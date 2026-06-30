Bosch maakt warmtepompdrogers en traditionele condensdrogers. Van simpel en goedkoop tot duur en geavananceerd. We helpen je de Bosch-wasdroger te vinden die bij jou past.

Bosch droger kopen

Welke wasdroger van Bosch je moet kopen hangt af van je wensen. Zoek je een snelle, simpele condensdroger? Of een energiezuinige warmtepompdroger met meer functies?

Het huidige aanbod van Bosch is onderverdeeld in 4 lijnen: serie 4, serie 6, serie 8 en HomeProfessional. Van eenvoudig tot meest geavanceerd.

Warmtepompdrogers

Serie 4

- Modelnamen beginnend met WTH83 en WTH85

- Prijs €600 - €850

- Energielabel A+ of A++

- Capaciteit 7 of 8 kg

- Dichte of glazen deur

Serie 6

- Modelnamen beginnend met WQG23, WQG24, WQG13, WQH24, of WTU87

- Prijs €700 - €1000

- Energielabel A++ of A+++

- Capaciteit 8 of 9 kg

- Vrijwel alle modellen hebben een glazen deur, zwart of doorzichtig

- Een groter bedieningsdisplay en een zelfreinigende condensor

Serie 8

- Modelnamen beginnend met WQB24

- Prijs €1300 - €1350

- Energielabel A+++

- Capaciteit 9 kg

- Glazen deur

- Naast de extra's van de serie 6 hebben deze drogers ook nog een extra snel droogprogramma

Condensdrogers

Serie 4

- Modelnamen beginnend met WTE of WTN

- Prijs €450 - €575

- Energielabel B

- Capaciteit 7 en 8 kg

- Dichte (niet glazen) deur

Serie 6

- Modelnamen beginnend met WPG

- Prijs €600 - €650

- Energielabel B

- Capaciteit 8 kg

- Glazen deur

- Groter scherm

Verschil Siemens- en Bosch-droger

Wasdrogers van Bosch en Siemens worden door dezelfde fabrikant gemaakt. Veel modellen zijn technisch gelijk aan elkaar. Alleen het uiterlijk verschilt dan en soms een aantal programma’s. De modellen van Bosch zijn vaak iets goedkoper.

De gelijke modellen kun je herkennen aan de naam. De Bosch WTW84562NL is bijvoorbeeld gelijk aan de Siemens WT44W562NL. Een aantal letters en cijfers is gelijk.

Bosch drogers getest

We testen regelmatig Bosch wasdrogers, uit verschillende series. In de test beoordelen we de drogers van Bosch, Siemens en andere merken. We testen bijvoorbeeld hoe goed ze drogen, hoe snel en hoe stil ze dat doen en hoeveel energie ze erbij gebruiken.

Bosch drogers vergelijken

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