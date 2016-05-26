Problemen met je vaatwasser

De vaatwasser start niet

Het display werkt niet

Vaatwasser resetten

Doet de vaatwasser het niet? Reset hem dan een keer. Deze simpele handeling doet soms wonderen. Resetten kan op verschillende manieren.

Geen watertoevoer

Vaatwasser water loopt niet weg

Pompt je vaatwasser niet goed af? Of blijft er een water onderin de afwasmachine achter? Check het volgende:

De deur van de vaatwasser lekt

Deur gaat niet goed open of dicht

Het vaatwasprogramma duurt eindeloos

Het hoofdprogramma duurt gemiddeld 2,5 uur, het ecoprogramma ongeveer 4 uur. Als de wasbeurt oneindig lang doorgaat, dan gaat het vaak om het automatische programma. Lees meer over vaatwasprogramma’s.

Het vaatwastablet lost niet goed op

Lees meer over vaatwasprogramma’s en vaatwasmiddelen.

Vaatwasser blijft vragen om glansspoelmiddel/zout

Lees meer over vaatwasprogramma’s en vaatwasmiddelen.

De vaatwasser wast niet goed schoon

Komt het bestek niet schoon uit de vaatwasser en zit je opgescheept met vuile vaat? Lees deze tips:

Lees de onderhoudstips voor de vaatwasser om problemen te voorkomen.

Aanslag op vaat of vaatwasser

Controleer of het servies wel in de vaatwasser mag. Dit staat vaak op het product. Ruim de vaatwasser goed in. Zet de vaat zo min mogelijk tegen elkaar aan, zo voorkom je beschadigingen.

De vaat droogt niet goed

Lees ook onze tips voor het uitruimen van de vaatwasser.

De vaatwasser stinkt

Smart vaatwasser met app?

Als je je vaatwasser kunt verbinden met een app kan de app je helpen storingen op te lossen.

Probleem niet opgelost?

Lossen deze tips je probleem niet op? Lees dan over het repareren van je vaatwasser. Misschien kun je je vaatwasser nog binnen de garantie laten repareren.

Maar ook buiten de garantie om heb je nog rechten. Kan een monteur de machine ook niet aan de praat krijgen of is reparatie te duur? Dank de vaatwasser dan op een juiste manier af.

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