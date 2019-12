Problemen met je vaatwasser

Er blijft water in de vaatwasser staan

Filters

Bij verstopte of niet goed vastgedraaide filters kan de machine niet afpompen. Controleer daarom de filters onderin je vaatwasser. Draai de filters los, trek ze eruit, maak ze schoon en draai ze weer goed op hun plaats. Check of bij het verwijderen van de filters geen vuil in het filterhuis is gekomen.

Afvoerpomp

Mogelijk wordt de afvoerpomp geblokkeerd door bijvoorbeeld een stuk glas. Bij sommige vaatwassers kun je dit zelf controleren door de filters eruit te halen en het water uit het filterhuis te scheppen. Lees de stappen in de handleiding.

Afvoerslang

Een kink of deuk in de afvoerslang blokkeert de waterafvoer. Controleer de afvoerslang aan de achterkant van het apparaat en zorg dat de slang netjes loopt.

Spoelbak

Is de vaatwasser verbonden met de afvoer van de spoelbak? Controleer dan of deze verstopt zit en maak deze schoon. Helpt bovenstaande niet om het probleem op te lossen? Waarschijnlijk is de pomp defect. Schakel een vaatwassermonteur in.

De deur van de vaatwasser lekt

Sproeiarmen

Als de sproeiarmen niet kunnen ronddraaien of verstopt zijn kan er te veel water richting de deur spuiten. Dat veroorzaakt lekkage. Controleer eerst of de sproeiarmen kunnen ronddraaien. Haal de sproeiarmen uit de machine, spoel ze af en prik de openingen door met een naald of cocktailprikker. Vervang de sproeiarmen als deze verstopt blijven.

Rubber

Wanneer een rubber niet goed aansluit kan de machine lekken. Controleer het rubber en check of dit schoon en heel is. Als het rubber aan de zij- of bovenkant kapot is, vervang je het makkelijk zelf. Is het rubber aan de onderkant van de deur kapot? Dan moet de deur gedemonteerd worden. Laat dit repareren door een vaatwassermonteur.

Het display werkt niet

Spanning

Controleer of er wel spanning op de vaatwasser staat. Steek de stekker van een ander apparaat in het stopcontact. Als dat apparaat het wel doet, ligt het aan de vaatwasser.

Sluiting

Kijk of de deur wel goed sluit.

Resetten

Zoek in de handleiding op hoe je de vaatwasser reset. Het kan zijn dat de machine het vorige programma niet goed heeft afgesloten.

Waterkraan

Controleer of de waterkraan wel voldoende geopend is.

Toevoerslang

Controleer of de zeef in de toevoerslang bij de aansluiting op de waterleiding niet verstopt zit.

Magneetventiel

Controleer of het magneetventiel dat het inkomende water doorlaat nog wel beweegt. Door kalkaanslag reageert het niet of minder goed op het signaal dat het moet openen.

Helpt bovenstaande niet om het probleem met de vaatwasser op te lossen? Schakel dan een monteur in.

Het vaatwasprogramma duurt eindeloos

Het hoofdprogramma duurt gemiddeld ruim 2 uur, maar kan oplopen tot wel 3 uur. Het ecoprogramma duurt gemiddeld zo’n 3 uur, maar kan oplopen tot wel 4 uur. Als de wasbeurt oneindig lang doorgaat, dan is dit vaak het automatische programma.

Sensoren

Sensoren kunnen vies zijn waardoor de vaatwasser telkens 'vuil water' detecteert. Maak ze schoon of draai een intensief programma.

Geheugen van het autoprogramma

Ook kan de machine een vorige, zeer vuile vaatwasbeurt hebben opgeslagen. Het kan helpen om te resetten.

Lees meer over vaatwasprogramma’s.

Het vaatwastablet lost niet goed op

Kort wasprogramma

Wanneer je een tablet gebruikt voor een kort wasprogramma, dan bestaat de kans dat het tablet niet geheel oplost.

Doseerbakje

Het bakje kan niet (goed) open zijn gegaan. Misschien heeft iets het klepje geblokkeerd. Zorg er altijd voor dat het bakje goed droog is, zodat hij niet vacuüm zuigt als hij open moet gaan. Wanneer een tablet een oplosbaar omhulsel heeft kan dit ook vastplakken als het in aanraking komt met vocht.

Sproeiarm

Misschien is de sproeiarm geblokkeerd of verstopt, waardoor de straal het wasmiddel niet goed uit het doseerbakje pakt. Haal ze uit de machine en prik de sproeiopeningen door met een naald of cocktailprikker. Lukt dat niet? Vervang de sproeiarmen dan.

Lees meer over vaatwasprogramma’s en vaatwasmiddelen.

Vaatwasser blijft vragen om glansspoelmiddel/zout

Multitab optie

Gebruik je tabletten met glansspoelmiddel/zout, dan is het niet nodig dit los nog toe te voegen. Vaak kun je de machine daarop instellen door te kiezen voor de optie voor het gebruik van multitabletten. Het is niet bij alle programma's (met name kortere) mogelijk om deze optie voor combitabletten te kiezen.

Instelling glansspoelmiddel

Soms is het nodig om alsnog de instelling voor het glansspoelmiddel te deactiveren.

Instelling waterhardheid

Wanneer je 'heel hard water' hebt ingesteld, kan het zijn dat je vaatwasser niet genoeg heeft aan het zout uit de vaatwastabletten. Hij vraagt dan alsnog om zout.

Lees meer over vaatwasprogramma’s en vaatwasmiddelen.

De vaatwasser wast niet goed schoon

Goed inruimen

Controleer of de vaatwasser op de juiste manier is ingeruimd. Als je de vaat te veel stapelt, kan het water niet goed bij de vaat. Lees onze tips over het inruimen van de vaatwasser of bekijk de video hieronder.

Sproeiarmen

Kijk of de sproeiarmen volledig kunnen ronddraaien en niet worden geblokkeerd. Een gevolg hiervan kan ook zijn dat het vaatwasmiddel niet volledig is gebruikt. Controleer regelmatig of de sproeiarmen niet verstopt zijn. Haal ze uit de machine en prik de sproeiopeningen door met een naald of cocktailprikker. Lukt dat niet? Vervang de sproeiarmen dan.

Filter

Wanneer het filter niet schoon is kan dit vieze, stinkende vaat veroorzaken. Check het filter van de machine bij elke afwasbeurt en maak het regelmatig schoon. Lees meer over je vaatwasser schoonmaken.

Waterdruk

Mogelijk is de waterdruk te laag om de vaat schoon te spuiten. De druk van de sproeiarm kan vaak worden verhoogd. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je vaatwasser.

Lees onderhoudstips voor de vaatwasser om problemen te voorkomen.

De vaat droogt niet goed

Zet de vaatwasser open

Open de vaatwasser zo'n 15 minuten na afloop van het programma. Dit voorkomt dat het verdampte water weer condenseert op de vaat. Maar open de vaatwasser niet direct, want dan vervliegt de warmte waarmee de vaat nog kan drogen.

Glansspoelmiddel

Zorg dat er voldoende glansspoelmiddel in de machine zit.

Instellingen glansspoelmiddel

Zorg voor de juiste instellingen bij het glansspoelmiddel. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de machine.

Lees ook onze tips over uitruimen van de vaatwasser.

De vaat is aangetast

Controleer altijd of iets wel in de vaatwasser mag. Dit staat vaak in de handleiding van het product. Daar vind je ook tips voor het zo goed mogelijk in- en uitruimen van de vaatwasser om beschadigingen te voorkomen. Alles-in-één vaatwastabletten hebben soms beschermende functies.

Kalkaanslag

Voeg zout toe als dat niet in het combi-tablet zit en stel de vaatwasser af op de waterhardheid. Mocht dit niet helpen, dan kun je de waterhardheid hoger instellen.

Doffe glazen

Als de dofheid er weer afgepoetst kan worden, dan kan het zijn dat het wasmiddel niet goed werkt of dat de waterhardheid te laag is ingesteld.

Als de dofheid er weer afgepoetst kan worden, dan kan het zijn dat het wasmiddel niet goed werkt of dat de waterhardheid te laag is ingesteld. Glascorrosie

Glascorrosie

Bij glascorrosie zie je gekleurde, regenboogachtige vlekken, strepen of een melkachtige film in glas. Dit is een onomkeerbaar proces, maar vaatwasmiddelen met zinkzouten kunnen het effect wel tegengaan. Verkleuring van zilver

Zilver kan in de vaatwasser verkleuren doordat het reageert met bleekmiddel, ei en/of zout. In welke mate dat gebeurt is afhankelijk van het vaatwasmiddel, sommige middelen bieden extra bescherming aan zilver. Je kunt die verkleuring wel weer verwijderen met zilverpoets.

De vaatwasser stinkt

Schoonmaken

Als je vaatwasser stinkt, kan het verleidelijk zijn om meteen in de weer te gaan met allerlei verfrissende middeltjes. Maar onderzoek eerst waar de stank vandaan komt. Stank kan uiteindelijk een onschuldiger uiting zijn van een groter probleem. Het volledig reinigen van de vaatwasser is de beste eerste stap.

Verfrissers

Mocht schoonmaken niet helpen, gebruik dan eens een vaatwasmachinereiniger. Ruikt de vaatwasser nog steeds niet fris? Dan zijn verfrissers of neutralisers een optie.

Probleem niet opgelost?

Is je probleem niet opgelost met bovenstaande tips? Lees dan verder over het repareren van je vaatwasser. Hou er ook rekening mee dat je wellicht nog binnen de garantie kunt laten repareren.

Maar ook buiten de garantie heb je nog rechten. Kan een monteur de machine ook niet aan de praat krijgen of is reparatie te duur? Dank de vaatwasser op een juiste manier af en vind een nieuwe vaatwasser met behulp van ons koopadvies voor vaatwassers en vergelijk meteen de nieuwste vaatwassers.

