Wasdroger schoonmaken

Een wasdroger moet je regelmatig schoonmaken zodat het pluizenfilter en de condensor niet verstopt raken. Een droger die niet schoon is verbruikt meer energie en maakt de was minder goed droog.

Pluizenfilter

Uit de was vrijgekomen pluizen worden opgevangen in filters in de deur en deuropening. Maak deze pluizenfilters schoon na iedere droogbeurt. Zo voorkom je een langere droogduur en een hoger energieverbruik. Bovendien kan pluis dat in het binnenwerk van de wasdroger terechtkomt de droger beschadigen.

Als er pluis zit op onderdelen die heet worden, kan zelfs brand ontstaan. Je kunt het pluizenfilter met de hand schoonmaken, maar schoonmaken onder de kraan werkt het beste. Droog de filters goed af voor je ze terug zet in de wasdroger.

Condensbak

Condens- en warmtepompdrogers halen het vocht uit de lucht waarmee de was gedroogd is en vangen dit op in een condensbak. Is de droger niet op een waterafvoer aangesloten? Leeg deze bak dan na iedere droogbeurt.

Condensor

Maak bij condensdrogers en warmtepompdrogers de condensor (ook: warmtewisselaar) regelmatig schoon. Sommige wasdrogers geven door middel van een lampje aan wanneer dit moet gebeuren.

Raadpleeg de handleiding voor de beste manier voor het reinigen van de condensor en hoe vaak je het beste kunt schoonmaken. Bij normale condensdrogers kun je de condensor uit de droger halen en hem schoonmaken met de douchekop. Bij een warmtepompdroger kan dat meestal niet. Je kunt de condensor dan schoonzuigen met de stofzuiger.

Vaak horen er bij de condensor ook nog 1 of meerdere filters die je ook regelmatig moet schoonmaken.

Luchtafvoerslang

Als je een luchtafvoerdroger hebt, maak dan regelmatig de luchtafvoerslang schoon. Als de afvoerslang vies is, kan de warme lucht namelijk minder goed afgevoerd worden en kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Je kunt de afvoerslang het beste schoonmaken met de stofzuiger.

Buiten- en binnenkant

De buiten- en binnenkant van de droger kun je met water of een mild reinigingsmiddel afnemen. Gebruik geen agressieve middelen of schuurmiddel.

Vochtsensor

Vergeet ook de vochtsensor niet schoon te maken. Deze sensor bevindt zich in de trommel en detecteert of de was droog is. Als de sensor vies is, zal de droger minder goed werken. Je kunt de sensor schoonmaken met een vochtige doek. Kun je de sensor niet vinden? Check dan even de handleiding.

