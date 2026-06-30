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AEG-wasdrogers

Laatste update van de test: 30 juni 2026|

AEG maakt warmtepompdrogers, traditionele condensdrogers en nog een enkele luchtafvoerdroger. Veel AEG-drogers zijn goedkoop of gemiddeld geprijsd, maar er zijn ook geavanceerde modellen. Bekijk, vergelijk en koop een AEG-wasdroger in onze vergelijker.

    Keuzehulp

    • AEG TR869T4C
      AEGTR869T4C
      Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse B

      Duurzaamheid

      Gebruiksgemak

    • AEG TR89T64C
      AEGTR89T64C
      Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse B

      Duurzaamheid

      Gebruiksgemak

    • AEG TR728D4Z
      AEGTR728D4Z
      Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse D

      Duurzaamheid

      Gebruiksgemak

    • AEG TR72CWZ84
      AEGTR72CWZ84
      Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse D

      Duurzaamheid

      Gebruiksgemak

    • AEG TR86CBC87
      AEGTR86CBC87
      Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse B

      Duurzaamheid

      Gebruiksgemak

    • AEG TR86KASSEL
      AEGTR86KASSEL
      Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse B

      Duurzaamheid

      Gebruiksgemak

    • AEG TR968B4C
      AEGTR968B4C
      Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse B

      Duurzaamheid

      Gebruiksgemak

    • AEG TR969PB4C
      AEGTR969PB4C
      Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse B

      Duurzaamheid

      Gebruiksgemak

    • AEG TR97MUNCHEN
      AEGTR97MUNCHEN
      Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse A
      Expert review

      Duurzaamheid

      Gebruiksgemak

    • AEG TR969BC6
      AEGTR969BC6
      Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse B

      Duurzaamheid

      Gebruiksgemak

    • AEG TR969V6C
      AEGTR969V6C
      Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse A
      Expert review

      Duurzaamheid

      Gebruiksgemak

    • AEG TR718AK2B
      AEGTR718AK2B
      Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse C

      Duurzaamheid

      Gebruiksgemak

    • AEG TR9HAMBURG
      AEGTR9HAMBURG
      Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse B

      Duurzaamheid

      Gebruiksgemak

    • AEG TR968V4C
      AEGTR968V4C
      Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse A
      Expert review

      Duurzaamheid

      Gebruiksgemak

    • AEG TR96CVC89
      AEGTR96CVC89
      Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse A
      Expert review

      Duurzaamheid

      Gebruiksgemak

    • AEG TR97BADEN
      AEGTR97BADEN
      Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse B

      Duurzaamheid

      Gebruiksgemak

    • AEG TR868B4B
      AEGTR868B4B
      Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse B

      Duurzaamheid

      Gebruiksgemak

    • AEG TR86TRIER
      AEGTR86TRIER
      Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse B

      Duurzaamheid

      Gebruiksgemak

    AEG-droger kopen

    AEG maakt warmtepompdrogers en traditionele condensdrogers. Luchtafvoerdrogers zijn er ook, maar die zijn moeilijker te vinden. AEG richt zich bij drogers op laag energieverbruik en behoud van de kwaliteit van stoffen die worden gedroogd. 

    Het huidige aanbod van AEG is onderverdeeld in de 6000-, 7000-, 8000- en 9000-serie. De laatste 3 series zijn warmtepompdrogers.

    Aan de modelnaam kun je aflezen wat voor soort wasdroger het is. Bijvoorbeeld T7DB83GP:

    - De 7 geeft aan dat dit een model uit de 7000-serie is.
    - De 8 geeft aan dat de wasdroger heeft een capaciteit van 8 kg heeft.
    - Een model waarvan de naam eindigt op P heeft een dichte deur. Eindigt de modelnaam op S, dan heeft het model een glazen deur met zilveren ring. Met W heeft het model een glazen deur met witte ring.

    Warmtepompdrogers

    7000 serie

    - Modelnamen beginnend met T7
    - Prijs €550 - €800
    - Energielabel A+, A++ of A+++

    8000 serie

    - Modelnamen beginnend met T8
    - Prijs €650 - €900
    - Energielabel A++ of A+++
    - Met AbsoluteCare. Hiermee worden volgens AEG de bewegingen en temperatuur van de trommel afgestemd op de soort stof. Daardoor blijft de kwaliteit en vorm behouden.

    9000 serie

    - Modelnamen beginnend met T9
    - Vanaf €850
    - Energielabel A+++, condensatie-efficiëntieklasse A
    - Met FiberPro, een techniek die gevoelige stoffen extra zou moeten beschermen.

    Condensdrogers

    6000 serie

    - Modelnamen beginnend met T6
    - Prijs €450 - €650 
    - Energielabel B

    AEG drogers getest 

    Uit al deze series hebben we drogers van AEG getest. We letten hierbij op de droogprestaties, het energieverbruik, de snelheid en het andere aspecten. In de test van wasdrogers nemen we vooral warmtepompdrogers op. Die raden we aan omdat ze energiezuiniger zijn.

    AEG drogers vergelijken

    Weet je nog niet uit welke serie je een model wilt? Of weet je wel welke serie, maar niet welk model? Je kunt ze onderling vergelijken en zien welke eigenschappen de wasdrogers van AEG hebben. 

    Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je ook de testresultaten. Zo vindt je de beste droger van AEG voor jou.

    Wasdrogers per merk