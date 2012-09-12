Programma’s en opties van een wasdroger

Droogprogramma's

Anti-kreukstand

De meeste drogers hebben een anti-kreukstand. Na het drogen blijft de trommel ronddraaien. De was blijft dan in beweging en droogt niet in een prop op. Het programma kan op elk moment worden uitgezet. Het duurt 15 minuten tot 2 uur, afhankelijk van de droger. Soms kun je een langere tijd kiezen tot wel 24 uur.

Handige opties

De juiste capaciteit

De capaciteit van een wasdroger wordt aangegeven in aantal kilo droog katoen. Bij nieuwe drogers wordt die capaciteit steeds groter. De meest gangbare maten zijn 8 en 9 kg. Er zijn ook grotere drogers te koop waar 10 kg was in past. Kleinere wasdrogers (7 kg) worden weinig meer gemaakt.

De capaciteit voor synthetische stoffen (polyester, nylon) staat vaak ook bij de specificaties van een wasdroger. Die is meestal de helft van de capaciteit voor katoen.

Kies een droger die past bij je wasgedrag. Koop je te klein, dan past niet alles er in. Koop je te groot, dan is de droger altijd halfleeg en droogt hij minder zuinig.

Je kunt een droger nemen met dezelfde capaciteit als je wasmachine. Maar iets kleiner mag ook. Je droogt waarschijnlijk niet al je wasgoed in de droger. Let ook op dat je je droger niet te vol propt, want dan komt de was er (extra) gekreukt uit.

Zoveel weegt de was

Omdat je waarschijnlijk zelden je kleding weegt, zijn hier wat voorbeelden ter illustratie: