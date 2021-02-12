Wasdrogers: goede merken

Irene Joris Expert wasdrogersBijgewerkt op:29 december 2025
Bij dit merk is men zeer tevreden over de prestatie en het gebruiksgemak van de wasdroger. De scores liggen hoger dan bij andere merken.
Van welke wasdroger heb je het langste plezier? Het ene merk gaat eerder kapot dan de andere. Het merk met de laagste levensverwachting gaat maar liefst 6 jaar korter mee dan het merk met de langste levensverwachting.
Wasdrogers gaan niet vaak kapot. Problemen met het drogen zelf komen het vaakst voor. Daar heeft 15% van de drogerbezitters weleens mee te maken gehad. Ook problemen met filters komen relatief vaak voor.
We hebben de mening van 24.000 panelleden ganalyseerd. Op basis daarvan geven we 14 merken een score voor tevredenheid en betrouwbaarheid.
|AEG
|Hoover
|Asko
|Indesit
|Bauknecht
|LG
|Beko
|Miele
|Bosch
|Samsung
|Candy
|Siemens
|Haier
|Whirlpool
Door de enquête weten we over welk merk de panelleden het meest tevreden zijn. Ook weten we hoelang hun vorige wasdroger van dat merk meeging voordat hij werd vervangen.
Daarnaast hebben we inzicht in de meest voorkomende mankementen bij de merken. En hoe betrouwbaar consumenten hun merk wasdroger vinden.
Eén merk steekt met kop en schouders boven de andere merken uit. De panelleden zijn zowel tevreden over... Ook vertoonden de wasdrogers van dit merk minder mankementen en gaan het langste mee.
In negatieve zin vallen de merken... op. Hierover zijn gebruikers het minst tevreden én ze gaan het vaakst kapot.