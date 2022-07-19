Bespaartips voor je wasdroger

Doe de trommel helemaal vol

Net als wasmachines hebben wasdrogers in de afgelopen jaren een grotere vulcapaciteit gekregen. Het energieverbruik per kg is bij het drogen iets lager geworden, maar alleen als de droger goed gevuld is.

Twee keer met een halfvolle trommel drogen kost bijna 2 keer zoveel dan 1 keer vol. Met een goed gevulde droger bespaar je dus energie.

Maak het filter elke keer schoon

Maak het pluizenfilter in de deur of deuropening na elke droogbeurt schoon. Doe je dit niet, dan hoopt het stof op. Wasdrogers verbruiken meer energie als de filters vol zitten. Het risico op brandgevaar is ook groter.

Klein pluis dat niet wordt tegengehouden door het pluizenfilter komt op de condensor of het condensorfilter terecht. Hierdoor gebruikt de droger meer energie, duurt de droogtijd langer en blijft de was vochtiger. Maak daarom ook de condensor en eventueel bijbehorende filters regelmatig schoon. Kijk in de handleiding hoe en hoe vaak je dit moet doen.

Sommige warmtepompdrogers hebben een zelfreinigende condensor. Deze drogers blijven zuinig in gebruik. Je hoeft de condensor(filter) dan niet zelf schoon te maken.

Lees meer over het schoonmaken van je wasdroger

Haal de was snel uit de trommel

Haal de was snel na het einde van het programma uit de trommel. Zo voorkom je overbodig energieverbruik in de antikreukstand of stand-by stand.

Combineer strijkdroog en kastdroog

Heb je niet genoeg wasgoed voor een volle trommel? Dan kun je wasgoed dat strijkdroog en kastdroog moet worden samen drogen. Stel het programma voor strijkdroog in. Haal als het programma klaar is de strijkdroge was uit de machine. De rest van het wasgoed kan daarna verder gedroogd worden.

Zet een droger in een warme ruimte

Een droger gebruikt minder energie in een warme ruimte. In een koude onverwarmde ruimte, zoals een zolderkamer of de garage, gebruikt de droger meer energie. Ook zal hij minder goed drogen.