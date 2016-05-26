Problemen met je vaatwasser

Elles van Steijn Expert vaatwassersBijgewerkt op:22 april 2026
Doet de vaatwasser het niet? Reset hem dan een keer. Deze simpele handeling doet soms wonderen. Resetten kan op verschillende manieren.
Pompt je vaatwasser niet goed af? Of blijft er een water onderin de afwasmachine achter? Check het volgende:
Het hoofdprogramma duurt gemiddeld 2,5 uur, het ecoprogramma ongeveer 4 uur. Als de wasbeurt oneindig lang doorgaat, dan gaat het vaak om het automatische programma. Lees meer over vaatwasprogramma’s.
Lees meer over vaatwasprogramma’s en vaatwasmiddelen.
Lees meer over vaatwasprogramma’s en vaatwasmiddelen.
Komt het bestek niet schoon uit de vaatwasser en zit je opgescheept met vuile vaat? Lees deze tips:
Lees de onderhoudstips voor de vaatwasser om problemen te voorkomen.
Controleer of het servies wel in de vaatwasser mag. Dit staat vaak op het product. Ruim de vaatwasser goed in. Zet de vaat zo min mogelijk tegen elkaar aan, zo voorkom je beschadigingen.
Lees ook onze tips voor het uitruimen van de vaatwasser.
Als je je vaatwasser kunt verbinden met een app kan de app je helpen storingen op te lossen.
Lossen deze tips je probleem niet op? Lees dan over het repareren van je vaatwasser. Misschien kun je je vaatwasser nog binnen de garantie laten repareren.
Maar ook buiten de garantie om heb je nog rechten. Kan een monteur de machine ook niet aan de praat krijgen of is reparatie te duur? Dank de vaatwasser dan op een juiste manier af.
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