Repareren

Controleer eerst of de reparatie nog binnen de garantie valt. Is dit niet zo, dan heb je een aantal mogelijkheden om het probleem op te lossen.

Zelf repareren

Zelf repareren is meestal het goedkoopst. Bekijk of je eenvoudig wasmachineproblemen, wasdrogerproblemen of vaatwasserproblemen kunt oplossen. Onderdelen van apparaten zijn vaak te koop bij speciale onderdelenwinkels, op internet en bij fabrikanten. Verder staan er veel instructievideo's op het internet. Of neem eens een kijkje op websites als iFixit.

Goedkoper laten repareren

Er komen steeds meer goedkope alternatieven voor de dure professionele witgoedreparateur. Een paar voorbeelden:

Op websites zoals www.werkspot.nl kun je gratis een klus aanbieden. Professionele klussers kunnen dan 'bieden' en je kiest zelf iemand uit die jou kan helpen.

Studenteninitiatieven zoals www.studentenkarwei.nl. Je stuurt een klus op en de website draagt een student voor die je hiermee kan helpen. Je kunt ook googelen op 'studentenklus' of een zelfde soort begrip.

Met www.monteuropafstand.nl leg je via Skype contact met een monteur. Deze professionals zijn aangesloten bij Techniek Nederland, vroeger ook bekend als UNETO-VNI. De monteur kijkt via Skype met je mee en vraagt je bepaalde handelingen uit te voeren om een diagnose te stellen. Je kunt het probleem dan zelf oplossen met hulp van de monteur, óf de monteur komt toch bij je langs. Hij is dan al op de hoogte van het probleem en kan meteen de onderdelen meenemen. Dat scheelt tijd en dus geld. Kijk voor de kosten op de website.

Vraag aan vrienden of bekenden of zij goede ervaringen hebben met een klusjesman. Bekijk meer tips hoe je een goede klusjesman vindt.

Professionele monteur

De duurste optie is meestal het inschakelen van een professionele monteur. Dus zoek eerst uit of je nog garantie hebt. Controleer in de handleiding van het apparaat of er ook instructies of voorwaarden staan voor reparaties door derden.

Prijsopgave

Vraag altijd een prijsopgave en informeer naar de voorrijkosten voor je iemand laat komen. De uiteindelijke rekening mag niet meer dan 10% verschillen van het bedrag dat je hebt afgesproken. Behalve als de monteur je dit op tijd vertelt en je nog de mogelijkheid hebt om af te zien van de reparatie.

Repareren of vervangen?

Eenvoudige problemen kun je soms zelf oplossen. Lukt dat niet? Laat het probleem dan eerst onderzoeken en repareren als dat kan. Dit is vaak goedkoper dan het kopen van een nieuw product.

Hoge reparatiekosten

Soms zijn de reparatiekosten veel te hoog vergeleken met de prijs van nieuw witgoed of hoe lang je denkt dat het apparaat nog meegaat. Dan kun je beter een nieuw apparaat kopen. Whirlpool heeft bijvoorbeeld als regel dat een reparatie van een product niet meer mag kosten dan 70% van de nieuwwaarde.

Vervangen voor zuiniger model

Witgoed is de afgelopen jaren zuiniger geworden. Toch is het in veel gevallen niet beter om de oude te vervangen voor een zuinigere nieuwe. Alleen machines met een oud energielabel B, C of D (vóór 2020) kun je vanuit milieuoogpunt beter vervangen. Voor wasdrogers geldt wel dat het zuiniger is om een oude afvoer- of condensdroger te vervangen voor een warmtepompdroger.

Afdanken

Gooi witgoed niet zelf weg, maar lever het in bij een bedrijf dat het op een goede manier afdankt. Recyclen is beter voor het milieu. In elektrische apparaten zitten vaak schadelijke stoffen, zoals zware metalen. Door ze op de juiste manier weg te doen worden ze milieuvriendelijk verwerkt en worden onderdelen opnieuw gebruikt.

Inleverpunten

Alle apparaten die op stroom of batterijen werken, kun je beter apart inleveren. Het inleveren is gratis. Je hebt hiervoor al betaald via de verwijderingsbijdrage.

Er zijn verschillende inleverpunten:

De winkel waar je een nieuw apparaat koopt. Als je een nieuw apparaat koopt, is de winkel verplicht het oude apparaat in te nemen. Deze oud-voor-nieuw-regeling geldt alleen voor particulieren.

De gemeentelijke milieustraat. Zelf brengen is altijd gratis. Sommige gemeenten halen afgedankte apparaten zelfs thuis op. Check bij je gemeente hoe het bij jou geregeld is.

Op wecycle.nl kun je een inleverpunt opzoeken.

Verwijderingsbijdrage

Bij de aankoop van elektrische apparaten en energiezuinige lampen, betaal je een verwijderingsbijdrage. Dit zit al in de koopprijs. Met dit geld worden gebruikte apparaten gerecycled.

Weggeven of verkopen

Vanuit milieuoogpunt is een oud apparaat weggeven of verkopen niet verstandig als het apparaat label B, C of lager heeft. Wil je witgoed weggeven of verkopen? Dan kun je terecht bij: