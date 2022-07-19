Wasdroger schoonmaken

Hieronder staan de belangrijkste onderdelen van een wasdroger die je vaak moet schoonmaken.

Pluizenfilter

Filters in de deur en deuropening vangen pluizen op die vrijkomen uit de was. Maak deze pluizenfilters schoon na iedere droogbeurt. Zo voorkom je een langere droogduur en een hoger energieverbruik. Bovendien kan pluis dat in het binnenwerk van de wasdroger terechtkomt de droger beschadigen.

Je kunt het pluizenfilter met de hand schoonmaken of onder de kraan. Droog de filters dan wel goed af voor je ze terugzet in de wasdroger.

Condensbak

Condens- en warmtepompdrogers halen het vocht uit de lucht waarmee de was gedroogd is. Het vocht wordt opgevangen in een condensbak. Is de droger niet op een waterafvoer aangesloten? Leeg deze bak dan na iedere droogbeurt.

Condensor

Maak bij condensdrogers en warmtepompdrogers de condensor (ook wel warmtewisselaar genoemd) regelmatig schoon. Sommige wasdrogers geven met een lampje aan wanneer dit moet gebeuren. Maak de condensor sowieso elke 10 tot 20 droogbeurten schoon.

Lees in de handleiding hoe je de condensor het beste schoonmaakt. En hoe vaak dit moet. Soms kun je de condensor uit de droger halen en hem schoonmaken onder de kraan. Als dat niet kan, zuig dan de condensor en het ventilatierooster van de condensor met de stofzuiger schoon voor een goede luchtcirculatie.

Vaak horen er bij de condensor ook nog 1 of meerdere filters die je ook regelmatig moet schoonmaken.

Sommige warmtepompdrogers hebben een zelfreinigende condensor. Je hoeft de condensor(filter) dan niet zelf schoon te maken. Dit gebeurt automatisch met het afvoerwater.

Luchtafvoerslang

Als je een luchtafvoerdroger hebt, maak dan regelmatig de luchtafvoerslang schoon. Als de afvoerslang vies is, kan de warme lucht namelijk minder goed afgevoerd worden. Dan kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Je kunt de afvoerslang het beste schoonmaken met de stofzuiger.

Buiten- en binnenkant

De buiten- en binnenkant van de droger kun je met water of een mild reinigingsmiddel afnemen. Gebruik geen agressieve middelen of schuurmiddel.

Vochtsensor

Vergeet ook de vochtsensor niet schoon te maken. Deze sensor bevindt zich in de trommel en detecteert of de was droog is. Als de sensor vies is, zal de droger minder goed werken. Je kunt de sensor schoonmaken met een vochtige doek. Kun je de sensor niet vinden? Check dan even de handleiding.