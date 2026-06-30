AEG wasdrogers

AEG maakt warmtepompdrogers, traditionele condensdrogers en nog een enkele luchtafvoerdroger. Veel AEG-drogers zijn goedkoop of gemiddeld geprijsd, maar er zijn ook geavanceerde modellen. Bekijk, vergelijk en koop een AEG-wasdroger in onze vergelijker.

AEG-droger kopen

AEG maakt warmtepompdrogers en traditionele condensdrogers. Luchtafvoerdrogers zijn er ook, maar die zijn moeilijker te vinden. AEG richt zich bij drogers op laag energieverbruik en behoud van de kwaliteit van stoffen die worden gedroogd.

Het huidige aanbod van AEG is onderverdeeld in de 6000-, 7000-, 8000- en 9000-serie. De laatste 3 series zijn warmtepompdrogers.

Aan de modelnaam kun je aflezen wat voor soort wasdroger het is. Bijvoorbeeld T7DB83GP:

- De 7 geeft aan dat dit een model uit de 7000-serie is.

- De 8 geeft aan dat de wasdroger heeft een capaciteit van 8 kg heeft.

- Een model waarvan de naam eindigt op P heeft een dichte deur. Eindigt de modelnaam op S, dan heeft het model een glazen deur met zilveren ring. Met W heeft het model een glazen deur met witte ring.

Warmtepompdrogers

7000 serie

- Modelnamen beginnend met T7

- Prijs €550 - €800

- Energielabel A+, A++ of A+++

8000 serie

- Modelnamen beginnend met T8

- Prijs €650 - €900

- Energielabel A++ of A+++

- Met AbsoluteCare. Hiermee worden volgens AEG de bewegingen en temperatuur van de trommel afgestemd op de soort stof. Daardoor blijft de kwaliteit en vorm behouden.

9000 serie

- Modelnamen beginnend met T9

- Vanaf €850

- Energielabel A+++, condensatie-efficiëntieklasse A

- Met FiberPro, een techniek die gevoelige stoffen extra zou moeten beschermen.

Condensdrogers

6000 serie

- Modelnamen beginnend met T6

- Prijs €450 - €650

- Energielabel B

AEG drogers getest

Uit al deze series hebben we drogers van AEG getest. We letten hierbij op de droogprestaties, het energieverbruik, de snelheid en het andere aspecten. In de test van wasdrogers nemen we vooral warmtepompdrogers op. Die raden we aan omdat ze energiezuiniger zijn.

AEG drogers vergelijken

Weet je nog niet uit welke serie je een model wilt? Of weet je wel welke serie, maar niet welk model? Je kunt ze onderling vergelijken en zien welke eigenschappen de wasdrogers van AEG hebben.

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je ook de testresultaten. Zo vindt je de beste droger van AEG voor jou.