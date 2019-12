Goedkope wasdroger

Voor €250 kun je al een wasdroger kopen. De duurste kost bijna 9 keer zoveel. Duurdere drogers hebben bijvoorbeeld een warmtepomp, inverter motor of zelfreinigende condensor. Maar een goedkope droger is vaak ook een onzuinige droger. Welke besteding is de moeite waard?

Goedkoopste drogers

Ben je op zoek naar een goedkope droger? De prijsverschillen bij drogers zijn behoorlijk groot. Het belangrijkste verschil in prijs zit hem in de droogtechniek. Een traditionele condensdroger of luchtafvoerdroger kun je kopen vanaf €250. Warmtepompdrogers zijn er vanaf ongeveer €350. Beko, Indesit en Zanussi maken wasdrogers in de goedkope prijsklasse, maar ook duurdere merken zoals Bosch, Samsung of AEG verkopen goedkopere drogers.

Ons advies

Wat moet je kiezen als je een goedkope droger wil? Een warmtepompdroger is qua aanschaf duurder dan een klassieke condensdroger of luchtafvoerdroger, maar de jaarlijkse energiekosten zijn een stuk lager. Als je de droger 2 keer per week of meer gebruikt dan ben je uiteindelijk, gedurende de gehele levensduur, goedkoper uit met een warmtepompdroger. Als je maar heel af en toe droogt, is een goedkope traditionele condensdroger of luchtafvoerdroger het overwegen waard. Luchtafvoerdrogers zijn vaak nog wat goedkoper, maar je moet dan wel de slang naar buiten kunnen leggen.



De hele goedkope modellen die alleen tijdgestuurd zijn, zijn geen aanrader. Deze zijn minder energiezuinig. Een vochtsensor is dus een nuttige extra. Andere extra's, zoals een glazen deur, een invertormotor een zelfreinigende condensor of trommelverlichting, kun je overslaan als je voor zo goedkoop mogelijk gaat.

Goedkoop in aanschaf, duur in gebruik

Goedkoop in aanschaf, duur in gebruik

Goedkope drogers zijn vaak niet zuinig in het gebruik. In onze test meten we het energieverbruik van drogers, en vaak is de prijs per droogbeurt hoger als de aanschafprijs lager is. Dat geldt met name voor luchtafvoerdrogers en traditionele condensdrogers. Als je 100 keer per jaar het katoen kastdroog programma draait, en 25 keer het synthetische programma, ben je met een warmtepompdroger zo'n €30 per jaar aan energiekosten kwijt, en met een tradtionele codensdroger of luchtafvoerdroger zo'n €65.

Binnen de warmtepompdrogers is ook veel verschil. De zuinigste warmtepompdroger kost met ons standaardgebruik (100 keer per jaar katoen kastdroog, 25 keer per jaar synthetica) €19 per jaar, de minst zuinige €42. Het loont dus om bij de keuze van je droger verbruikskosten mee te rekenen.

Besparen op een wasdroger

Als je wil besparen op de aanschaf van een wasdroger, zijn hier nog een aantal nuttige tips:

De allergoedkoopste drogers zijn vrijwel altijd tijdgestuurde modellen . Dat wil zeggen dat ze geen vochtsensor hebben en niet zelf kunnen bepalen of de was droog is. Je stelt zelf de droogtijd in en er zijn geen automatische programma's. Tijdsgestuurde drogers zijn vaak een stuk duurder in gebruik, omdat ze ook doorgaan met droger als de was al droog is.

. Dat wil zeggen dat ze geen vochtsensor hebben en niet zelf kunnen bepalen of de was droog is. Je stelt zelf de droogtijd in en er zijn geen automatische programma's. Tijdsgestuurde drogers zijn vaak een stuk duurder in gebruik, omdat ze ook doorgaan met droger als de was al droog is. Dichte versus glazen deur : je betaalt al snel €100-€150 voor een vergelijkbaar model met een glazen deur. Als je gaat voor goedkoop is een glazen deur overbodige luxe. Dat geldt ook voor trommelverlichting en bediening met een app .

: je betaalt al snel €100-€150 voor een vergelijkbaar model met een glazen deur. Als je gaat voor goedkoop is een glazen deur overbodige luxe. Dat geldt ook voor en . Duurdere wasdrogers hebben een invertermotor : dit is een motor zonder koolborstels en soms zonder riem. Hierdoor is hij stiller en zuiniger. De invertermotor kan beter variëren in trommelbewegingen. Daardoor zijn meer verschillende wasprogramma’s mogelijk. Als je gaat voor goedkoop is een invertermotor op dit moment een optie die je beter kunt overslaan.

: dit is een motor zonder koolborstels en soms zonder riem. Hierdoor is hij stiller en zuiniger. De invertermotor kan beter variëren in trommelbewegingen. Daardoor zijn meer verschillende wasprogramma’s mogelijk. Als je gaat voor goedkoop is een invertermotor op dit moment een optie die je beter kunt overslaan. Zelfreinigende condensors en filters: Duurdere wasdrogers hebben allemaal speciale voorzieningen om het onderhoud gemakkelijker te maken, zoals een zelfreinigende condensor. Door niet te kiezen voor dat soort opties kun je geld besparen op de aanschaf. Je moet dan wel zelf de wasdroger onderhouden.

en filters: Duurdere wasdrogers hebben allemaal speciale voorzieningen om het onderhoud gemakkelijker te maken, zoals een zelfreinigende condensor. Door niet te kiezen voor dat soort opties kun je geld besparen op de aanschaf. Je moet dan wel zelf de wasdroger onderhouden. Drogers met een kleine capaciteit zijn goedkoper, maar een droger met een grote capaciteit is meestal zuiniger. Maar dat lage energieverbuik haal je alleen als je de droger meestal vol krijgt. Bij een half gevulde trommel zijn de energiekosten per kg een stuk hoger. Kies dus voor een capaciteit die bij je past.

