Bespaartips voor je wasdroger

Door zorgvuldig te drogen bespaar je geld. Zo droog je zuiniger met een volle trommel of door de was gewoon buiten te hangen.

Vul je wasdroger maximaal

Net als wasmachines hebben wasdrogers in de afgelopen jaren een grotere vulcapaciteit gekregen. Het verbruik per kg is bij het drogen iets lager geworden, maar alleen als de droger goed gevuld is.

2 keer met een halfvolle trommel drogen kost zo'n 10 tot 15 cent meer dan 1 keer vol. Met een goed gevulde droger bespaar je dus energie. Propvol is ook niet handig en geeft meer kreuk.

Bespaar met een warmtepompsysteem

Met een condensdroger met een warmtepompsysteem of gasdroger bespaar je flink op energiekosten.

Maak het filter regelmatig schoon

Maak het pluizenfilter in de deur of deuropening na elke droogbeurt schoon. Als dit niet wordt gedaan hoopt het stof op waardoor het energieverbruik toeneemt en het brandgevaar stijgt. Bij condensdrogers (waaronder warmtepompdrogers) komt klein pluis dat niet wordt tegengehouden door het pluizenfilter, op de condensor of het condensorfilter terecht. Hierdoor gebruikt de droger meer energie. Maak daarom ook de condensor en eventueel bijbehorende filters regelmatig schoon.

Sommige warmtepompdrogers hebben een zelfreinigende condensor. Deze drogers blijven zuinig in gebruik. Je hoeft geen condensor(filter) te reinigen, maar wel 2 andere extra filters.

Lees meer over het schoonmaken van je wasdroger

Haal de was snel uit de trommel

Haal de was snel na het einde van het programma uit de trommel. Zo voorkom je overbodig energieverbruik in de antikreukstand of standby stand.

Combineer strijkdroog en kastdroog

Heb je niet genoeg wasgoed voor een volle trommel, dan kan je wasgoed dat strijkdroog en kastdroog moet worden samen drogen. Stel het programma voor strijkdroog in en haal als het programma klaar is de strijkdroge was uit de machine. De rest van het wasgoed kan daarna verder gedroogd worden.

Zet een afvoerdroger in een warme ruimte

Een afvoerdroger gebruikt minder energie in een warme ruimte dan in een koude. Ze verwarmen lucht uit de omgeving. In een onverwarmde ruimte, bijvoorbeeld een zolderkamer of de garage, gebruikt de droger meer energie.

