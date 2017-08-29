Goedkope wasdroger

Goedkoopste drogers

Ben je op zoek naar de beste goedkope droger? De prijsverschillen bij drogers zijn behoorlijk groot. Je hebt al best wat keuze in warmtepompdrogers voor minder dan €500. De duurste wasdrogers in onze test kosten meer dan €1500.

Beko, Inventum en Whirlpool maken wasdrogers in de goedkope prijsklasse. Maar ook grotere merken zoals Bosch en Samsung hebben goedkopere drogers in hun assortiment.

Ons advies: de warmtepompdroger

Wat moet je kiezen als je een goedkope droger wil? Kies sowieso een warmtepompdroger. De jaarlijkse energiekosten zijn een stuk lager dan die van traditionele condensdrogers. Door nieuwe regels mogen fabrikanten ook geen nieuwe condensdrogers meer maken. Dus zie je nog ergens een aanbieding met zo'n ouderwets model? Laat die aan je voorbijgaan.

Zo bespaar je op een wasdroger

Je kunt wel besparen op een wasdroger. We hebben een aantal tips voor je:

Vergelijk energieverbruik in onze test

Binnen warmtepompdrogers kan het energieverbruik toch wel een paar tientjes per jaar schelen. De zuinigste warmtepompdroger kost met ons standaardgebruik (100 keer per jaar katoen kastdroog, 25 keer per jaar synthetica) zo'n €30 per jaar. De minst zuinige ruim €60 (energieprijs mei 2026, €0,27 per kWh). Het loont dus om bij de keuze van je droger verbruikskosten mee te rekenen.

Dichte versus glazen deur

Je betaalt al snel €100 tot €150 extra voor een model met een glazen deur. Als je gaat voor goedkoop is een glazen deur overbodige luxe. Dat geldt ook voor de afwerking van de deur en knoppen, trommelverlichting en bediening met een app.

In onze vergelijker zie je op de productpagina bovenin welke uitvoeringen er van een wasdroger zijn. Je ziet dan meteen het prijsverschil tussen deze modellen.

Zelfreinigende condensors en filters

Duurdere wasdrogers hebben allemaal speciale voorzieningen om het onderhoud gemakkelijker te maken. Bijvoorbeeld een zelfreinigende condensor. Als je dit soort opties niet belangrijk vindt, kun je geld besparen op de aanschaf. Je moet de wasdroger dan wel zelf onderhouden.