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Bosch wasdrogers

Laatste update van de test: 30 juni 2026|

Bosch maakt warmtepompdrogers en traditionele condensdrogers. Van simpel en goedkoop tot duur en geavananceerd. We helpen je de Bosch-wasdroger te vinden die bij jou past.

Keuzehulp

  • Bosch WQG133DANL
    BoschWQG133DANL
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Bosch WQG233DLNL
    BoschWQG233DLNL
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Bosch WQG133DMNL
    BoschWQG133DMNL
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Bosch WQG133DBNL
    BoschWQG133DBNL
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Bosch WQG233DENL
    BoschWQG233DENL
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse C

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Bosch WQH246CLNL
    BoschWQH246CLNL
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse B

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Bosch WQH246CENL
    BoschWQH246CENL
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse B

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Bosch WQB246CLNL
    BoschWQB246CLNL
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse B

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Bosch WRB247C5NL
    BoschWRB247C5NL
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse A

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Bosch WQB246CPNL
    BoschWQB246CPNL
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse B

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Bosch WQB246CENL
    BoschWQB246CENL
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse B

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Bosch WRB247C9NL
    BoschWRB247C9NL
    Warmtepompdroger|9 kg|Energieklasse A

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Bosch WTH8520ENL
    BoschWTH8520ENL
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse D

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Bosch WTH8520LNL
    BoschWTH8520LNL
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse D

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Bosch WTH8520CNL
    BoschWTH8520CNL
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse D

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Bosch WTH8520MNL
    BoschWTH8520MNL
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse D

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Bosch WTH8300LNL
    BoschWTH8300LNL
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse E

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

  • Bosch WTH8300SNL
    BoschWTH8300SNL
    Warmtepompdroger|8 kg|Energieklasse E

    Duurzaamheid

    Gebruiksgemak

Bosch droger kopen

Welke wasdroger van Bosch je moet kopen hangt af van je wensen. Zoek je een snelle, simpele condensdroger? Of een energiezuinige warmtepompdroger met meer functies?

Het huidige aanbod van Bosch is onderverdeeld in 4 lijnen: serie 4, serie 6, serie 8 en HomeProfessional. Van eenvoudig tot meest geavanceerd.

Warmtepompdrogers

Serie 4

- Modelnamen beginnend met WTH83 en WTH85
- Prijs €600 - €850
- Energielabel A+ of A++
- Capaciteit 7 of 8 kg
- Dichte of glazen deur

Serie 6

- Modelnamen beginnend met WQG23, WQG24, WQG13, WQH24, of WTU87
- Prijs €700 - €1000
- Energielabel A++ of A+++
- Capaciteit 8 of 9 kg
- Vrijwel alle modellen hebben een glazen deur, zwart of doorzichtig
- Een groter bedieningsdisplay en een zelfreinigende condensor

Serie 8

- Modelnamen beginnend met WQB24
- Prijs €1300 - €1350
- Energielabel A+++
- Capaciteit 9 kg
- Glazen deur
- Naast de extra's van de serie 6 hebben deze drogers ook nog een extra snel droogprogramma

Condensdrogers

Serie 4

- Modelnamen beginnend met WTE of WTN
- Prijs €450 - €575
- Energielabel B
- Capaciteit 7 en 8 kg
- Dichte (niet glazen) deur

Serie 6

- Modelnamen beginnend met WPG
- Prijs €600 - €650
- Energielabel B
- Capaciteit 8 kg
- Glazen deur
- Groter scherm

Verschil Siemens- en Bosch-droger

Wasdrogers van Bosch en Siemens worden door dezelfde fabrikant gemaakt. Veel modellen zijn technisch gelijk aan elkaar. Alleen het uiterlijk verschilt dan en soms een aantal programma’s. De modellen van Bosch zijn vaak iets goedkoper.

De gelijke modellen kun je herkennen aan de naam. De Bosch WTW84562NL is bijvoorbeeld gelijk aan de Siemens WT44W562NL. Een aantal letters en cijfers is gelijk.

Bosch drogers getest

We testen regelmatig Bosch wasdrogers, uit verschillende series. In de test beoordelen we de drogers van Bosch, Siemens en andere merken. We testen bijvoorbeeld hoe goed ze drogen, hoe snel en hoe stil ze dat doen en hoeveel energie ze erbij gebruiken.

Bosch drogers vergelijken

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Wasdrogers per merk