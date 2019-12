Programma’s en opties van een wasdroger

Capaciteit

De capaciteit van een wasdroger wordt aangeduid in aantal kilo droog katoen. Bij nieuwe drogers wordt die capaciteit wordt steeds groter. Gangbare maten zijn 7, 8 en 9 kg. Drogers met een capactiteit van 5 of 6 kg zijn inmiddels schaars.

Omdat je waarschijnlijk zelden je kleding weegt zijn hier wat voorbeelden ter illustratie:

Een spijkerbroek weegt zo'n 600 gram

Een handdoek van 50x100 cm weegt zo'n 250 gram

Een set tweepersoons beddengoed weegt rond de 2 kilo

Een T-shirt weegt ongeveer 150 gram

De capaciteit voor synthetische stoffen (polyester, nylon) wordt ook vaak opgegeven en is meestal de helft van de capaciteit voor katoen.

We raden aan om een droger te kiezen die past bij je wasgedrag. Koop je te klein, dan past niet alles er in. Koop je te groot dan is de droger altijd halfleeg en droogt hij (waarschijnlijk) minder zuinig. Het ligt voor de hand om de capaciteit van je droger aan te passen aan die van je wasmachine. Maar iets kleiner mag ook, want naar schatting 40% van het wasgoed gaat niet in de droger. Let wel op dat je je droger niet te vol propt, want dan komt de was er (extra) gekreukt uit.

Welke capaciteit is geschikt?

Droogprogramma's

Katoen

Alle drogers hebben programma's voor katoen. Daarbij kun je vaak kiezen uit verschillende droogtegraden zoals extra droog, kastdroog en strijkdroog. Extra droog is voor dikker wasgoed. Bij strijkdroog is het wasgoed nog een beetje vochtig zodat je het makkelijk strijkt. Katoen kastdroog is het 'standaard' programma dat je het vaakst zult gebruiken.

Kreukherstellend

Daarnaast hebben alle drogers een of meerdere programma's voor synthetische was. Soms heet dit programma gewoon 'synthetisch', maar vaak zie je de term 'kreukherstellend'. Die term betekent overigens niet dat de droger kreuken herstelt. Het is de naam van een type textiel dat lastiger kreukt. Soms heet dit programma 'fijne was', al is dat meestal een nog voorzichtiger programma. Over het algemeen geldt dat bij deze programma's de droger voorzichtiger zal drogen (minder omwentelingen per minuut) op een lagere temperatuur, en dat de maximale vulcapaciteit sterk verminderd is.

Overige programma's

Naast de standaard programma's is er een enorme variatie. Je kunt kiezen voor programma's voor een mix van katoen en synthetische was. Of juist voor kleding van een specifieke samenstelling als jeans, beddengoed, zijde, wol, sportkleding, outdoorkleding, overhemden, babywas en lingerie. Enkele machines hebben een programma voor het drogen van dekbedden of kussens. Of je al die programma's vaak zult gebruiken is de vraag. Als je ze gebruikt: check de handleiding voor de maximale vulgewichten bij de programma's, want die zijn vaak zeer laag.

Opfrissen en onkreuken

Verder zijn er programma's voor een speciale behandeling zoals luchten, opfrissen met koude lucht of ontkreuken. Dat laatste gaat soms met stoom. De meeste machines hebben een tijdprogramma om afzonderlijke kleine stukken wasgoed te drogen of na te drogen.

Sneller of stiller

Wat duurdere drogers hebben vaak ook een aparte optie om sneller te drogen. Ga er van uit de droger dan minder zuinig zal zijn. Sommige drogers hebben een speciale stille stand, waarbij de droger er langer over doet, maar minder geluid produceert.

Anti-kreukstand

De meeste drogers hebben een anti-kreukstand. Na het drogen blijft de trommel ronddraaien, zodat de was in beweging blijft en niet in een prop opdroogt. Het programma kan op elk moment worden uitgezet. Het duurt 15 minuten tot 2 uur, afhankelijk van de droger. Soms kun je een langere tijd kiezen, variërend van 1,5 tot 24 uur.

Gebruiksgemak

Een droger heeft redelijk wat onderhoud nodig. Je moet bijvoorbeeld de condensbak legen en het stoffilter schoonmaken. En het liefst zo vaak mogelijk, want een schone wasdroger is een zuinige wasdroger. Bekijk in de winkel dus even of de filters makkelijk te reinigen zijn en de condensbak makkelijk te legen is.

Bij de meeste drogers moet je ook om de zoveel tijd de condensor schoonmaken. Die zit meestal achter een klepje onderin de droger. Hoe je de condensor moet schoonmaken is afhankelijk van het model. Meestal gebruik je de stofzuiger met het borstelopzetstuk. Een aantal drogers geeft zelf aan wanneer het reinigen nodig is. Warmtepompdrogers van onder andere Bosch, Siemens en Miele hebben een zelfreinigende of onderhoudsvrije condensor, die je minder vaak of helemaal niet meer zelf schoon hoeft te maken.

Uitgestelde start/timer

Met deze knop stel je in wanneer de droogbeurt start, bijvoorbeeld over 9 of 24 uur. De droger kan zo worden ingesteld dat hij klaar is bij thuiskomst, zodat je de was er direct uit kunt halen. Deze optie is bij een wasdroger niet zo zinvol. De was kan door een uitgestelde start meer gaan kreuken. Daarnaast gebruiken veel mensen de droger liever niet wanneer ze niet thuis zijn vanwege brandgevaar.

Overige opties

Resttijdindicatie

De machine geeft met een resttijdindicatie op een display aan hoe lang het programma nog duurt.

Geluidssignaal

Een geluidssignaal waarschuwt je wanneer de droger klaar is.

