WT43N

- Prijs €500 - €600

- Energielabel B

- Capaciteit 7 of 8 kg

- Dichte (niet glazen) deur

iQ500

- Modelnamen beginnend met WP31

- Prijs €600 - €650

- Energielabel B

- Capaciteit 8 kg

- Glazen deur

- Groter scherm

Verschil tussen drogers van Siemens en Bosch

Wasdrogers van Bosch en Siemens worden door dezelfde fabrikant gemaakt. Veel modellen van Bosch en Siemens zijn technisch gelijk aan elkaar. Alleen het uiterlijk verschilt en soms een aantal droogprogramma’s. En de modellen van Bosch zijn vaak iets goedkoper.

Je kunt deze gelijke modellen herkennen aan de naam, waarbij een aantal letters en cijfers gelijk is. De Bosch WTW84562NL is bijvoorbeeld gelijk aan de Siemens WT44W562NL.

Siemens-drogers getest

In de test hebben we Siemens-drogers beoordeeld op verschillende onderdelen. Zo testen we bijvoorbeeld hoe snel, zuinig en stil de wasdrogers de was drogen, en hoeveel vocht ze de ruimte in blazen. We testen ook wasdrogers van Bosch en ander merken.

Siemens-drogers vergelijken

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je de testresultaten. Heb je dat niet? Dan kun je in elk geval vergelijken op de eigenschappen van de wasdrogers en op prijzen. Zo helpen we je de beste koop Siemens-droger voor jou te vinden.