Wasdrogers: goede merken

Welke merken hebben we vergeleken?

We hebben de mening van 24.000 panelleden ganalyseerd. Op basis daarvan geven we 14 merken een score voor tevredenheid en betrouwbaarheid.

AEG Hoover Asko Indesit Bauknecht LG Beko Miele Bosch Samsung Candy Siemens Haier Whirlpool

Door de enquête weten we over welk merk de panelleden het meest tevreden zijn. Ook weten we hoelang hun vorige wasdroger van dat merk meeging voordat hij werd vervangen.

Daarnaast hebben we inzicht in de meest voorkomende mankementen bij de merken. En hoe betrouwbaar consumenten hun merk wasdroger vinden.