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Wasdrogers: goede merken

Test
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Elk jaar testen we wasdrogers. Maar hoe tevreden zijn consumenten uiteindelijk met hun wasdroger? We vroegen ruim 24.000 consumenten uit heel Europa naar hun ervaring met hun wasdroger. Eén merk viel daarbij op.
Irene Joris 2023

Irene Joris   Expert wasdrogersBijgewerkt op:29 december 2025

wasdroger

Wat opvalt in het merkonderzoek wasdrogers

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    Eén merk springt er uit

    Bij dit merk is men zeer tevreden over de prestatie en het gebruiksgemak van de wasdroger. De scores liggen hoger dan bij andere merken.

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    Jaren verschil in levensduur

    Van welke wasdroger heb je het langste plezier? Het ene merk gaat eerder kapot dan de andere. Het merk met de laagste levensverwachting gaat maar liefst 6 jaar korter mee dan het merk met de langste levensverwachting.

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    Problemen met drogen

     Wasdrogers gaan niet vaak kapot. Problemen met het drogen zelf komen het vaakst voor. Daar heeft 15% van de drogerbezitters weleens mee te maken gehad. Ook problemen met filters komen relatief vaak voor.

Welke merken hebben we vergeleken?

We hebben de mening van 24.000 panelleden ganalyseerd. Op basis daarvan geven we 14 merken een score voor tevredenheid en betrouwbaarheid.

AEG   Hoover
Asko   Indesit
Bauknecht   LG
Beko   Miele
Bosch   Samsung
Candy   Siemens
Haier   Whirlpool

Door de enquête weten we over welk merk de panelleden het meest tevreden zijn. Ook weten we hoelang hun vorige wasdroger van dat merk meeging voordat hij werd vervangen.

Daarnaast hebben we inzicht in de meest voorkomende mankementen bij de merken. En hoe betrouwbaar consumenten hun merk wasdroger vinden.

Conclusie

Hoogste waardering

Eén merk steekt met kop en schouders boven de andere merken uit. De panelleden zijn zowel tevreden over... Ook vertoonden de wasdrogers van dit merk minder mankementen en gaan het langste mee.

Slechtste merken

In negatieve zin vallen de merken... op. Hierover zijn gebruikers het minst tevreden én ze gaan het vaakst kapot.

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